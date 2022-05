14 películas de verano que tendrás que ver en cines

mayo 3, 2022 - 11:44 am

Tom Cruise interpreta al capitán Pete "Maverick" Mitchell en "Top Gun: Maverick". (Paramount Pictures, Skydance y Jerry Bruckheimer Films)

Daniel Kaluuya protagoniza "Nope", escrita y dirigida por Jordan Peele. (Universal Pictures)

"Minions: The Rise of Gru" (Illumination Entertainment y Universal Pictures)

"Jurassic World Dominion" (Universal Pictures y Amblin Entertainment)

"Lightyear" es una película original que presenta la historia del origen de Buzz Lightyear de "Toy Story". (2021 Disney/Pixar)

Benedict Cumberbatch protagoniza al doctor Stephen Strange en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. (Marvel Studios)

Kayla Watts (DeWanda Wise), a la izquierda, la doctora Ellie Sattler (Laura Dern) y un giganotosaurio en "Jurassic World Dominion". (John Wilson/Universal Pictures y Amblin Entertainment)

Austin Butler tiene el papel principal en "Elvis". (Warner Bros. Pictures)

Ethan Hawke es The Grabber en "The Black Phone". (Universal Pictures)

"Downton Abbey: A New Era" se estrena el 20 de mayo. (Focus Features)

Kevin Hart es Ace, a la izquierda, y Dwayne Johnson es Krypto en la aventura de acción animada de Warner Bros. Pictures "DC League of Super-Pets". (Warner Bros. Pictures)

Daisy Edgar-Jones protagoniza a Kya en "Where the Crawdads Sing". (Sony Pictures)

Bryan Tyree Henry, a la izquierda, y Brad Pitt protagonizan "Bullet Train". (Scott Garfield)

"The Bob's Burgers Movie" se estrena el 27 de mayo. (20th Century Studios)

"Thor: Love and Thunder" se estrena en julio. (Marvel Studios)

Intentémoslo de nuevo.

La temporada de cine del verano de 2020 apenas saldó. Con solo 176.4 millones de dólares en taquillas, todas sus películas combinadas ganaron un poco más que los 157.5 millones de dólares que “Avengers: Endgame” recaudó el verano anterior en su día de apertura.

Se suponía que el verano pasado sería el renacimiento del cine. Pero con muchos de sus títulos más importantes (como “Black Widow”, “The Suicide Squad”, “Cruella,” “Space Jam: A New Legacy” y “Jungle Cruise”) disponibles simultáneamente en servicios de streaming, no había muchas razones para salir de casa.

Sin embargo, ese modelo de lanzamiento híbrido ya no existe, lo que significa que tendrás que ver las películas de este verano en cines, o esperar al menos 45 días desde su lanzamiento inicial para verlas en casa. Con estos grandes títulos y otros más en camino, las salas de cine vuelven a estar preparadas para festejar como si fuera 2019.

He aquí un vistazo a algunas de las películas que llegarán este verano:

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (viernes)

El hechizo que abrió un agujero en el multiverso en “Spider-Man: No Way Home” sigue atormentando a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). La secuela, que supone el regreso del director Sam Raimi (de la trilogía original de “Spider-Man”) al redil de Marvel, añade a Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), e introduce a América Chávez (Xóchitl Gómez) junto a los personajes que regresan: Wong (Benedict Wong), Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) y la doctora Christine Palmer (Rachel McAdams).

‘Downton Abbey: A New Era’ (20 de mayo)

El fenómeno televisivo continúa en la gran pantalla cuando Lady Mary (Michelle Dockery) supervisa el rodaje de una película en Downton Abbey, mientras que otros miembros de la familia Crawley se dirigen al sur de Francia para conocer la villa recientemente heredada por la Condesa Viuda (Maggie Smith).

‘Top Gun: Maverick’ (27 de mayo)

Treinta y seis años después de que lo conociéramos por primera vez -y casi tres años después del estreno previsto de la secuela-, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) vuelve a la cabina de mando, entrenando a un nuevo grupo de aviadores navales, entre los que se encuentra el teniente Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), el hijo del difunto mejor amigo de Maverick, Goose.

‘The Bob’s Burgers Movie’ (27 de mayo)

Los Belchers y el resto de la longeva comedia animada de Fox se dirigen a la pantalla grande, solo para ver arruinados sus planes de verano cuando se abre un gigantesco socavón frente al restaurante.

‘Jurassic World Dominion’ (10 de junio)

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven con los humanos -incluidos el doctor Alan Grant (Sam Neill), la doctora Ellie Sattler (Laura Dern) y el doctor Ian Malcolm (Jeff Goldblum) de la trilogía original- en lo que se anuncia como la conclusión de la saga “Jurassic World”.

‘Lightyear’ (17 de junio)

Conoce al héroe que lo empezó todo cuando Buzz Lightyear (con la voz de Chris Evans), el legendario Space Ranger que inspiró el querido juguete, es abandonado en un planeta hostil y lucha contra su némesis, Zurg (James Brolin), en esta precuela/spinoff de “Toy Story”.

‘Elvis’ (24 de junio)

El director de género Baz Luhrmann (“Moulin Rouge”, “The Great Gatsby”) observa el cambiante paisaje de Estados Unidos a través de los ojos de Elvis Presley (Austin Butler) y su controvertido representante, el Coronel Tom Parker (Tom Hanks).

‘The Black Phone’ (24 de junio)

El director de “Doctor Strange”, Scott Derrickson, no volvió para la secuela, pero sí coescribió y dirigió esta historia de terror sobre un niño de 13 años (Mason Thames) secuestrado por un asesino enmascarado (Ethan Hawke). Cuando lo encierran en un sótano insonorizado, las víctimas anteriores empiezan a ayudarle, comunicándose a través de un teléfono desconectado en la pared del sótano.

‘Minions: The Rise of Gru’ (1º de julio)

La segunda historia animada del verano sigue a un Gru de 12 años (al que pone voz Steve Carell) en los suburbios de los años 70, mientras conoce a los Minions Kevin, Stuart y Bob y trama cómo dominar el mundo desde su sótano. Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren y Danny Trejo se unen al reparto de voces.

‘Thor: Love and Thunder’ (8 de julio)

Desde la derrota de Thanos, Thor (Chris Hemsworth) vive la buena vida como dios retirado. Valkyrie (Tessa Thompson) sigue siendo reina, mientras que Jane Foster (Natalie Portman) empuña el martillo mágico, Mjolnir, como el Poderoso Thor. Sin embargo, cuando el asesino galáctico conocido como “Gorr the God Butcher” (Christian Bale) intenta hacer honor a su nombre, Thor recurre a esos aliados, además de a Korg (Taika Waititi) y a los Guardianes de la Galaxia, en busca de ayuda.

‘Where the Crawdads Sing’ (15 de julio)

¿Cómo destacar en el verano sin ser una secuela, una película de superhéroes o una secuela de una película de superhéroes? Ayuda cuando te basas en una novela bien vendida que captó la atención de la productora Reese Witherspoon y tienes una fan destacada en Taylor Swift, que escribió y grabó una nueva canción para ti. Tras ser abandonada y criada en los pantanos de Carolina del Norte, una joven (Daisy Edgar-Jones) emerge en la cercana Barkley Cove solo para ser sospechosa de asesinato casi inmediatamente.

‘Nope’ (22 de julio)

Es descabellado pensar que un guionista-director pueda convertirse en una franquicia tras sólo dos películas, pero eso es justo lo que ha hecho Jordan Peele con “Get Out” y “Us”. Su más reciente película, protagonizada por el nominado al Oscar por “Get Out”, Daniel Kaluuya, aún está rodeada de misterio, pero se cree que implica una invasión alienígena.

‘DC League of Super-Pets’ (29 de julio)

Dwayne Johnson y Kevin Hart (“Central Intelligence” y las películas de “Jumanji”) vuelven a formar equipo como las voces de “Krypto the Superdog” y “Ace”, uno de los animales del refugio que adquieren superpoderes y son llamados a salvar el día cuando la Liga de la Justicia es secuestrada en esta película animada.

‘Bullet Train’ (29 de julio)

Brad Pitt protagoniza uno de los eclécticos grupos de asesinos que luchan por un misterioso maletín a bordo de un tren japonés de alta velocidad en esta película de acción del director de “Deadpool 2”, David Leitch.