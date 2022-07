“Chúntaros Style” en Las Vegas

El Gran Silencio se presentó en Las Vegas en un concierto donde recordaron varios de sus más grandes éxitos. Viernes 1 de julio de 2022 en Fremont Country Club. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

No que No, fue una de las bandas locales que se presentaron antes de que los mexicanos de El Gran Silencio subieran al escenario. Viernes 1 de julio de 2022 en Fremont Country Club. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Muertos Heist fue una de las bandas locales que se presentaron antes de que los mexicanos de El Gran Silencio subieran al escenario. Viernes 1 de julio de 2022 en Fremont Country Club. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escena del rock en español sigue fuerte entre la comunidad hispana de Las Vegas y una muestra de eso fue el exitoso concierto que El Gran Silencio ofreció el viernes 1 de julio en Fremont Country Club, donde recordaron varios de sus más grandes éxitos.

Este evento fue posible gracias a The Revolution Rock, dirigido por Omar Hurtado, un grupo que promueve a bandas locales y a reconocidos exponentes del rock/ska latinoamericano mediante distintos conciertos realizados en establecimientos del centro de Las Vegas. Cabe mencionar que estos eventos mantienen una cuota de recuperación (boletos) bastante accesible.

“Es un evento muy bueno para nosotros, El Gran Silencio es un grupo con mucha trayectoria y estamos contentos de que hayan decidido venir con nosotros a Las Vegas”, comentó Hurtado.

Después de la presentación de tres grupos locales, los regiomontanos de El Gran Silencio subieron al escenario (pasada la media noche) para deleitar a los asistentes con su variedad de temas influenciados por el rock, reggae y hip-hop, unidos con sonidos latinoamericanos como cumbia, norteño y vallenato.

“Es un grupo muy versátil, la diferencia del ska es que puede tomar muchas fusiones. La fusión de ellos es muy original, se diferencian de los otros porque dejan su huella”, expresó Hurtado.

Algunas de las canciones incluidas durante el concierto fueron: “Dormir soñando”, “Círculo de amor”, “Decadencia”, “Tonta canción de amor”, “Cumbia lunera”, “Lo que no fue no será” y, por supuesto, “Chúntaros Style”. Esta fue la segunda de cuatro presentaciones de El Gran Silencio en Estados Unidos.

Sobre el reto de traer artistas de este nivel a Las Vegas, Hurtado consideró que “no es que sea difícil, lo que pasa a veces es que no están acostumbrados a Las Vegas porque no hay tantos eventos (de rock en español) para clientes y artistas”.

Durante la noche también participaron bandas locales como No que No, Muertos Heist y Desmother. Ahora, The Revolution Rock ya piensa en su siguiente evento, el cual será amenizado por la banda mexicana Nunca Jamás.

“Nunca Jamás por primera vez viene a Estados Unidos, es un rock muy nuevo y diferente con fusión de lo que es la música norteña. Ellos le llaman el ‘Tour agropecuario’. Será el 22 de julio en Backstage Bar &Billiards… Espero que nos sigan apoyando, lo hacemos para ustedes y queremos que siga sucediendo”, concluyó Hurtado.