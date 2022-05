Chule: Presente y futuro del Pop Latino

La cantautora argentina Chule se presentó con gran éxito en Las Vegas, abriendo el espectáculo de Jesse & Joy. Sábado 2 de abril de 2022 en House of Blues Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora argentina Chule ofrece al público atractivos temas de Pop Latino, la mayoría son de su propia autoría. Sábado 2 de abril de 2022 en House of Blues Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora argentina Chule deleitó al público de Las Vegas con un espectáculo acústico y en algunas intervenciones con la banda Little Jesus. Sábado 2 de abril de 2022 en House of Blues Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Con canciones originales y un talento nato para el Pop Latino, la joven cantautora argentina Sofía Von Wernich, mejor conocida como Chule, ha ido forjando su propio camino en la industria musical desde hace cinco años, consiguiendo gran aceptación del público sudamericano y ahora también entre los hispanos radicados en Estados Unidos.

“Es la primera vez que hago una gira por Estados Unidos. He venido a Los Ángeles y Miami a trabajar con productores y a grabar mis canciones”, comentó Chule durante una entrevista exclusiva con El Tiempo.

La artista, de 24 años de edad, recientemente fue parte del tour mundial “CLICHES” de Jesse &Joy, el cual se presentó en distintas ciudades de Estados Unidos y Las Vegas no fue la excepción.

En la “Ciudad del Pecado” el concierto se realizó el sábado 2 de abril en el House of Blues.

“Es como que no caigo, hemos estado moviéndonos todos los días a un lugar diferente. Justo ahora que estamos en la recta final, estoy con nostalgia porque ha sido increíble todo y no quiero que se termine. Es una locura estar cantando en Las Vegas, había venido varias veces a conocer”, expresó Chule.

Durante la gira, antes de la presentación de Jesse &Joy, el público pudo disfrutar del talento de Chule y de la banda mexicana Little Jesus (nombre original en inglés), ambos ofrecieron su propio espectáculo, pero también realizaron colaboraciones en algunos temas.

“Ha sido increíble, la verdad ha sido muy divertida la oportunidad de presentarme ante tanta gente que aún no me conoce o no me ha escuchado”, dijo Chule, agregando que se siente agradecida por todo el apoyo recibido por parte del equipo que conforma la gira. “Después de tanto tiempo juntos te terminas haciendo amigos, la pasamos bárbaro”.

Subiendo al escenario acompañada de su guitarra, la artista ofreció un espectáculo en formato acústico, interpretando temas como “Que tal si”, “Euforia”, “Cómo será”, “Ni amigos ni enemigos”, además de “Este mundo”, la cual fue la primera canción que compuso. Cabe mencionar que todos los temas que Chule presentó durante la gira son de su propia autoría.

“Un formato acústico que siento que con el estilo de Jesse &Joy va de la mano. Algunas son canciones que he sacado hace tiempo, obviamente elegí canciones que fueran largas y quedaran bien en una versión solamente con la guitarra, tengo otras que son más movidas”, acotó la artista.

Adicionalmente, Chule adelantó a El Tiempo que a finales de abril lanzará un álbum titulado “Trip”, en el cual estarán los temas antes mencionados, además de una versión remix de “Este mundo”. El público podrá disfrutar de este trabajo musical a través de las plataformas digitales.

“Los invito a escuchar mi música, ojalá que les guste, denme una oportunidad”, concluyó Chule, quien ya cuenta con casi 300,000 seguidores en Instagram y miles de vistas en YouTube.

Para conocer más sobre el trabajo de Chule, sígala en: www.instagram.com/chule.