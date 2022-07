Adele anunciará pronto fechas en Las Vegas

Adele posa para los fotógrafos a su llegada a los Brit Awards 2022 en Londres el martes 8 de febrero de 2022. Quienes están familiarizados con los planes de Adele para Las Vegas informan que se espera que anuncie pronto que encabezará el Coliseo entre octubre y diciembre de este año. [Foto Joel C. Ryan / Invision / AP]

Adele dice que solo una pieza del aparato escénico le impide anunciar el reinicio de su producción en Las Vegas Strip.

“Tenía mis espectáculos que se suponía que debía hacer, pero no sucedieron”, dijo a la multitud en el primero de los dos espectáculos de Hyde Park en Londres. “Pero los anunciaremos muy, muy pronto. Solo estoy esperando una pieza faltante del equipo”.

Aquellos familiarizados con los planes de Adele para Las Vegas informan que se espera que anuncie este mes (posiblemente dentro de unos días) que encabezará en el Coliseo entre octubre y diciembre de este año. Su plan es cumplir al menos con las 24 fechas pospuestas de “Weekends With Adele”.

No se ha especificado cuál podría ser ese equipo. No es probable que sea un lago artificial (falso). A Adele no le gustan los lagos interiores. Tampoco es un sistema de sonido masivo y personalizado. Según los informes, su configuración de sonido todavía está almacenada, esperando su regreso a Las Vegas. Lo mismo para los paneles de video que quería instalar frente a las pantallas LED del Coliseo.

Morrissey actualmente está realizando su compromiso “Viva Moz Vegas” en el lugar del Caesars Palace. El equipo encargado de escena, que consta de 11 personas, será despedido de manera temporal durante el verano y regresará en septiembre, cuando regrese Rod Stewart. Idealmente, ese equipo comenzaría a trabajar en el programa de Adele después del cierre de Stewart.

Adele apareció en el programa Radio Desert Island Discs de la BBC antes de su aparición en Hyde Park. Como se publicó en el Sun del Reino Unido, le dijo a la entrevistadora Lauren Laverne que “definitivamente sintió la decepción de todos” por su anuncio. Ella describió sus sentimientos como “devastados”. Ella había usado “contrariada” en su mensaje de video.

“Tenía miedo de decepcionarlos y pensé que podría arreglarlo y hacer que funcionara, y no pude”, dijo la superestrella. “Mantengo esa decisión. No creo que ningún otro artista hubiera hecho lo que hice, y creo que es por eso que fue una historia tan enorme”.

Adele anunció en un video con lágrimas en los ojos el 20 de enero que dejaría de lado indefinidamente su residencia debido a problemas operativos de COVID-19. Se esperaba que las 24 fechas se agotaran. Miles de fanáticos, incluidos los del Reino Unido y Australia, se quedaron con boletos y se vieron obligados a cambiar los planes de viaje.

Caesars Entertainment (propietaria del Coliseo) y Live Nation (que reserva el Coliseo) no han comentado sobre los planes para regresar la residencia “Fines de semana con Adele”.

Desde entonces, Adele ha modificado a su equipo creativo, liberando al aclamado diseñador Es Devlin (que trabaja en la producción del 60 aniversario de los Rolling Stones) y contratando a Kim Gavin (quien ha trabajado con Take That) para volver a dirigir el programa.

Adele se ha mantenido firme en su estrategia de llevar su primera residencia al Strip. Sus propios estándares artísticos anulan los problemas financieros y logísticos.

“Era como, ‘No me importa’ y cosas así. No puedes comprarme. No puedes comprarme por nada. No voy a hacer un programa simplemente porque tengo que hacerlo o porque la gente se va a decepcionar o porque vamos a perder mucho dinero”, dijo durante la transmisión de radio. “Estoy como, ‘El programa no es lo suficientemente bueno’”.

Adele tampoco se disculpa por la escasez de sus propias actualizaciones sobre el espectáculo de Las Vegas.

“Por supuesto que podría ser alguien en TikTok o Instagram Live todos los días diciendo: ‘Estoy trabajando en eso’. ¡Por supuesto que estoy trabajando en ello!”. ella dijo. “No voy a actualizarlos si no tengo nada con lo que actualizarlos, porque eso solo conduce a más decepciones. Tal vez eso tampoco ha sido bien equilibrado”.

La superestrella de 34 años sintió la angustia por el aplazamiento.

“Tal vez mi silencio ha sido letal. No lo sé. Pero fue horrible y la reacción fue brutal”, dijo Adele. “Fui un caparazón de persona durante un par de meses… Solo tuve que esperar y procesarlo. Solo superar la cancelación de los espectáculos y seguir adelante, aún con la culpa. Pero fue brutal”.