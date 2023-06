Los Knights siguen concentrados: ‘El cuarto es el más difícil de conseguir’

Los fans animan a los Golden Knights en el entrenamiento previo al quinto partido de las finales de la Copa Stanley contra los Florida Panthers, en el City National Arena de Las Vegas, el lunes 12 de junio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El centro de los Golden Knights Chandler Stephenson (20) con sus compañeros de equipo celebran su primer gol en el primer periodo del cuarto partido de la serie final de la Copa Stanley de hockey de la NHL en FLA Live Arena el sábado 10 de junio de 2023, en Sunrise, Florida. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los fans Michelle Elmani, desde la izquierda, Lizz Harris, centro, y su novio Justin Farmer, derecha, animan a los Golden Knights en la práctica antes del partido en casa 5 de las finales de la Copa Stanley contra los Florida Panthers, en City National Arena en Las Vegas, lunes, 12 de junio 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La fan Lizz Harris, a la izquierda, y su novio Justin Farmer, a la derecha, animan a los Golden Knights en el entrenamiento previo al quinto partido de la final de la Copa Stanley contra los Florida Panthers, en City National Arena de Las Vegas, el lunes 12 de junio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La fan Jourdan Lasko anima a los Golden Knights en el entrenamiento previo al quinto partido de las finales de la Copa Stanley contra los Florida Panthers, en City National Arena de Las Vegas, el lunes 12 de junio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El fan Michael Schwartz anima a los Golden Knights en el entrenamiento previo al quinto partido de las finales de la Copa Stanley contra los Florida Panthers, en City National Arena de Las Vegas, el lunes 12 de junio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los cánticos se escuchaban entre los fans que se amontonaban hombro a hombro en City National Arena.

“Queremos la Copa”. “Vamos Knights vamos”. “Una victoria más”.

Incluso hubo una ovación para el portero Adin Hill. Y todo eso tuvo lugar antes de que el entrenador Bruce Cassidy hiciera sonar el silbato para iniciar el entrenamiento del lunes de los Golden Knights.

La sensación de expectación se extendía por todo el edificio mientras los Knights se preparaban para el quinto partido de la final de la Copa Stanley contra los Florida Panthers el martes y su primera oportunidad en la historia de la franquicia de conseguir un campeonato.

La Copa Stanley estará en T-Mobile Arena. Depende de los Knights, con una ventaja de 3-1 en la serie, que salga de su vitrina.

La oportunidad de hacer historia y tener sus nombres grabados al lado del premio más importante de la NHL no pasa desapercibida en el vestidor. Los Knights solo intentan concentrarse en la tarea que tienen entre manos: Encontrar la manera de derrotar a un rival resistente una vez más.

“No puedes ignorar que estamos a una victoria del objetivo final en el hockey”, dijo Hill. “Es emocionante, pero al mismo tiempo, solo hay que mantener la compostura y la calma. Se nota. Todo el mundo aquí está emocionado. Pero solo nos enfocamos en lo que tenemos que hacer para prepararnos para mañana”.

Los Knights intentan hacer lo que han hecho bien durante toda la postemporada.

Permanecer en el momento. No mirar demasiado lejos. Saben lo rápido que puede cambiar una serie si no lo hacen. Iban ganando 3-0 a los Dallas Stars en la final de la Western Conference y no cerraron las cosas hasta el sexto partido.

Los Knights también saben que los Panthers no van a perder la fe. Florida también perdía por 3-1 contra los Boston Bruins, ganadores del Trofeo de los Presidentes, y se recuperó para ganar el séptimo partido en tiempo extra fuera de casa. Incluso cuando los Panthers perdían 2-0 contra los Knights y se pusieron por detrás en el marcador en el tercer partido, encontraron la forma de remontar y ganar 3-2 en el tiempo extra.

Los Knights esperan apoyarse en esa experiencia y convertirse en el duodécimo equipo en la historia de la NHL en conseguir su primera Copa Stanley en su primera oportunidad de hacerlo.

“Lo he dicho una y otra vez, el cuarto es el más difícil de conseguir”, dijo el defensa Alec Martínez, uno de los dos jugadores del equipo con un gol para ganar la Copa, junto con el defensa Alex Pietrangelo. “Está claro que Dallas lo demostró. Pero después de haber pasado por eso, sabemos el juego que tenemos que hacer para conseguir terminarlo”.

Con eso en la mente, los Knights están decididos a estar alerta el martes.

Tuvieron una práctica rápida y ligera el lunes después de viajar de regreso a Las Vegas el domingo y tener el resto del día libre. Era un grupo suelto y emocionado que se alimentaba de la energía del público, al tiempo que era consciente de lo que está en juego en el quinto partido.

Los Knights saben lo que significaría para sus fans, su ciudad y su organización dar las tradicionales vueltas de celebración con la Copa sobre el hielo de casa. Han tenido una relación especial con sus seguidores desde el principio, tras el tiroteo del festival Route 91 Harvest y su mágica carrera hasta la final de 2018 contra los Washington Capitals.

Esa conexión se mantiene a día de hoy. Hay una razón por la que los Knights tienen una mejor marca de la NHL de 8-3 en casa esta postemporada.

T-Mobile Arena podría trinchar su atmósfera a otro nivel para el Juego 5 si la práctica del lunes es una indicación. Los Knights están preparados para ello. También están decididos a jugar a través de él y tratar de no dejar que sus mentes vaguen hasta que su trabajo esté completo.

“Simplemente siento que vamos a salir y jugar bien mañana”, dijo Cassidy. “¿Será lo suficientemente bueno? No lo sé. Lo sabremos mañana. No sé qué nos deparará Florida. Pero creo que saldremos por todo”.