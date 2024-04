Los Golden Knights anuncian un reparto gratuito de gasolina en LV

Los Vegas Golden Knights anunciaron el viernes que el equipo volverá a ayudar a los residentes locales regalando gasolina gratis la próxima semana.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el equipo “llenará el tanque” con 20 mil dólares en gasolina gratis el 17 de abril.

Como parte del regalo, a partir de las 7:30 a.m. del próximo miércoles, los primeros 400 autos en el centro de abastecimiento de Smith ubicado en 8525 W. Warm Springs Road recibirán 50 dólares de gasolina gratis.

El regalo forma parte de la Fan Appreciation Week a los fans de los Knights.

Además, Smith’s ofrecerá un descuento de 20 centavos por galón a todos los clientes en ese lugar específico del 17 al 19 de abril, según el equipo.

La del miércoles es la quinta vez que Smith’s y la Fundación VGK se asocian para regalar gasolina en los dos últimos años.

It’s almost time to Fuel The Realm with $20,000 of free gas!!! On April 17, the first 400 cars at the @MySmithsGrocery on Warm Springs Road will receive $50 of free gas! ⛽️#VegasBorn | @VGKFoundation https://t.co/4aAGXxRTb3

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 12, 2024