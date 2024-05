Jonathan Marchessault quiere quedarse, pero ¿pueden costearlo los Knights?

Es difícil imaginar un vestidor de los Golden Knights sin Jonathan Marchessault.

No solo anota goles y aporta momentos decisivos. Siempre dice lo que piensa, provoca a los porteros durante los entrenamientos y destaca por su energía.

Todo eso podría desaparecer pronto.

El líder histórico de los Knights en goles, asistencias, puntos y otras categorías estadísticas se convertirá en agente libre este verano, cuando expire su ampliación de contrato de seis años y 30 millones de dólares. Marchessault saldrá al mercado el 1° de julio a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo antes.

El jugador de 33 años dijo el martes que espera quedarse. Marchessault ha pasado de la selección de expansión de 2017 al ganador del Trofeo Conn Smythe de 2023 como MVP (Jugador Más Valioso) de los playoffs durante su carrera de siete años con los Knights.

“He hecho todo lo posible para quedarme aquí”, dijo Marchessault.

Marchessault admitió que pensó en la agencia libre durante todo el año. Tuvo momentos, el más reciente en el Juego 6 contra los Dallas Stars, donde se empapó de todo sabiendo que podría ser la última vez que jugara un partido en casa en el T-Mobile Arena.

Marchessault dijo que no quería que su situación contractual fuera una distracción. En lugar de eso, bajó la cabeza y anotó 42 goles, la cifra más alta de su carrera, a uno del récord de la franquicia del centro William Karlsson. Marchessault demostró el mismo ardor y determinación que le llevaron a pasar de ser un prospecto ignorado y no reclutado a convertirse en uno de los jugadores más peligrosos de la NHL.

“Obviamente, creo que todo el mundo sabe lo importante que es para este equipo, lo que significa para el equipo, la ciudad y la afición”, dijo el defensa Brayden McNabb, otro de los miembros originales de los Knights. “Son negocios, pero todos apoyamos a Jon. Loqueremos y lo queremos aquí”.

Dos cosas influirán en las negociaciones: Lo que Marchessault quiere, y lo que los Knights pueden dar.

Marchessault quiere ganar. Ha participado en los 95 partidos de playoffs de los Knights y es su máximo goleador con 75 puntos. Quiere más oportunidades de volver a levantar la Copa Stanley.

“Lo que es importante para mí es que quiero estar en una organización que me quiera”, dijo Marchessault. “Sigo jugando al hockey no solo para jugar. No juego por diversión. Juego porque quiero ganar. Quiero estar en un sitio que me ayude a ganar”.

Los Knights, que han llegado a los playoffs en seis de sus siete temporadas, marcan esa casilla. Sus 57 victorias en postemporada son la segunda mayor cantidad en la NHL desde que comenzaron a jugar en 2017.

Eso significa que un acuerdo se reducirá a cuánto valoran los Knights a Marchessault.

Habló con la gerente general Kelly McCrimmon sobre su futuro el martes. McCrimmon dijo que también ha comenzado a hablar con el agente de Marchessault, Pat Brisson, quien es el padre del prospecto de los Knights, Brendan Brisson.

“Hay una fuerte voluntad por ambas partes para tener buenas discusiones”, dijo McCrimmon. “Trabajaremos diligentemente en ello y veremos a dónde llegamos”.

Tal y como están las cosas, los Knights se dirigirán a la agencia libre con 80.1 millones de dólares comprometidos con sus nueve mejores delanteros, sus siete mejores defensas y sus dos mejores porteros. Se espera que el límite superior del tope salarial aumente a 87.7 millones de dólares esta temporada baja.

El juego de Marchessault merece un aumento de su límite salarial de 5 millones de dólares. Eso significa que traerlo de vuelta podría crear un efecto dominó para los Knights, donde otros jugadores –no solo los otros cinco agentes libres sin restricciones pendientes del equipo– tendrían que ser traspasados para crear suficiente flexibilidad para completar la alineación.

Marchessault tampoco sería fácil de reemplazar si se marcha. Entre los agentes libres pendientes más atractivos se encuentran el ala derecha de los Florida Panthers, Sam Reinhart, y el centro de los Lightning, Steven Stamkos, pero no serán baratos.

Los Knights están conscientes de que se avecinan cambios en la alineación después de haber mantenido prácticamente intacta la plantilla que ganó la Copa esta temporada. La marcha de Marchessault podría causar el mayor efecto dominó de todos debido a lo que significa para el equipo dentro y fuera del hielo.

“A todos en esta organización les encanta tenerlo cerca”, dijo el defensa Alex Pietrangelo. “Hablo de venir a trabajar y divertirme cada día. Creo que Marchy lidera el camino en ese departamento”.