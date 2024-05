Golden Knights causan sensación en los playoffs con nuevo dragón

El equipo de entretenimiento de los Golden Knights siempre está pensando en “la siguiente cosa lógica”.

Lo siguiente lógico es que un dragón gigante y amenazador se instale en el T-Mobile Arena.

Sin nombre pero ya dejando su huella (es un hembra), la sonriente bestia dorada eructa una ráfaga de luces estroboscópicas y vapor, simulando humo y fuego después de cada gol de los Golden Knights.

Se le instalaron un nebulizador en la nariz y cañones de CO2 (o “cañones de fiesta”) en la boca. Es como un dragón encabezando Hakkasan.

There she goes … @GoldenKnights fire up the dragon while taking a 1-0 lead … @reviewjournal pic.twitter.com/sYLIkZMPYc

— John Katsilometes (@johnnykats) April 30, 2024