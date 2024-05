Marchessault espera escuchar a los Knights sobre su nuevo contrato

Jonathan Marchessault de los Golden Knights anuncia el "shuffle up and deal" comenzando el evento de apertura de la WSOP Champions Reunion No-Limit Hold'em Freezeout en el Paris el martes, 28 de mayo de 2024, en Las Vegas (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Jonathan Marchessault sigue esperando un llamado de los Golden Knights.

El máximo goleador del equipo apareció el martes en la apertura de la Serie Mundial de Póker y dijo que no ha escuchado de los Knights para comenzar las negociaciones sobre un nuevo contrato. Marchessault se convertirá en agente libre sin restricciones el 1° de julio.

“No he recibido ningún llamado ni nada por el estilo”, dijo Marchessault. “Dijeron que estaban interesados en volver a firmar conmigo y ya veremos. Técnicamente tienen tiempo hasta el 30 de junio, así que veremos cómo va.

“Los Golden Knights quieren ser buenos todos los años, así que probablemente estén estudiando todas sus opciones y comprobando lo que hay por ahí, y ya veremos a dónde nos lleva”.

Marchessault se convirtió en uno de los jugadores más populares del equipo durante sus siete temporadas con los Knights. Ganó el Trofeo Conn Smythe 2023 como MVP de los playoffs mientras ayudaba al equipo a ganar la Copa Stanley. También es el líder histórico del club en goles, asistencias y puntos.

Los 42 goles de Marchessault esta temporada estuvieron a uno del récord de la franquicia establecido por el centro William Karlsson durante la campaña inaugural de los Knights.

Marchessault firmó una extensión de seis años y 30 millones de dólares en 2018 que está a punto de expirar. Era elegible para negociar un nuevo contrato el verano pasado y dijo que le dijo a los Knights que prefería llegar a un acuerdo entonces.

Dijo que el equipo quería esperar.

“Se lo pedí el verano pasado. Me dije: ‘¿Sabes qué? Preferiría hacerlo en verano, antes de la temporada’. Y me dijeron que no estaban preparados para hacerlo, y después no ha habido ni una sola conversación durante la temporada”, dijo Marchessault. “No sé. Técnicamente como organización firmas al jugador por seis años, así que tienes los seis años completos y después puedes tratar con él. Así que ya veremos”.