Capitán de los Knights usará el verano para recuperarse tras temporada de lesiones

No es solo el dolor físico con el que Mark Stone ha lidiado las últimas tres temporadas.

El aspecto mental fue el más castigado.

El capitán de los Golden Knights se perdió un tiempo significativo debido a una lesión por tercer año consecutivo, sufriendo un desgarro en el bazo que le costó los últimos 26 partidos de la temporada regular.

Las operaciones de espalda de 2022 y 2023 ya supusieron una carga para él. Stone pensó que esos problemas eran cosa del pasado mientras avanzaba esta temporada. No se perdió ni un entrenamiento ni un partido durante los cuatro primeros meses.

De repente, un golpe durante el segundo periodo en el partido del 20 de febrero contra los Nashville Predators lo echó todo para atrás.

“No llegué a esta temporada esperando lacerarme el bazo”, dijo Stone.

Stone, que cumple 32 años el lunes, enfrenta otra temporada de receso con el objetivo principal de descansar y recuperarse. Quizá sea justo lo que su cuerpo necesita después de una dura postemporada.

El ala derecha anotó tres goles en la serie de siete partidos perdida ante los Dallas Stars, pero ninguno de ellos en cinco contra cinco: dos en el power play y uno a puerta vacía.

Stone anotó un gol en el power play en el primer partido, pero nunca pareció encontrar su sitio.

“No me gusta hablar de eso”, dijo cuando se le preguntó cómo se sentía a medida que avanzaba la serie. “El año pasado me pasó exactamente lo mismo. No es lo más fácil del mundo, pero, al fin y al cabo, si vas a salir ahí, tienes que producir”.

La temporada pasada, cuando regresó para los playoffs, produjo un total de 24 puntos en 22 partidos. Eso incluyó un triplete contra los Florida Panthers en el quinto partido de la final de la Copa Stanley, una victoria por 9-3 que dio a los Knights su primer campeonato y otorgó a Stone, como capitán, el derecho a levantar la Copa primero.

Esta temporada no hubo tal celebración. Tras ganar los dos primeros partidos de la serie en Dallas, los Knights perdieron cuatro de los cinco últimos.

Fue un colapso que no vieron venir. Pensaban que tenían talento para volver a meterse de lleno en los playoffs. El gerente general Kelly McCrimmon incluso lo llamó el mejor equipo en los siete años de historia de la franquicia.

El problema, a ojos de McCrimmon, fue que los Knights no tuvieron tiempo suficiente para conjuntarse debido a las lesiones y a las adquisiciones en la fecha límite de traspasos.

Stone no fue el único jugador relacionado con eso. El entrenador Bruce Cassidy empezó la serie de Dallas colocando a Tomas Hertl, adquirido en la fecha límite, en el lateral izquierdo con Stone y el centro Chandler Stephenson.

Dos jugadores, Hertl y Stone, que no habían jugado juntos en la temporada regular, tuvieron problemas para encontrar la química. La línea fue superada por 2-0 en cinco contra cinco.

“Creo que los dos somos jugadores inteligentes y que podemos desarrollar esa química durante mucho tiempo”, declaró Hertl tras la serie.

No es de extrañar que Stone confíe en que los Knights puedan volver a ser un equipo competitivo la próxima temporada. Por supuesto, darían la bienvenida a su capitán durante casi una temporada completa para aliviar algunos de esos problemas de cohesión. Solo ha jugado 99 partidos en las dos últimas temporadas, pero ha sumado 91 puntos.

Stone cree que puede volver a ese punto. Quiere estar en el hielo. Tendrá la oportunidad después de otra temporada de receso.

“Nos dimos una oportunidad”, dijo Stone. “No se ven equipos que repitan muy a menudo, especialmente en el juego de hoy. Muchos chicos en esa sala sentían que podíamos volver a ganar”.