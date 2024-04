3 conclusiones de la victoria de los Knights: la defensa le cierra el paso a los Stars

DALLAS - Los equipos fuertes de playoffs pueden depender de buenos periodos en la carretera para superar un partido.

Los Golden Knights sabían que los Dallas Stars iban a presionar el miércoles. Los Knights sabían que necesitaban un buen primer periodo.

Lo consiguieron. Ahora están a medio camino de la segunda ronda.

Los Knights se sobrepusieron a un comienzo físico y apagaron a los Stars para ganar el Juego 2 de su serie de playoffs de primera ronda de la Conferencia Oeste por 3-1 en el American Airlines Center el miércoles.

Los Knights ganan 2-0 y el tercer partido se jugará el sábado en el T-Mobile Arena.

El ala derecha Jonathan Marchessault, el defensa Noah Hanifin y el centro Jack Eichel anotaron para los Knights. El portero Logan Thompson hizo 20 atajadas en su segundo partido de playoffs.

“Estamos mucho más cerca de nuestro objetivo”, dijo el entrenador Bruce Cassidy. “Entender cómo estamos jugando para llegar allí, creo, es importante. Creo que estamos jugando mejor”.

Dallas quería responder a su derrota por 4-3 en el primer partido. El centro de los Stars, Matt Duchene, dijo el miércoles por la mañana que su equipo necesitaba ser más agresivo.

El resultado fue que Dallas intentó golpear todo lo que se movía. Los Stars terminaron en el puesto 31 de hits por partido en la temporada regular con 17.8. Tuvieron 24 en el primer periodo el miércoles. Tuvieron 24 en el primer periodo del miércoles.

Los Knights respondieron con sus propios disparos. Tenían 25 golpes después de 20 minutos. No estaban nerviosos cuando Dallas salió a golpear.

“Sabíamos que iban a tener un empuje físico”, dijo el ala derecha Keegan Kolesar. “Creo que hicimos un buen trabajo”.

Los Stars asestaron el primer golpe importante del partido cuando el ala izquierda Jason Robertson anotó un gol en el power play a falta de 3:13 para el final del primer periodo.

Los vigentes campeones de la Copa Stanley no se dejaron y respondieron a la presión de los Stars con un juego defensivo tranquilo.

Los bastones estaban en su sitio. Los desmarques eran limpios. Nadie estaba fuera de lugar.

Los Knights se vieron recompensados 1:22 después del gol de Robertson, cuando Eichel recibió un pase del ala izquierda Ivan Barbashev. Eichel se aferró al puck lo suficiente como para sacar de posición al portero de Dallas Jake Oettinger antes de dejárselo a Marchessault para que marcara el gol del empate.

Así se llegó al primer intermedio con empate a uno.

“Creo que, en general, fue un buen primer periodo para nosotros”, dijo Eichel. “Creo que hicimos algunas cosas buenas”.

Los Knights siguieron adelante en el segundo periodo. Obligaron a los Stars a salir y no permitieron muchas ocasiones de calidad.

Eso llevó a la ruptura a través del final del marco. Hanifin anotó a falta de 1:07 para el final del segundo periodo, dando a su equipo una ventaja de 2-1. Los Knights cerraron el partido a partir de ese momento.

A partir de ahí, los Knights cerraron el marcador. Su actuación recordó a la de la pasada postemporada. Controlaron el partido con su defensa y jugaron bien delante de su portero.

La defensa también se mantuvo agresiva. Los Knights dispararon 20-10 a los Stars en los dos últimos periodos.

“No nos quedamos demasiado atrás”, dijo Hanifin. “Seguimos intentando crear ataque y hacer jugadas. Esa es la mejor manera de defender. Creo que hemos hecho unos 60 minutos magníficos”.

Las probabilidades están ahora a favor de los Knights.

Los últimos 14 equipos que han conseguido una ventaja de 2-0 en la serie contra el cabeza de serie número 1 de una conferencia han pasado a la siguiente ronda. La única esperanza de los Stars es conseguir una victoria en el T-Mobile Arena.

“En cuanto a la estructura, la disciplina de nuestros chicos y cómo queríamos jugar, hubo un nivel de compromiso por parte de los chicos para conseguirlo”, dijo Cassidy. “Y lo conseguimos”.

Estas son tres conclusiones de la victoria:

1. Los porteros intercambian atajadas

Ambos porteros realizaron grandes paradas para mantener el empate en el segundo periodo.

Oettinger le robó el gol al defensa Shea Theodore con una atajada con el guante faltando 5:37 para el segundo intermedio. Thompson respondió 42 segundos más tarde cuando detuvo al centro de Dallas Wyatt Johnston con una atajada con la almohadilla izquierda.

"Right to the net Johnston he shoots, pad save!"

"Logan Thompson with the left leg!"

🎙 @Dan_DUva

Thompson denies Wyatt Johnston to keep things even in Game 2. pic.twitter.com/09wVenb5sh

— Golden Knights Radio (@VGKRadioNetwork) April 25, 2024