Tres conclusiones: Los Knights, arrasados por los Oilers; los playoffs en el aire

Los Golden Knights no pudieron seguir el ritmo del anfitrión, los Edmonton Oilers, el miércoles, y no lograron hacerse con un puesto en la postemporada.

Los Golden Knights siguen controlando su propio destino para llegar a los playoffs.

No lo están haciendo fácil.

Los Knights cayeron pronto ante los Edmonton Oilers y perdieron su tercer partido consecutivo, 5-1, el miércoles en el Rogers Place de Edmonton, Alberta.

Fue un fracaso rotundo para culminar la última gira de los Knights de la temporada.

Los Knights (42-28-8) fueron superados por 16-8 en estos tres partidos. Cada derrota dentro del tiempo reglamentario no los acercó a su sexto puesto en los playoffs en siete temporadas.

Más bien, la ventaja de los Knights sobre el segundo puesto de comodín se ha reducido a tres puntos sobre los St. Louis Blues faltando cuatro partidos en casa. Los Blues derrotaron a los Chicago Blackhawks por 5-2 el miércoles.

Es seguro decir que la moral está baja en este momento.

“Ahora mismo, para nosotros, nuestro juego no está donde tenemos que estar”, dijo el lateral derecho Keegan Kolesar. “Aunque consiguiéramos entrar, podría ser un rebote rápido para nosotros”.

Kolesar anotó, y el portero Adin Hill permitió los cinco goles en 26 disparos en su regreso a la alineación. Hill había estado fuera desde que sufrió una lesión en la parte inferior del cuerpo el 23 de marzo contra los Columbus Blue Jackets.

Su regreso fue más de lo mismo.

Hill ha permitido tres goles o más en ocho de sus últimas nueve salidas. El único que no permitió fue contra Columbus, cuando cedió dos antes de salir a los cuatro minutos del tercer periodo.

Él y los Knights nadaron a contracorriente desde temprano.

El intento del defensa de los Oilers Cody Ceci de centrar desde la media pared se desvió en el patín del defensa de los Knights Alec Martínez y superó a Hill para el 1-0.

Los Knights tuvieron 20 disparos después de haber tenido 24 y 23 en sus dos últimos partidos.

Los Oilers no les hicieron prácticamente nada. La bola de nieve siguió rodando como resultado.

El defensa Mattias Ekholm hizo el 2-0 a los 5:38 con un potente disparo desde el punto de faceoff izquierdo, y el ala izquierda Zach Hyman anotó su gol 53 de la temporada de un rebote en el frente.

El entrenador Bruce Cassidy dijo que el juego de los Knights por debajo de la línea de gol y las escapadas en el segundo periodo fueron la diferencia. Ambos goles fueron el resultado de ello.

Todo lo contrario puede decirse de los Oilers.

“Hicieron un gran trabajo de ruptura”, dijo Cassidy. “Nos aventajaron ampliamente en ese aspecto”.

Cassidy ha hablado de la importancia de ejecutar pequeños detalles al final de la temporada. El tercer periodo tampoco lo reflejó.

Los Knights cometieron dos penaltis con 45 segundos de diferencia en el tercer periodo. Eso condujo a un gol de power play de cinco contra tres de la estrella de los Oilers Leon Draisaitl a los 6:50.

Kolesar anotó un gol con menos jugadores un minuto más tarde para poner a los Knights en el marcador.

Edmonton puso el marcador 5-1 2:56 minutos más tarde, cuando pareció haber falta de comunicación entre Hill y el defensa Zach Whitecloud mientras Hill jugaba el puck detrás de la red. El ala izquierda Dylan Holloway recogió el puck suelto y lo metió en la red.

“Estamos en una racha de mala suerte delante de nuestra red”, dijo Cassidy. “Tenemos que hacer un mejor trabajo para cuidar el negocio”.

La derrota prácticamente elimina a los Knights de cualquier posibilidad de ventaja de jugar en casa en la primera ronda de los playoffs.

Todavía queda el asunto de llegar allí.

Cuatro partidos en casa son un buen augurio para los Knights, especialmente contra tres equipos que están fuera de los playoffs.

Los Knights enfrentarían la revancha de la final de la Conferencia Oeste con los Dallas Stars, el mejor equipo de la liga, en la primera ronda si la temporada terminara hoy.

Nada es seguro en este momento.

“Todavía no estamos en los playoffs”, dijo el ala derecha Jonathan Marchessault. “Tenemos que empezar a jugar como queremos”.

Estas son tres conclusiones de la derrota:

1. Stephenson fuera

El centro Chandler Stephenson fue dado de baja de última hora por motivos personales, según anunció el equipo antes del partido.

Su esposa, Tasha, dará a luz en cualquier momento a su segundo hijo.

Brendan Brisson volvió a la alineación como ala izquierda de segunda fila, mientras que Tomas Hertl pasó al centro. Brisson no realizó ningún disparo en 11:52, mientras que Hertl tuvo un resultado negativo de 2 en su segundo partido con los Knights.

2. Sin McDavid, no hay problema

Los Oilers no tuvieron problemas para encontrar el ataque sin su superestrella.

El capitán de Edmonton, Connor McDavid, no jugó debido a una lesión en la parte inferior del cuerpo. El vigente ganador del Trofeo Hart como MVP (Jugador Más Valioso) de la liga es tercero en anotación este año con 130 puntos (31 goles, 99 asistencias).

Nueve jugadores de los Oilers anotaron un punto en el partido.

“También tenemos un montón de chicos de nuestra alineación que no están jugando”, dijo Cassidy. “Para mí, (que McDavid no juegue) es irrelevante. Es un gran jugador de hockey. Tenemos cuatro o cinco jugadores que son muy buenos por derecho propio. La alineación es la que es en esta época del año. Aunque hubiera jugado, no habría esperado este resultado, para serte totalmente sincero”.

3. Problemas defensivos

Los Knights creyeron haber encontrado la fórmula durante su racha de 9-2-1 del 9 de marzo al 2 de abril.

Permitieron 31 goles en esos 12 partidos, un promedio de 2.58 por encuentro. En los tres últimos partidos, la sólida base se ha echado a perder. El portero Logan Thompson fue uno de los principales responsables de ello durante la ausencia de Hill.

Thompson fue responsable de 10 goles permitidos en Arizona y Vancouver.