Pete DeBoer debe seguir siendo el entrenador de los Golden Knights

El entrenador de los Vegas Golden Knights, Pete DeBoer, habla sobre la temporada 2021-22 durante una rueda de prensa en City National Arena de Las Vegas el martes 3 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El entrenador de los Golden Knights, Pete DeBoer, se reunirá con los directivos esta semana para hablar de la temporada del equipo.

Y dentro de la multitud de opiniones que seguramente surgirán en esa reunión sobre un equipo que por primera vez se quedó a las puertas de los playoffs, hay un factor que no debería cuestionarse.

Cuando abandone la sala, DeBoer debería seguir siendo el entrenador de los Knights.

No debería ir a ninguna parte, salvo a preparar la próxima temporada.

“Quiero volver”, dijo DeBoer, al que le queda un año de contrato. “Estoy entusiasmado con el potencial de este equipo. Todos son evaluados. Nunca tuvimos la oportunidad de hacer lo que creía que éramos capaces de hacer”.

Quinientas pérdidas de jugadores – 500.

Sangre por doquier

No sé por qué DeBoer y sus jugadores se han esforzado en sugerir que la oleada de lesiones que acabó ahogando a los Knights no debería usarse como excusa (razón) para no llegar a la postemporada. Es la verdad.

Casi todo lo que ocurrió dentro y fuera del hielo apuntó directamente a esos partidos perdidos y, concretamente, a qué jugadores se quedaron fuera. Casi todo. No todo.

Cómo jugó el equipo. Cómo le faltó química. Cómo echó de menos el liderazgo de los veteranos. Cómo quedó tan pobre en áreas específicas, como los equipos especiales. (Aunque esto último ha sido un problema desde hace tiempo).

Las lesiones influyeron en todo ello, supuso correctamente DeBoer.

Como una fuente interminable de rojo.

Esto no significa ni por un segundo que los Knights no pudieron haber sido mejores en todas las fases. O que no pudieron haber encontrado algunos puntos extra para clasificarse al no perder en la recta final contra algunos equipos terribles. O al menos haber encontrado a alguien que pudiera anotar en una tanda de penaltis. O que el sistema no siempre se tradujera en los resultados para los que estaba pensado.

O que lo que era un lío de porteros -¿podrá DeBoer coexistir con Robin Lehner la próxima temporada? – no afectó negativamente la sala. O que DeBoer y su personal sean inmunes a un nivel importante de responsabilidad por todo ello. Difícilmente.

No hay ningún miembro de la dirección, de los entrenadores o de los jugadores que no deba verse al espejo cuando esté sentado en el sofá viendo el hockey de los playoffs.

“Creo que Pete hizo un gran trabajo al principio para mantenernos relevantes”, dijo el director general Kelly McCrimmon. “Pete es un entrenador inteligente que hace un trabajo realmente bueno. Hay cosas después de cualquier año de las que quieres hablar, y tendremos esas discusiones. Me gusta hablar de una temporada con un entrenador. Pete es un entrenador realmente bueno. Él y su personal tenían una mano dura para jugar.

“Estoy muy decepcionado por no haber llegado a los playoffs. Creo que pudimos y debimos haberlo hecho”.

Mira. El cambio llegará de alguna forma. Siempre lo hace al final de la temporada. Lo hace para cualquier equipo que levanta la Stanley Cup. Los Knights siguen teniendo problemas de límite salarial que resolver. Algunos nombres populares podrían ser movidos o no volver a ser contratados. Eso forma parte de las cosas.

Pero cambiar de entrenador por segunda vez en cinco años (vamos, ¿en serio?), dada la situación de las lesiones, sería un error y una gran miopía. DeBoer y su personal pueden hacerlo mejor. También pueden hacerlo McCrimmon y el presidente de operaciones de hockey George McPhee. Sin duda, la dirección ha jugado un papel importante en esto.

También pueden hacerlo todos, en realidad.

Tienen que curarse y volver a correr.

Ni cerca

Todos quieren ser rápidos y físicos, desplegando cuatro líneas sólidas y presionando a los rivales para que cometan errores. Todos tienen esa visión de una identidad antes conocida pero no olvidada.

Esta temporada no ha podido ser así. No estuvieron cerca. Hay muchas razones para ello.

Ninguna más importante que la pérdida de 500 jugadores en juegos.

“Creo que trabajamos muy duro todos los días como cuerpo técnico para hacer frente a la adversidad, para venir con una actitud positiva, para mantener al equipo competitivo, para buscar soluciones”, dijo DeBoer. “Vamos a seguir trabajando en esto hasta que lo consigamos, y estoy seguro de que lo haremos. No estamos tan lejos.

“Lo peor que puedes hacer es reaccionar de forma exagerada y cambiarlo todo sin tener una imagen real de lo que tenías. No estoy seguro de que tuviéramos una imagen real de cuáles eran nuestros puntos fuertes y débiles. Nunca llegamos a ese punto. Eso no es absolver la responsabilidad. Son solo los hechos”.

Y por ello, no debería haber ninguna duda sobre su futuro.

Debería salir como entra.

Entrenador de los Golden Knights.