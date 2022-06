Los Golden Knights se lanzan a la conquista de Bruce Cassidy

No es ninguna sorpresa. Los Golden Knights, que nunca han deseado un rasguño a la hora de adquirir jugadores, también se lanzaron a la búsqueda de un entrenador.

junio 15, 2022 - 11:15 am

El entrenador de los Boston Bruins, Bruce Cassidy, arriba en el centro, habla con sus jugadores durante un intervalo al final del tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Anaheim Ducks, el lunes 24 de enero de 2022, en Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

El entrenador de los Boston Bruins, Bruce Cassidy, arriba en el centro, felicita a Patrice Bergeron, a la izquierda, y a Taylor Hall, en el centro, después de que se combinaran para anotar un gol contra los Colorado Avalanche durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 21 de febrero de 2022, en Boston. (AP Photo/Winslow Townson)

Parece que han subido esa bola rápida, es cierto.

Bruce Cassidy es la elección, y si no estaba en lo más alto de las listas de los posibles candidatos (véase Trotz, Barry), seguro que parecía ser 1-A.

¡Caramba! Puede que los Knights hayan contratado al mejor.

Mucho respeto

Debería decirte algo -mucho, en realidad- lo codiciado que era Cassidy por los equipos que buscaban un entrenador inmediatamente después de ser despedido de Boston la semana pasada. El respeto que le profesan en toda la NHL es impresionante.

Los que no saben lo que hacen no son deseados por tanta gente tan rápido. Él lo fue. Como en un nano segundo.

Cassidy entrenó a los Bruins durante parte de las últimas seis temporadas y nunca se perdió los playoffs. Llegó a la final de la Stanley Cup en 2019. Ganó el premio Jack Adams al entrenador del año. Boston tuvo el segundo mejor récord de la liga bajo su dirección. Cosas serias.

Sus equipos también estuvieron constantemente entre los mejores en todas las métricas imaginables que significan algo entre ganar y perder.

Y aún así…

Tenía un enfoque sin tonterías que molestaba a algunos veteranos -aunque al parecer les permitía dirigir la sala- y hacía que los más jóvenes tuvieran miedo de cometer errores. Hacían las cosas a su manera o se quedaban fuera de la alineación.

Parece que Cassidy no tiene pelos en la lengua. Es de esperar que los jugadores deseen tal franqueza si eso significa alcanzar el punto del que la mayoría cree que los Knights son capaces. Que es ganar la Stanley Cup.

“No sales y consigues 107 puntos, ganas 51 partidos, si los jugadores no te responden”, dijo el director general de Boston, Don Sweeney, en el momento del despido. “Simplemente no ocurre… Pero debes encontrar la manera de desarrollar ese mensaje de forma un poco diferente”.

Es una línea muy fina. Cassidy hereda un equipo veterano con los Knights. Tal vez enfoque las cosas de forma diferente que al final en Boston. Nunca se ha hecho esto lo suficientemente largo como para no evolucionar.

Pete DeBoer fue despedido (por cierto, sigo sin estar de acuerdo con ello) porque los Knights pensaron que era necesaria una voz fresca. Ahora la tienen, un entrenador con algo que demostrar a pesar de su éxito en Boston.

Cuando se gana al nivel que tiene Cassidy y se le sigue mostrando la puerta, el ego entra invariablemente en juego. Puede que tenga 57 años y un profundo currículum como entrenador, pero deduzco que su hambre de éxito es más voraz ahora que nunca.

Hay una conexión evidente en todo esto. Cassidy fue el entrenador de Washington de 2002 a 2004, cuando George McPhee -presidente de operaciones de hockey de los Knights- era el director general de los Capitals. Cassidy fue despedido tras 110 partidos.

Pero la familiaridad suele desempeñar un enorme papel en este tipo de decisiones, y deduzco que McPhee ha visto un increíble crecimiento de Cassidy desde que trabajaron juntos.

Haz que rindan cuentas

El director general de los Knights, Kelly McCrimmon, dijo que su equipo buscaba una identidad concreta.

Supongo que la han encontrado. O al menos cree que la han encontrado.

“En mi próximo reto, me aseguraré de tener en cuenta los mensajes”, dijo Cassidy recientemente. “Eso es algo que tendré que llevar conmigo al siguiente trabajo… pero aún así, llevar a casa la responsabilidad, porque no creo que tengas mucho equipo si los jugadores no son responsables de unos estándares”.

Típico de los Knights. Golpearon con fuerza.

Por lo que se ve, también golpearon muy lejos.

Tendremos que esperar para ver si ha saltado las vallas.