Graney: Por qué Jimmy G encaja mejor en los Raiders que Derek Carr

Para este equipo en particular, en este momento en particular, la comprensión de Jimmy Garoppolo de la ofensiva de Josh McDaniels y lo que el entrenador espera es clave.

El quarterback de los Raiders Jimmy Garoppolo (10) se ríe ante una pregunta durante una rueda de prensa en el campamento de entrenamiento en el Intermountain Health Performance Center el jueves 10 de agosto de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Olvídate de las intercepciones en el campamento de entrenamiento. Los errores. Los días malos.

Jimmy Garoppolo encaja mejor en los Raiders que Derek Carr.

La familiaridad no siempre es mala. Debería resultar positiva con Garoppolo como quarterback del equipo esta temporada. Su dominio de la ofensiva de Josh McDaniels, sin importar cuánto haya evolucionado. Su estrecha relación con el entrenador. Su comprensión de lo que se espera de él.

Es cierto que Garoppolo se ha subido a una montaña rusa bastante rápida hasta ahora en el campamento. Ha habido momentos en los que parecía sólido. Muchos otros en los que no lo parecía. Su último periodo el jueves fue algo de su mejor trabajo hasta ahora, viniendo en una práctica conjunta contra su exequipo en los 49ers.

Oxidado como para empezar

Siempre iba a llevar tiempo. Garoppolo no había jugado o practicado desde diciembre cuando se abrió el campamento, recuperándose de una lesión en el pie que sufrió contra los Dolphins.

Las cosas siempre estarían algo oxidadas para empezar.

“Creo que nos estamos moviendo en la dirección correcta, poniendo los pies debajo de mí, literal y figurativamente”, dijo.

No se le puede culpar a Carr todo el récord de 6-11 de la temporada pasada. Difícilmente. Los Raiders volvieron a ser pésimos a la defensiva, ocupando el puesto 26 de la NFL en puntos permitidos y el 28 en yardas permitidas.

Pero el quarterback tuvo grandes problemas, Carr completó solo el 61 por ciento de sus pases mientras empataba el récord de su carrera con 14 intercepciones. Nunca se le vio cómodo.

Nunca encajó en el esquema de McDaniels, en parte debido a las lesiones de opciones clave como el wide receiver Hunter Renfrow y el ex tight end de los Raiders Darren Waller.

Pero el divorcio entre Carr y los Raiders era inevitable, ya que el primero es ahora el quarterback en Nueva Orleans. Tanto él como los Raiders necesitaban un cambio de aires.

Por mucho que la ofensiva haya cambiado desde que Garoppolo trabajó con McDaniels en New England, sus principios básicos son los mismos. Hay algunas mezclas y combinaciones, algunas adiciones a la forma en que Garoppolo ejecutaba cuando jugaba para Kyle Shanahan en San Francisco. Es un proceso.

Dijo que reprogramar el cerebro podría ser la mejor manera de describirlo. Que hay una curva de aprendizaje. Pero que esta es la ofensiva de la que nació en la NFL.

“Sabía que iba a ser un periodo de tiempo”, dijo sobre su regreso tras la lesión, “solo tienes que encadenar días. Seguir adelante rápidamente, porque si te aferras a las cosas y empiezas a pensar en todo lo malo, se te va a acumular y no vas a durar mucho”.

Dirige como uno más. Sus compañeros lo adoran. Hablan constantemente de su coherencia. De cómo se maneja en los vestidores. De cómo nunca está ni arriba ni abajo.

“Solo sé tú mismo y hazte cargo”, dijo Garoppolo. “Los chicos pueden ver a través de la falsedad. Sé tú mismo y ten motivación de ganar. Al final del día, eso es lo que la gente espera”.

Cada vez mejores

Carr y él no están muy lejos en cuanto a capacidad. Uno (Garoppolo) ha sido más eficiente en su carrera y el otro (Carr) mucho más duradero y se fue como el máximo pasador en la historia de los Raiders. Fue titular durante nueve temporadas.

Pero el año pasado no fue bueno. Los Raiders no eran buenos. Se necesitaba un cambio. No ha sido el mejor de los campamentos para Garoppolo, pero la familiaridad en este caso es fundamental. Él entiende lo que se espera.

“Jimmy solo mejora y mejora y mejora”, dijo el defensive end Maxx Crosby. “No es fácil, lidiar con la lesión y un nuevo equipo. No va a suceder de la noche a la mañana. Es el mismo tipo todos los días. Eso es lo que más respeto de él. Su confianza está creciendo. Hoy lo hemos visto”.

Algunos encajan y otros no en determinadas situaciones.

Para este equipo en particular, en este momento en particular, Garoppolo es lo mejor para los Raiders.