La verdad tras la bandera de los Chiefs enterrada en el Allegiant Stadium

Vista general del campo del Allegiant Stadium durante la primera mitad de un partido de la NFL entre los Raiders y los Green Bay Packers, el lunes 9 de octubre de 2023, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal)

La bandera estadounidense se despliega para el Himno Nacional antes de que los Raiders se enfrenten a los Denver Broncos en la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 2 de octubre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Vista general del campo del Allegiant Stadium durante la interpretación del himno nacional antes de un partido de la NFL entre los Raiders y los Green Bay Packers, el lunes 9 de octubre de 2023, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal)

Los Golden Knights con la Copa Stanley en el aire para el encendido de la antorcha mientras los Raiders se enfrentan a los Green Bay Packers antes de la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium, el lunes 9 de octubre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Un fan de los Chiefs llamado Chris Scherzer publicó en su página de Facebook una foto de un hombre con casco blanco y lentes oscuros que sujetaba una bandera roja y dorada de los Chiefs con la inscripción "Reino de los Chiefs". (Chris Scherzer/Facebook)

Gerard DeCosta siempre se amparará bajo la quinta enmienda. Siempre te hará creer que algo podría haber ocurrido sin decírtelo. Siempre te mantendrá adivinando.

Fue él quien supuestamente enterró una bandera de los Kansas City Chiefs cerca de la línea de 50 yardas del Allegiant Stadium durante la construcción de las instalaciones. La historia de la bandera ha vuelto a aumentar la curiosidad a nivel nacional, ya que los Chiefs se enfrentarán a los 49ers en el Super Bowl 58 el 11 de febrero.

La gente quiere saber si DeCosta cometió realmente lo que todos los fans de los Raiders considerarían un pecado mortal. Si el fan de toda la vida de los Chiefs realmente hizo una (creativa y atrevida) jugada.

Puedes imaginarte cómo se sienten los fieles plateados y negros cuando se les recuerda semejante historia, dado que los Chiefs están a punto de jugar un partido de postemporada —el más importante de todos— antes de que los Raiders lleguen a oler un ambiente de playoffs en el Allegiant Stadium.

Así es como empezó todo: un fan de los Chiefs llamado Chris Scherzer publicó en 2017 una foto en Facebook de un hombre con un casco blanco y lentes oscuros. Sostenía una bandera roja y dorada de los Chiefs.

La publicación decía: “Reino de los Chiefs. Bandera enterrada en tierra, encerrada en concreto, con un estadio construido encima. Chiefs 1, Raiders 0. Las Vegas”.

Pero una persona está aquí para decirle que nunca sucedió. Que el sitio está a salvo de cualquier material de los rivales de los Raiders.

Spoiler: Todo fue una broma.

“Tienes que recordar que mis chicos vertieron todo el concreto alrededor del estadio”, dijo el líder del sindicato Local 872, Tommy White, al Review-Journal. “También trabajamos con el equipo de excavación. También tuvimos miembros que hicieron la dinamita para volar la infraestructura para excavar hacia abajo.

“Es imposible que alguien hubiera cavado un agujero, hubiera metido una bandera y hubiera puesto cemento encima, porque mis chicos estaban siempre en el sitio”.

O, como conjeturó mi intrépido redactor deportivo Allen Leiker: “La bandera está enterrada junto a Jimmy Hoffa”.

White y DeCosta, que ahora vive y trabaja en su Hawái natal, se hicieron buenos amigos a raíz del (no) incidente. DeCosta no devolvió un mensaje en busca de comentarios y se dice que ya está harto de preguntas al respecto. Pero eso no le ha impedido mantener siempre la incógnita.

“Nunca ha dicho en ninguna de sus entrevistas que enterrara la bandera”, dijo White. “Me dijo que nunca lo había hecho. Pero estás hablando de los fans de los Raiders. Este es su castillo. Le pregunté si lo había hecho porque necesitaba saberlo y me dijo que lo único que había hecho era sostener la bandera para tomarse una foto. Entonces le pedí la bandera y me la dio. Ya la tengo.

“No quería lidiar con los fans de los Chiefs, así que me dijo que siempre se amparará bajo la quinta cuando le pregunten al respecto”.

‘Una broma pesada’

La historia ha producido algunas respuestas humorísticas a través de las redes sociales. En una de ellas, un fan de los Raiders enmascarado afirmaba haber desenterrado la bandera (no) enterrada, sosteniendo una enterregada en una publicación de Facebook.

En cuanto a DeCosta, muchos querían su despido por el incidente. No fue así.

“Lo más que pudieron hacer fue impedirme trabajar en el estadio”, dijo DeCosta a una cadena de televisión con sede en Missouri en 2019.

“Lo gracioso es que toda mi familia es fan de los Raiders. Pensaron que todo el incidente era gracioso. Siempre digo muchas tonterías sobre los Raiders, así que cuando salí al sitio, estaba deseando que eso ocurriera”.

Y luego se tomó una foto sosteniendo una bandera de los Chiefs.

Y luego no la enterró.

La broma pesada roja y dorada que no morirá.