La ambición le costó al “Canelo”

Saúl "Canelo" Álvarez hace un gesto al público tras su combate por el título de peso superligero de la AMB contra Dmitry Bivol en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Dmitry Bivol posa con su equipo tras su victoria por decisión unánime contra Saúl "Canelo" Álvarez en el combate por el título de peso superligero de la AMB contra Dmitry Bivol en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Dmitry Bivol, a la izquierda, lanza un golpe contra Saúl "Canelo" Álvarez en el quinto asalto del combate por el título de peso superligero de la AMB en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. Bivol ganó por decisión unánime. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Saúl "Canelo" Álvarez, a la derecha, hace un gesto para que Dmitry Bivol se acerque en el quinto asalto del combate por el título de peso superligero de la AMB en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. Bivol ganó por decisión unánime. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Saúl "Canelo" Álvarez, a la izquierda, lucha por Dmitry Bivol en el sexto asalto del combate por el título de peso superligero de la AMB en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. Bivol ganó por decisión unánime. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Dmitry Bivol, a la derecha, lanza un golpe contra Saúl "Canelo" Álvarez en el séptimo asalto del combate por el título de peso superligero de la AMB en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. Bivol ganó por decisión unánime. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Dmitry Bivol, a la derecha, lanza un golpe contra Saúl "Canelo" Álvarez en el séptimo asalto del combate por el título de peso superligero de la AMB en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. Bivol ganó por decisión unánime. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Dmitry Bivol, a la izquierda, es advertido por el árbitro durante el octavo asalto del combate por el título de peso superligero de la AMB contra Saúl "Canelo" Álvarez en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. Bivol ganó por decisión unánime. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Dmitry Bivol, a la derecha, asesta un puñetazo a Saúl "Canelo" Álvarez en el octavo asalto del combate por el título de peso superligero de la AMB en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. Bivol ganó por decisión unánime. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Dmitry Bivol, a la izquierda, lanza un puñetazo contra Saúl "Canelo" Álvarez en el décimo asalto del combate por el título de peso superligero de la AMB en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 7 de mayo de 2022. Bivol ganó por decisión unánime. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El reino abarcaba las divisiones de 160 y 168 libras. Eso es lo que “Canelo” Álvarez ha dejado claro durante su reinado como gobernante de la libra por libra del boxeo.

Pero el sábado por la noche se desvió más allá de sus límites. En uno definido ahora por sus aguas profundas y peligrosas y controlado por un campeón igualmente ambicioso.

Y, como resultado, tuvo que ceder el trono.

Al menos por el momento.

Álvarez encontró por fin a su rival en Dmitry Bivol, un boxeador de peso semipesado ruso de 31 años que demostró en T-Mobile Arena que la grandeza libra por libra tiene sus límites. Fue más grande, más fuerte, más rápido y más astuto que el icono mexicano de 31 años, despojándole de su mítica corona de la libra por libra y protegiendo su campeonato de la AMB con una decisión unánime -y generosa- de 115-113.

“No voy a dar ninguna excusa”, dijo Álvarez tras su primera derrota desde 2013, con los ojos y la frente ocultos tras unas gafas de sol oscuras. “Sentí que gané la pelea. Creo que quizás perdí cuatro o cinco asaltos, pero definitivamente no perdí la pelea. Quizá el peso fue un pequeño problema y me hizo sentir que no estaba al cien”.

O quizás, solo quizás, Bivol fue mejor.

Tal vez la ambición tenga su precio.

“Sin excusas”

No te dejes engañar por las tarjetas de puntuación, ni por lo que Álvarez (57-2-2, 39 nocauts) dijo después. El combate no estuvo ni remotamente reñido, y él también se dará cuenta de ello cuando lo vea. Bivol, de 175 libras naturales, asestó 152 golpes frente a los 84 de Álvarez, usando un astuto y rápido jab para establecer el ritmo y templar su agresividad.

Bivol (20-0 11 KOs) consiguió una ventaja de 106-74 en golpes de potencia, según CompuBox, haciendo que el campeón indiscutible de peso supermedio pareciera no pertenecer a la división de Bivol.

O a su ring de boxeo.

“Creía en mí mismo”, dijo Bivol, reiterando el mismo mensaje que transmitió durante la promoción. “Creía que podía ganar. Sabía que tiene golpes duros que golpearán mi cuerpo y mis brazos. … Esperaba eso. Y lo hizo”.

Lo que Álvarez no hizo fue conectar con nada importante.

Porque cada vez que montaba un ataque, Bivol hacía una pirueta para ponerse a salvo y devolvía rápidamente el fuego. No tuvo que protegerse la cara después ni ponerse gafas de sol para camuflar cualquier golpe o chipote. Porque no sufrió ninguno durante su clase magistral, lo que le permitió lucir una sonrisa

“Mi sueño es ser el campeón indiscutible. Y tuve esta oportunidad de luchar contra el mejor”, dijo Bivol. “Es un campeón realmente grande. Le respeto. Hoy me dio mucho”.

¿Revancha?

Por eso, Álvarez indicó que no se avergüenza de su desempeño. Dijo que dio lo mejor de sí mismo y quizás, dice, habría sido más agresivo si hubiera sabido que perdería una decisión. Pero esta derrota no disminuye su grandeza histórica ni socava la ambición necesaria para desafiar a un campeón invicto en una categoría de peso mayor.

Simplemente modera las expectativas, y reajusta la lista de libras, desplazando a Terence Crawford a su cima.

Olvídate del peso pesado o del peso crucero. Ahora mismo no hay necesidad de que Álvarez siga en el peso semipesado, una división en la que su única victoria fue en 2019 contra un desvanecido Sergey Kovalev.

Una revancha con Bivol podría atraer al campeón mundial de los cuatro pesos. Pero admitió que está en su mejor momento en las 168 libras, y que debería volver al peso supermedio a corto plazo. Se acordó por contrato una tercera pelea contra Gennady Golovkin si Álvarez hubiera vencido a Bivol, y aparentemente no hay ninguna razón por la que los detalles no puedan ajustarse para acomodarlos de todos modos.

La trilogía sigue teniendo mucho mérito, y David Benavidez y Jermall Charlo también se perfilan en el 168.

El promotor de Álvarez, sin embargo, dijo que una revancha con Bivol se convierte en la mayor pelea prospectiva del boxeo.

“Es como si Canelo quisiera ponerse en desventaja para luchar contra estos grandes campeones, para ponerse a prueba”, dijo el presidente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn. “Esta noche, tal vez fue un puente demasiado lejos contra un gran campeón de peso semipesado”.

El peso pesado es la cabeza que una vez llevó la corona de la libra por libra.