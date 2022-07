La muerte de Ivana hace que se retrase una declaración de Trump y sus dos hijos

ARCHIVO - Donald Trump, a la izquierda, su hijo Donald Trump Jr., en el centro, y su hija Ivanka Trump hablan durante la presentación del diseño del Trump International Hotel, en Washington, el 10 de septiembre de 2013. El expresidente Trump y dos de sus hijos vieron aplazado su interrogatorio el viernes 15 de julio de 2022, en una investigación civil en Nueva York sobre sus negocios, un retraso que se produce tras la muerte de la exesposa de Trump, Ivana. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, Archivo)

NUEVA YORK — El expresidente Donald Trump y dos de sus hijos vieron aplazado el viernes su interrogatorio en una investigación civil en Nueva York sobre sus negocios, un retraso que se produce tras la muerte de la exesposa de Trump, Ivana.

El expresidente, su hijo Donald Jr. y su hija Ivanka tenían previsto prestar declaración -término que designa el interrogatorio extrajudicial bajo juramento- a partir de este mismo viernes. Pero la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que había acordado posponerla debido a la muerte de Ivana Trump, anunciada el jueves.

“Ofrecemos nuestras condolencias a la familia Trump”, dijo la portavoz de la fiscalía general, Delaney Kempner, en un comunicado.

Todavía no hay nuevas fechas para las declaraciones.

Se dejó un mensaje al abogado del expresidente. El abogado de los Trump más jóvenes, Alan Futerfas, declinó hacer comentarios.

Ivana Trump falleció en su casa de Manhattan a los 73 años. Estuvo casada con el expresidente desde 1977 hasta 1992, y tuvieron tres hijos juntos: Donald Jr., Ivanka y Eric.

La oficina forense no ha dado a conocer la causa de la muerte. Dos personas familiarizadas con el asunto le dijeron a The Associated Press que la policía está investigando si Ivana Trump se cayó por las escaleras y creen que su muerte fue accidental. Las personas no podían discutir el asunto públicamente y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

James alega que la empresa del expresidente, Trump Organization, infló los valores de los rascacielos, campos de golf y otras propiedades para obtener préstamos, seguros y otros beneficios.

Trump ha negado las acusaciones, diciendo que es habitual en el sector inmobiliario buscar las mejores valoraciones. El republicano ha tachado la investigación de ser parte de una “caza de brujas” motivada políticamente por demócratas como James.

La declaración de Trump se avecinaba mientras sienta las bases para una probable candidatura a la Casa Blanca en 2024, pero también se enfrenta al creciente escrutinio de su conducta en las elecciones de 2020. Hay investigaciones en el Congreso sobre su papel en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio y en Georgia sobre sus esfuerzos por anular su derrota.

Mientras tanto, el fiscal del distrito de Manhattan ha estado supervisando una investigación penal paralela a la de James.