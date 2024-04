Corte de línea de fibra en Missouri interrumpe el 911 en Las Vegas y otros estados

La Policía Metropolitana de LV advirtió en redes sociales el miércoles de una interrupción que afectaba a las llamadas al 911 y a las que no eran de emergencia.

Trabajadores que instalaban un poste de luz en Missouri cortaron una línea de fibra, dejando fuera de servicio el 911 para agencias de emergencia en Nebraska, Nevada y Dakota del Sur, dijo el jueves un funcionario de la empresa que opera la línea de fibra.

Los problemas con las llamadas al 911 en una ciudad de Texas a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México no estuvieron relacionados, dijeron funcionarios, pero la interrupción generalizada creó preocupaciones acerca de la causa de los problemas.

Para la mayoría de las dependencias, resultó ser el resultado de un simple error humano.

En Kansas City, Missouri, trabajadores que instalaban un poste de la luz para otra empresa cortaron el miércoles una línea de fibra de Lumen Technologies, según explicó Mark Molzen, director de asuntos globales de Lumen, en un correo electrónico enviado a The Associated Press. El servicio se restableció en dos horas y media. No hubo reportes de interrupciones del 911 en Kansas City.

Mientras tanto, las dificultades que experimentaron algunos usuarios de teléfonos móviles para realizar llamadas al 911 en Del Río, Texas, se debieron aparentemente a una interrupción en el servicio de un operador de telefonía móvil, no en el sistema 911 de la ciudad, dijo el portavoz de la ciudad, Peter Ojeda. Lumen no es proveedor del servicio 911 en Texas.

Autoridades federales estaban investigando la interrupción.

“Cuando se llama al 911 en caso de emergencia, es vital que la llamada se realice. La FCC ya comenzó a investigar las interrupciones del 911 en varios estados que se produjeron anoche para llegar al fondo de la causa y el impacto”, dijo la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Jessica Rosenworcel, en un comunicado.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, que alberga el Programa 911 Nacional, dijo en un comunicado que su Oficina de Servicios Médicos de Emergencia “está monitoreando este problema”.

Confusión creada

Las interrupciones crearon confusión entre algunas personas que intentaban ponerse en contacto con las agencias de emergencia.

La Oficina del Alguacil del Condado Dundy, en Nebraska, advirtió en una publicación en redes sociales el miércoles por la noche que las personas que llamaran al 911 recibirían una señal de ocupado e instó a la gente a llamar en su lugar a la línea telefónica administrativa. Unas tres horas más tarde, las autoridades dijeron que los servicios 911 de telefonía móvil y fija se habían restablecido.

En el Condado Douglas, en Nebraska, donde se encuentra Omaha y más de una cuarta parte de los habitantes del estado, la directora del 911, Kathy Allen, dijo que Lumen informó a la agencia a la 1:42 a.m. del jueves que el servicio se había restablecido, pero el condado “experimentó algunos problemas más”. El servicio se restableció por completo a las 4 a.m., dijo Allen en un comunicado.

Líneas de fibra cortadas y otros problemas han causado interrupciones del 911 en los últimos años en Nebraska. El problema era tan preocupante que la Comisión de Servicios Públicos de Nebraska organizó una audiencia sobre el tema en diciembre.

El Departamento de Seguridad Pública de Dakota del Sur dijo en un comunicado publicado en redes sociales el miércoles por la noche que la interrupción del servicio 911 se produjo en todo el estado. La dependencia señaló que el envío de mensajes de texto al 911 funcionaba en la mayoría de los lugares y que la gente todavía podía ponerse en contacto con las fuerzas del orden locales a través de líneas de no emergencia. Menos de dos horas después, la dependencia dijo que el servicio se había restablecido.

Funcionarios de Sioux Falls, Dakota del Sur, dijeron durante una conferencia de prensa el jueves que la interrupción no tenía precedentes.

“Que sepamos, nunca hemos experimentado una interrupción de esta magnitud o duración”, dijo el jefe adjunto del Departamento de Bomberos, Mike Gramlick.

Problema de unas 2 horas de duración en Las Vegas

Comunicaciones 911 del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas advirtió el miércoles por la noche de una interrupción que afectaba a las llamadas al 911 y a las que no eran de emergencia en una publicación en redes sociales. Las llamadas desde teléfonos fijos no funcionaban, pero funcionarios dijeron que podían ver los números de quienes llamaban desde teléfonos móviles.

“Si llama desde un dispositivo móvil, podremos ver su número y le devolveremos la llamada de inmediato”, publicó el departamento.

Unas dos horas más tarde, el departamento publicó que el servicio se había restablecido y que se había devuelto la llamada a todos los que habían llamado durante la interrupción y se les había prestado asistencia.

Roger Entner, analista de Recon Analytics, dijo que la profundidad de las líneas de fibra enterradas varía mucho. En algunos lugares, a menudo en barrios, la línea puede tener solo unos centímetros de profundidad. En otros, puede estar enterrada a mucha más profundidad.

Entner se mostró sorprendido por la interrupción, ya que es habitual contar con “líneas redundantes”, lo que significa que si una línea resulta dañada, otra de reserva seguirá prestando el servicio.

Brian Fontes, director ejecutivo de la National Emergency Number Association, afirmó en un comunicado que la interrupción pone de relieve la importancia de que el Congreso financie la actualización de los servicios de telecomunicaciones críticos.

La amenaza para la conectividad se agrava en el entorno actual, “en el que los enlaces especializados 9-1-1 y los routeadores selectivos crean puntos únicos de falla”, señaló Fontes en un comunicado. Fontes instó al Congreso a financiar un sistema modernizado que resista mejor los desastres y los ciberataques.

En Del Río, una ciudad de 35,000 habitantes, la policía informó el miércoles de que la causa había sido “una interrupción en una de las principales operadoras de telefonía móvil”. En Del Río se produjo el problema inverso al de Las Vegas: las llamadas al 911 desde teléfonos móviles no funcionaban, por lo que se instó a quienes necesitaban ayuda a usar un teléfono fijo u otro operador de telefonía móvil.

Irónicamente, las interrupciones se produjeron en plena Semana Nacional de las Telecomunicaciones de Seguridad Pública.