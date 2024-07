Los motivos del hombre que intentó asesinar a Donald Trump siguen siendo inciertos

julio 15, 2024 - 9:35 am

WASHINGTON - El hombre de 20 años que intentó asesinar al expresidente Donald Trump llamó por primera vez la atención de las fuerzas del orden en el mitin del sábado, cuando los espectadores se percataron de que actuaba de forma extraña fuera del acto de campaña. El aviso desencadenó una búsqueda frenética, pero los agentes no lograron dar con él antes de que consiguiera subir a un tejado, donde abrió fuego.

Tras el tiroteo en el que murió un espectador, los investigadores estaban a la caza de cualquier pista sobre lo que pudo llevar a Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvania, a perpetrar el impactante ataque. El FBI dijo que lo estaba investigando como un posible acto de terrorismo doméstico, pero la ausencia de un motivo ideológico claro por parte del hombre abatido por el Servicio Secreto hizo florecer las teorías de la conspiración.

“Le pido a todo el mundo -a todo el mundo, por favor- a no hacer suposiciones sobre sus motivos o sus afiliaciones”, dijo el presidente Joe Biden en declaraciones el domingo desde la Casa Blanca. “Dejemos que el FBI haga su trabajo, y que sus agencias asociadas hagan su trabajo. He dado instrucciones para que esta investigación sea exhaustiva y rápida”.

El FBI dijo que cree que Crooks, que llevaba material para fabricar bombas en el auto que condujo al mitin, actuó solo. Los investigadores no han encontrado comentarios amenazantes en cuentas de redes sociales ni posiciones ideológicas que puedan ayudar a explicar qué lo llevó a atacar a Trump antes de que el Servicio Secreto sacara a toda prisa del escenario al presunto candidato presidencial republicano, con la cara manchada de sangre.

Trump dijo en las redes sociales que la parte superior de su oreja derecha fue perforada en el tiroteo, pero sus asesores dijeron que estaba “muy animado” antes de su llegada el domingo a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana. Dos espectadores resultaron heridos de gravedad, mientras que un exjefe de bomberos de la zona, Corey Comperatore, murió. El gobernador de Pensilvania dijo que Comperatore, de 50 años, murió como un héroe al lanzarse sobre su familia para protegerla.

Los familiares de Crooks no respondieron a numerosos mensajes de Associated Press (AP). Su padre, Matthew Crooks, dijo a CNN a última hora del sábado que estaba tratando de averiguar “qué demonios está pasando”, pero que no hablaría de su hijo hasta después de hablar con las fuerzas del orden. Un funcionario del FBI dijo a los reporteros que la familia de Crooks está cooperando con los investigadores.

Actuando sospechosamente

Varios asistentes a la manifestación informaron a los agentes locales de que Crooks actuaba de forma sospechosa y se paseaba cerca de los magnetómetros, según un funcionario de las fuerzas del orden que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar de la investigación. Se informó entonces a los funcionarios de que Crooks estaba arriba de una escalera, según el funcionario. Los agentes lo buscaron, pero no pudieron encontrarlo antes de que llegara al tejado, añadió el funcionario.

El alguacil del Condado Butler, Michael Slupe, dijo a la AP que un agente local subió al tejado y se encontró con Crooks, que vio al agente y se volvió hacia él solo antes de que el agente se dejara caer para ponerse a salvo. Slupe dijo que el agente no podría haber empuñado su propia arma en esas circunstancias. El agente se retiró por la escalera y Crooks se dirigió rápidamente hacia Trump, y fue entonces cuando los francotiradores del Servicio Secreto le dispararon, según dos funcionarios que hablaron con AP bajo condición de anonimato para hablar de una investigación en curso.

Funcionarios del FBI dijeron el domingo que estaban revisando los antecedentes de Crooks y sus actividades en las redes sociales mientras trabajaban para obtener acceso a su teléfono. La aplicación de chat Discord, una plataforma de medios sociales popular entre las personas que juegan juegos en internet, dijo que Crooks parece haber tenido una cuenta, pero la usó rara vez y no en los últimos meses. No hay pruebas de que usara su cuenta para promover la violencia o discutir sus opiniones políticas, dijo un portavoz de Discord.

Las inclinaciones políticas de Crooks no quedaron claras de inmediato. Los registros muestran que Crooks estaba registrado como votante republicano en Pensilvania, pero los informes de financiación de campañas federales también muestran que dio 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que Biden juró su cargo.

‘Intimidado casi a diario’

Crooks se graduó en Bethel Park High School en 2022. En un video de la ceremonia de graduación de la escuela publicado en internet, se puede ver a Crooks cruzando el escenario para recibir su diploma, con aspecto delgado y con lentes. El distrito escolar dijo que cooperará plenamente con los investigadores. En su último año, Crooks fue uno de los alumnos premiados en matemáticas y ciencias, según un artículo publicado entonces en el Tribune-Review.

Crooks aplicó para el equipo de rifle de la escuela, pero fue rechazado porque era un mal tirador, dijo Frederick Mach, un capitán actual del equipo que estaba unos años detrás de Crooks en la escuela.

Jason Kohler, que dijo haber asistido a la misma preparatoria, pero no haber compartido ninguna clase con Crooks, dijo que Crooks era intimidado en la escuela y se sentaba solo a la hora del almuerzo. Otros estudiantes se burlaban de él por la ropa que llevaba, que incluía trajes de caza, dijo Kohler.

“Lo intimidaban casi todos los días”, dijo Kohler a los reporteros. “Era solo un marginado, y ya se sabe cómo son los niños hoy en día”.

Crooks trabajaba en una residencia de ancianos como auxiliar dietético, un trabajo que generalmente implica la preparación de alimentos. Marcie Grimm, la administradora de Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation, dijo en un comunicado que estaba “conmocionada y entristecida al enterarse de su participación.” Grimm añadió que Crooks tenía una verificación de antecedentes limpia cuando fue contratado.

El domingo se había establecido un bloqueo que impedía el tránsito cerca de la casa de Crooks, que se encuentra en un enclave de modestas casas de ladrillo en las colinas de las afueras de Pittsburgh y a una hora en coche del sitio del mitin de Trump. Había autos de policía estacionados en una intersección cercana a la casa y se vio a agentes caminando por el vecindario.

Crooks usó un rifle estilo AR, que las autoridades dijeron que creen que fue comprado por su padre. Kevin Rojek, agente especial del FBI a cargo en Pittsburgh, dijo que los investigadores aún no saben si tomó el arma sin el permiso de su padre.

Un video publicado en las redes sociales y geolocalizado por AP muestra a Crooks vestido con una camiseta gris con una bandera estadounidense negra en el brazo derecho tumbado e inmóvil en el tejado de una planta de fabricación, solo al norte del recinto Butler Farm Show, donde se celebró el mitin de Trump.

El tejado donde yacía Crooks estaba a menos de 164 yardas de donde hablaba Trump, una distancia desde la que un tirador decente podría acertar razonablemente a un blanco de tamaño humano. Esa es la distancia a la que los reclutas del Ejército de Estados Unidos deben acertar a una silueta humana a escala para poder utilizar el fusil M-16.

Las imágenes del cadáver de Crooks examinadas por AP muestran que llevaba una playera de Demolition Ranch, un popular canal de YouTube que publica regularmente videos de su creador disparando pistolas y fusiles de asalto contra objetivos que incluyen maniquíes humanos.

Matt Carriker, el creador de Demolition Ranch con sede en Texas, no respondió a un mensaje telefónico o correo electrónico el domingo, pero publicó una foto del cadáver ensangrentado de Crooks vistiendo la camiseta de su marca en las redes sociales con el comentario “Qué demonios”.