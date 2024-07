La inflación en Estados Unidos se enfría en junio por tercer mes consecutivo

WASHINGTON - La inflación en Estados Unidos se enfrió en junio por tercer mes consecutivo, una señal de que el peor repunte de los precios en cuatro décadas se está desvaneciendo y pronto podría dar paso a recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

En un reporte mejor de lo esperado, los precios al consumidor bajaron un 0.1 por ciento de mayo a junio, tras haberse mantenido estables el mes anterior, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Fue el primer descenso mensual de la inflación general desde mayo de 2020, cuando la economía estaba paralizada por la pandemia.

Y medidos con respecto a un año antes, los precios subieron un tres por ciento en junio, menos que la tasa anual del 3.3 por ciento de mayo.

Las más recientes lecturas de la inflación ayudarán probablemente a convencer a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de que la inflación está volviendo a su objetivo del dos por ciento. Un breve repunte de la inflación a principios de año había hecho que los funcionarios redujeran sus expectativas de recortes de las tasas de interés. Los funcionarios dijeron que necesitarían ver varios meses de aumentos de precios moderados para sentirse lo suficientemente seguros como para recortar su tasa de interés de referencia de su máximo de 23 años.

Las cifras de junio se calificarán como otra entrega de los datos de inflación más buenos que el banco central ha estado buscando. Si la inflación se mantiene baja durante el verano, la mayoría de los economistas esperan que la Reserva Federal empiece a recortar su tasa de referencia en septiembre.

Los costos siguen siendo elevados

A pesar de la desaceleración de la inflación, el costo de los alimentos, la renta, la atención a la salud y otros artículos de primera necesidad siguen siendo mucho más elevados que antes de la pandemia, lo que provoca descontento público y una amenaza potencial para la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden.

En junio, los precios de la gasolina cayeron por segundo mes consecutivo, un 3.8 por ciento de promedio en todo el país con respecto a mayo. Los precios de la gasolina han bajado un 2.5 por ciento desde hace un año.

Los precios de los comestibles subieron un ligero 0.1 por ciento el mes pasado, el primer aumento en cinco meses, y son solo un 1.1 por ciento más altos que hace un año. Los precios de los alimentos siguen subiendo, de promedio, un 21 por ciento desde marzo de 2021, cuando empezó a dispararse la inflación, aunque los salarios promedio de los estadounidenses también han subido mucho desde entonces.

Excluyendo los volátiles costos de los alimentos y la energía, los llamados precios subyacentes subieron solo un 0.1 por ciento de mayo a junio, por debajo del aumento del 0.2 por ciento del mes anterior. Medidos desde 12 meses antes, los precios subyacentes aumentaron un 3.3 por ciento en junio, por debajo del 3.4 por ciento de mayo. Se considera que los precios subyacentes proporcionan una señal especialmente reveladora de hacia dónde se dirige probablemente la inflación.

El costo de los autos nuevos y usados también bajó el mes pasado. Los precios de los autos usados, que se habían disparado durante la recuperación de la pandemia, han bajado un 10.1 por ciento en el último año.

Los costos de renta y propiedad de la vivienda, que representan más de un tercio de todo el índice de precios al consumo, aumentaron a un ritmo más lento el mes pasado: un 0.3 por ciento de mayo a junio. Se trata del menor aumento de este tipo en casi tres años, y podría indicar que por fin ha llegado la tan esperada desaceleración del aumento de los precios de las rentas. En comparación con un año antes, las rentas en junio seguían subiendo un 5.1 por ciento, un ritmo mucho más rápido que antes de la pandemia.

El aumento del precio de la renta a principios de año supuso un duro golpe para la economía de Deborah Stettler. Stettler, de 51 años y residente en Quincy, Massachusetts, dijo que su renta se disparó en enero de 1,500 dólares al mes a dos mil dólares.

Stettler, madre soltera con un hijo de 16 años, también sigue luchando contra el brusco aumento de los precios de los alimentos en los últimos tres años. Aproximadamente la mitad de los alimentos de su familia proceden de una despensa local. Para el resto, busca las rebajas en los supermercados.

Stettler consiguió un nuevo trabajo hace unos nueve meses, en servicios infantiles, después de haber trabajado antes en una sucursal de la YMCA.

“La renta subió, la comida subió, el sueldo no sube”, dice. “Sigo yendo a la despensa para que me ayuden con la comida, porque cuando pagas todas las facturas, no te queda mucho dinero para comida”.

A la espera de la reacción de la Reserva Federal

La Reserva Federal ha mantenido su tasa de interés clave sin cambios durante casi un año después de haberlo subido agresivamente en 2022 y 2023, lo que ha provocado un encarecimiento de las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y otras formas de endeudamiento de consumidores y empresas.

La inflación está ahora muy por debajo de su máximo del 9.1 por ciento a mediados de 2022. Otras medidas sugieren que la economía goza de buena salud, aunque se está desacelerando: El desempleo sigue siendo relativamente bajo, la contratación se mantiene estable y muchos consumidores siguen viajando, comiendo fuera y gastando en entretenimiento.

En la segunda mitad de 2023, la inflación subyacente se enfrió de forma constante, aumentando las expectativas de que la Reserva Federal recortaría su tasa de interés clave hasta seis veces este año. Pero el rápido aumento de los costos de los seguros de automóviles, rentas de apartamentos y otros servicios mantuvo la inflación elevada en los tres primeros meses de este año, lo que llevó a los funcionarios de la Reserva Federal a rebajar sus pronósticos de recortes de tasas en 2024 de tres a solo uno. Los operadores de Wall Street esperan dos recortes de tasas este año, el primero de ellos en septiembre.

En su comparecencia del martes ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el mercado laboral se ha “enfriado considerablemente” y que “no es una fuente de amplias presiones inflacionistas”. Eso marcó un cambio notable respecto a sus comentarios anteriores, que habían sugerido que el rápido crecimiento de los salarios podría perpetuar la inflación porque algunas empresas probablemente subirían sus precios para compensar sus mayores costos laborales.

En cambio, el informe de empleo de junio de la semana pasada mostró que, aunque la contratación seguía siendo saludable, la tasa de desempleo aumentó por tercer mes consecutivo hasta un 4.1 por ciento, todavía bajo. Más estadounidenses han empezado a buscar trabajo, pero algunos han tenido problemas para encontrarlo. La mayor parte de las contrataciones de los últimos meses se han producido solo en tres sectores: Administración pública, atención a la salud y una categoría que incluye restaurantes, hoteles y empresas de entretenimiento.