Renuncia la directora del Servicio Secreto tras el intento de asesinato de Trump

julio 23, 2024 - 10:19 am

WASHINGTON - La directora del Servicio Secreto dijo el martes que renuncia tras el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump que desató una intensificación de las protestas sobre cómo la agencia encargada de proteger a los presidentes actuales y anteriores podría fallar en su misión principal.

Kimberly Cheatle, que ocupaba el cargo de directora del Servicio Secreto desde agosto de 2022, se había enfrentado a crecientes llamados a que renunciara y a varias investigaciones sobre cómo el agresor pudo acercarse tanto al candidato presidencial republicano en un evento de campaña al aire libre en Pensilvania.

“Asumo toda la responsabilidad por el fallo de seguridad”, dijo en un correo electrónico al personal, obtenido por The Associated Press. “A la luz de los recientes acontecimientos, es con el corazón encogido que he tomado la difícil decisión de renunciar como su directora”.

Es poco probable que la marcha de Cheatle ponga fin al escrutinio de la agencia, con problemas desde hace tiempo tras los fallos del 13 de julio, y se produce en un momento crítico antes de la Convención Nacional Demócrata y de una ajetreada temporada de campaña presidencial. Los legisladores de ambos partidos han prometido una investigación continua, junto con una investigación del inspector general y un esfuerzo independiente y bipartidista lanzado a instancias del presidente Joe Biden que mantendrá a la agencia en el punto de mira.

“El escrutinio de la última semana ha sido intenso y seguirá siéndolo a medida que aumente nuestro ritmo operativo”, dijo Cheatle en su nota al personal.

La renuncia de Cheatle se produce un día después de comparecer ante un comité del Congreso y ser reprendida durante horas tanto por demócratas como por republicanos por las fallas de seguridad. Llamó al atentado contra la vida de Trump el “fallo operativo más importante” del Servicio Secreto en décadas y dijo que asumía toda la responsabilidad por las fallas de seguridad, pero enfureció a los legisladores al no responder a preguntas concretas sobre la investigación.

En la audiencia del lunes, Cheatle se mostró desafiante al afirmar que era la “persona adecuada” para dirigir el Servicio Secreto, incluso cuando dijo que asumía la responsabilidad de los fallos de seguridad. Cuando la representante republicana Nancy Mace sugirió a Cheatle que empezara a redactar su carta de renuncia desde la sala de audiencias, Cheatle respondió: “No, gracias”.

El agresor de 20 años, Thomas Matthew Crooks, pudo acercarse a menos de 157 yardas del escenario donde hablaba el expresidente cuando abrió fuego. Eso a pesar de que una amenaza contra la vida de Trump desde Irán llevó a reforzar la seguridad del expresidente en los días previos al mitin del 13 de julio.

Cheatle reconoció el lunes que el Servicio Secreto fue avisado de una persona sospechosa entre dos y cinco veces antes del tiroteo en el mitin. También reveló que el tejado desde el que Crooks abrió fuego había sido identificado como una posible vulnerabilidad días antes del mitin. Pero no respondió a muchas preguntas sobre lo sucedido, incluyendo por qué no había agentes apostados en el tejado.

Un Trump ensangrentado fue escoltado rápidamente fuera del escenario por agentes del Servicio Secreto, y francotiradores de la agencia mataron al agresor. Trump dijo que la parte superior de su oreja derecha fue perforada en el tiroteo. Un asistente al mitin murió y otros dos resultaron heridos de gravedad.

“El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio es el fracaso operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas”, dijo Cheatle a los miembros del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes. “Como directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, asumo toda la responsabilidad por cualquier falla de seguridad”.

Siguen develándose detalles sobre los indicios de problemas ese día y qué papel desempeñaron en la seguridad tanto el Servicio Secreto como las autoridades locales. La agencia confía habitualmente en las fuerzas de seguridad locales para asegurar el perímetro de los eventos en los que aparecen las personas a las que protege. Exagentes de alto rango del Servicio Secreto dijeron que nunca se debería haber permitido al agresor acceder al tejado.

Dos días después del tiroteo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que apoyaba a Cheatle “al 100 por ciento”.

Pero hubo peticiones a que se rindieran cuentas en todo el espectro político, con los comités del Congreso moviéndose de inmediato para investigar, emitiendo una citación para testificar y los principales líderes republicanos tanto de la Cámara de Representantes como del Senado diciendo que ella debería renunciar. El presidente Joe Biden también ha ordenado una revisión independiente de la seguridad del mitin y el inspector general del Servicio Secreto ha abierto una investigación. La agencia también está revisando la “preparación y operaciones” de su equipo de francotiradores.

En una entrevista con ABC News dos días después del tiroteo, Cheatle dijo que no iba a renunciar. Llamó al tiroteo “inaceptable” y algo que ningún agente del Servicio Secreto quiere que ocurra. Dijo que su agencia es responsable de la protección del expresidente: “La responsabilidad es mía. Soy la directora del Servicio Secreto”.

Cheatle sirvió en el Servicio Secreto durante 27 años. Lo dejó en 2021 para trabajar como ejecutiva de seguridad en PepsiCo antes de que Biden le pidiera que volviera en 2022 para dirigir la agencia, con una plantilla de 7,800 agentes especiales, agentes uniformados y otro personal.

Tomó el cargo en medio de una polémica por la desaparición de mensajes de texto en torno al momento en que miles de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Durante su etapa en la agencia, Cheatle fue la primera mujer en ser nombrada subdirectora de operaciones de protección, la división que proporciona protección al presidente y otros dignatarios, donde supervisó un presupuesto de 133.5 millones de dólares. Es la segunda mujer que dirige el conjunto de la agencia.

Cuando anunció su nombramiento, Biden dijo que Cheatle había formado parte de su equipo cuando era vicepresidente y que él y su esposa “llegaron a confiar en su juicio y consejo”.