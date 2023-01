Investigan motivo del tiroteo masivo en LA

La policía investiga la escena de un tiroteo en Monterey Park, California, el domingo 22 de enero de 2023. Decenas de agentes de policía respondieron a los reportes de un tiroteo que se produjo después de que una gran celebración del Año Nuevo Lunar había terminado en una comunidad al este de Los Ángeles a última hora del sábado. (AP Photo/Jae C. Hong)

Esta imagen combinada creada usando fotos proporcionadas por el Departamento del Alguacil del Condado Los Ángeles muestra a un hombre sospechoso presuntamente involucrado en un tiroteo el sábado 21 de enero de 2023, en Monterey Park, California. Un segundo incidente ocurrió unos 20 minutos después en Alhambra, California. Los investigadores lo han identificado como sospechoso de homicidio y debe ser considerado armado y peligroso. Un hombre armado mató a 10 personas en Star Ballroom Dance Studio de Monterey Park y luego pudo haber intentado, pero fracasó, atacar un segundo salón de baile, dijeron las autoridades el domingo 22 de enero. (Departamento del Alguacil del Condado Los Ángeles vía AP)

MONTEREY PARK, California – Las autoridades buscan el motivo por el que un pistolero mató a 10 personas en un club de baile del área de Los Ángeles durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Asesinatos que enviaron una oleada de miedo a las comunidades asiático-americanas de la región y ensombrecieron las festividades en todo el país.

El sospechoso fue hallado el domingo muerto de una herida de bala autoinfligida en una van en la que, según autoridades, huyó después de que la gente frustrara su intento de un segundo tiroteo el sábado por la noche.

La masacre fue el quinto asesinato masivo del país este mes. También fue el ataque más mortífero desde el 24 de mayo, cuando 21 personas murieron en una escuela primaria en Uvalde, Texas.

El alguacil del Condado Los Ángeles, Robert Luna, identificó al hombre como Huu Can Tran, de 72 años, y dijo que no había otros sospechosos en libertad. Luna dijo que seguía sin estar claro el motivo del ataque, en el que resultaron heridas 10 personas, siete de las cuales seguían hospitalizadas. En una rueda de prensa celebrada el domingo por la noche, el alguacil dijo que no tenía la edad exacta de las víctimas, pero que todas parecían tener más de 50 años.

El sospechoso llevaba lo que Luna describió como una pistola semiautomática con un cargador extendido, y se descubrió una segunda pistola en la van donde murió Tran.

El jefe de la policía de Monterey Park, Scott Wiese, dijo el domingo por la noche que, a los tres minutos de recibir el llamado, los agentes llegaron a Star Ballroom Dance Studio de Monterey Park. Allí, encontraron una carnicería en el interior y gente intentando huir por todas las puertas.

“Cuando entraron en el estacionamiento, era un caos”, dijo Wiese.

Segundo intento de tiroteo frustrado

Entre 20 y 30 minutos después del primer ataque, el hombre armado entró en el salón de baile Lai Lai, en la cercana ciudad de Alhambra. Pero la gente le arrebató el arma y los testigos dijeron que huyó en una van blanca, según Luna.

La van fue encontrada en Torrance, otra comunidad en la que viven muchos estadounidenses de origen asiático, a unas 22 millas (34.5 kilómetros) de ese segundo lugar.

Tras rodear el vehículo durante horas, las fuerzas del orden entraron en él. El cuerpo de una persona apareció desplomado sobre el volante y fue retirado más tarde. Los miembros de un equipo SWAT revisaron el contenido de la van antes de marcharse.

El departamento del alguacil difundió antes fotos de un hombre asiático que se cree que es el sospechoso, tomadas al parecer de una cámara de seguridad.

La congresista Judy Chu, dijo que aún tiene preguntas sobre el ataque, pero espera que los residentes se sientan ahora seguros.

“La comunidad tenía miedo y pensaba que no debía acudir a ningún acto porque había un pistolero”, dijo Chu en la rueda de prensa del domingo.

“¿Cuál era el motivo de este pistolero? “¿Tenía alguna enfermedad mental? ¿Era víctima de violencia doméstica? ¿Cómo consiguió esas armas? ¿Fue por medios legales o no?”.

Monterey Park es una ciudad de unos 60 mil habitantes, ubicada en el extremo oeste de Los Ángeles y compuesta en su mayoría por inmigrantes asiáticos procedentes de China o estadounidenses de origen asiático de primera generación. El tiroteo ocurrió en pleno centro de la ciudad, donde farolillos rojos decoraban las calles con motivo de las festividades del Año Nuevo Lunar. Un auto de la policía estaba estacionado cerca de una gran pancarta que proclamaba “¡Feliz Año del Conejo!”.

Se suspenden eventos

La celebración de Monterey Park es una de las mayores de California. Estaban previstos dos días de festejos, a los que han asistido hasta 100 mil personas en años anteriores. Pero las autoridades cancelaron los eventos del domingo tras el tiroteo.

Tony Lai, de 35 años, de Monterey Park, se quedó atónito cuando salió a dar su paseo matutino y se enteró de que los ruidos que había escuchado por la noche eran disparos.

“Pensé que tal vez eran fuegos artificiales. Pensé que tal vez tenía algo que ver con el Año Nuevo Lunar”, dijo. “Y aquí no hay muchos fuegos artificiales. Es extraño ver esto. Aquí no hay peligro. Estamos en medio de la ciudad, pero es muy seguro”.

Una base de datos de Associated Press/USA Today sobre asesinatos en masa en Estados Unidos muestra que 2022 fue uno de los peores años del país, con 42 atentados de este tipo, la segunda cifra más alta desde la creación del rastreador en 2006. La base de datos define un asesinato en masa cuando hay cuatro personas fallecidas, sin incluir al autor.

El presidente Joe Biden y el fiscal general Merrick Garland, fueron informados de la situación, según sus ayudantes. Biden dijo que él y la primera dama Jill Biden, estaban pensando en los fallecidos y heridos, y ordenó a las autoridades federales que apoyaran la investigación.

El sitio web de Star Ballroom Dance Studio indicaba que iba a celebrar un evento el sábado, llamado “Star Night”, de las 8 p.m. a las 11:30 p.m. El estudio se encuentra a pocas cuadras del ayuntamiento, en Garvey Avenue, la principal arteria de Monterey Park, llena de pequeños comercios cuyos rótulos están en inglés y en chino. Se habla cantonés y mandarín, se celebran fiestas chinas y se proyectan películas chinas con regularidad en la ciudad.

Wynn Liaw, de 57 años, que vive a unas dos cuadras del estudio de Monterey Park, dijo que le sorprendía que se produjera un crimen así, especialmente durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

“Los chinos consideran el Año Nuevo chino muy, muy especial”, una época en la que “no se hace nada que traiga mala suerte durante todo el año”, dijo.