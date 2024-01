In-N-Out cierra su primer establecimiento en 75 años de historia por la ola de crímenes

Clientes hacen fila en el servicio en el auto de In-N-Out en Hegenberger Road, Oakland, California, el lunes 22 de enero de 2024. In-N-Out cerrará su único restaurante en Oakland debido a una ola de robos de auto, daños a la propiedad, robos y asaltos a mano armada dirigidos a clientes y empleados por igual, anunció la compañía. La hamburguesería situada en un concurrido corredor cerca del Aeropuerto Internacional de Oakland cerrará el 24 de marzo de 2024. (Jane Tyska/Bay Area News Group vía AP)

Un letrero advierte a los clientes sobre los robos de auto en el restaurante In-N-Out cerca de Hegenberger Road en Oakland, California, el lunes 22 de enero de 2024. In-N-Out cerrará su único restaurante en Oakland debido a una ola de robos de auto, daños a la propiedad, robos y asaltos a mano armada dirigidos a clientes y empleados por igual, anunció la compañía. La hamburguesería, situada en un concurrido corredor cerca del Aeropuerto Internacional de Oakland, cerrará el 24 de marzo de 2024. (Jane Tyska/Bay Area News Group vía AP)

OAKLAND, California – In-N-Out Burger dice que por primera vez cerrará un local en sus 75 años de historia, debido a una ola de robos de autos, daños a la propiedad, hurtos y robos que afectan a clientes y empleados por igual en su único restaurante en Oakland, California.

La hamburguesería de comida rápida situada en un concurrido corredor cerca del aeropuerto internacional de Oakland cerrará el 24 de marzo porque, aunque la empresa ha tomado “repetidas medidas para crear condiciones más seguras, nuestros clientes y asociados son víctimas habituales”, dijo el miércoles en un comunicado Denny Warnick, director de operaciones de In-N-Out.

“Creemos que la frecuencia y gravedad de los delitos a los que se enfrentan nuestros clientes y asociados no nos dejan otra alternativa”, afirmó Warnick.

Oakland ha experimentado un aumento de los delitos contra la propiedad y los robos en toda la ciudad, situada al otro lado de la bahía de San Francisco, según informó el diario San Francisco Chronicle.

El In-N-Out programado para cerrar se encuentra en un concurrido corredor comercial que atrae a viajeros que se dirigen al aeropuerto y fanáticos del béisbol que asisten a los juegos de los A’s en el Coliseum. Desde 2019, la policía ha registrado 1,335 incidentes en las inmediaciones del restaurante en Oakport Street, más que en cualquier otro ubicado en Oakland, reportó el reportero.

Esa cifra incluye nueve atracos, dos robos en comercios, cuatro incidentes de violencia doméstica y 1,174 robos de auto, según datos de la policía de Oakland compartidos con el Chronicle. El Departamento de Policía de Oakland no respondió de inmediato a una solicitud de datos y comentarios de The Associated Press.

Sean Crawford, quien trabaja en un edificio a la vuelta de la esquina del restaurante, dijo al periódico que el año pasado vio a dos personas salir de un auto e ir de vehículo en vehículo en el carril de autoservicio de In-N-Out, robando a la gente a punta de pistola.

In-N-Out Burger tiene su sede en Irvine, California.

La alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, dijo a KTVU-TV que se han asignado más agentes de policía a la zona, pero que aún queda mucho por hacer.

“Como alcaldesa, he dado prioridad a esta puerta de entrada crítica a Oakland”, dijo Thao a la estación de televisión con sede en Oakland, y agregó que la policía de Oakland tiene tres cámaras colocadas para monitorear el área.

La oficina de Thao también proporcionó estadísticas para mostrar que los delitos contra la propiedad en Hegenberger Road, una calle principal cerca de la hamburguesería que conecta el aeropuerto con el Coliseum, tendieron a la baja a finales de 2023, con robos de autos en un 43 por ciento, de 308 incidentes a 176 incidentes, y robos en un 49 por ciento.