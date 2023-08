Florida y Georgia sufren el azote de Idalia, que inunda la costa y cierra carreteras

Esta imagen facilitada por la NOAA muestra el huracán Idalia sobre la costa del Golfo de Florida el miércoles 30 de agosto de 2023. (NOAA vía AP)

Tricia Bart Catalano levanta un saco de arena en la parte trasera de su auto, en preparación para el huracán Idalia en Tybee Island, Georgia, el martes 29 de agosto de 2023. (Stephen B. Morton/Atlanta Journal-Constitution vía AP)

En esta foto tomada con un avión no tripulado, las nubes de tormenta se ciernen sobre las casas frente al río y Sea Hag Marina, abajo a la izquierda, en Steinhatchee, Florida, antes de la llegada prevista del huracán Idalia, martes, 29 de agosto 2023. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Esta foto proporcionada por FDOT muestra la carretera interestatal 275 inundada sobre la Bahía de Tampa, Florida, el miércoles 30 de agosto de 2023. El huracán Idalia se dirigió hacia la región de Big Bend de Florida el miércoles por la mañana, amenazando con marejadas ciclónicas mortales y vientos destructivos en una zona no acostumbrada a tal azote. (FDOT via AP)

CEDAR KEY, Florida – El huracán Idalia tocó tierra el miércoles en Florida como una tormenta de categoría 3 y desató la devastación a lo largo de una amplia franja de la costa del Golfo, sumergiendo casas y vehículos, convirtiendo las calles en ríos, desalojando pequeñas embarcaciones y derribando las líneas eléctricas en una zona que nunca antes había recibido tal azote.

Más de 330 mil clientes de Florida y Georgia se quedaron sin electricidad mientras el agua cubría las calles cercanas a la costa. A medida que el ojo se desplazaba hacia el interior, los fuertes vientos destrozaron señales, hicieron volar láminas de metal y partieron árboles altos.

“Tenemos varios árboles caídos, escombros en las carreteras, no vengan”, publicó el departamento de bomberos y rescate de la isla de Cedar Key, donde un mareógrafo midió la marejada en 608 pies (2 metros), suficiente para sumergir la mayor parte del centro de la ciudad. “Tenemos tanques de propano estallando por toda la isla”.

Idalia tocó tierra en la región poco poblada de Big Bend, donde el Panhandle de Florida se curva hacia la península. Tocó tierra cerca de Keaton Beach a las 7:45 a.m. como un huracán de categoría 3 con vientos máximos constantes cercanos a 125 mph (205 kph).

RJ Wright se quedó en Cedar Key para ver cómo estaban sus vecinos ancianos. Se refugió con unos amigos en un motel y, cuando no hubo peligro, salió a la calle con el agua hasta el pecho. Podría haber sido mucho peor para la isla, que se adentra en el Golfo, ya que no recibió un impacto directo, dijo.

“Estuvo bastante feo durante un rato, pero no fue nada comparado con otras tormentas”, dijo Wright.

El sistema siguió siendo un huracán mientras cruzaba Georgia con vientos máximos de 90 mph (150 mph), después de empapar Florida sobre todo al este de Tallahassee. Los meteorólogos dijeron que impactaría a las Carolinas durante la noche como tormenta tropical.

Algunos modelos habían predicho que Idalia podría girar hacia el sur hacia la tierra de nuevo después de eso, pero el Centro Nacional de Huracanes predijo que se movería más profundamente en el Atlántico este fin de semana.

En la ciudad de Perry, el viento derribó escaparates, arrancó revestimientos de edificios y volcó la marquesina de una gasolinera. La carretera interestatal 275 en Tampa quedó parcialmente inundada, y las líneas eléctricas derribadas cerraron la carretera interestatal 75 en dirección norte, justo al sur de Valdosta, Georgia.

A unas 200 millas al sur de donde tocó tierra Idalia, las carreteras que rodean las elegantes tiendas y restaurantes de St. Armands Circle, en la zona de Sarasota, estaban bajo el agua.

Asombrado por la inundación que convirtió el Bayshore Boulevard de Tampa en un río, Bill Hall observó a un practicante de paddleboarding recorrer la principal vía de comunicación.

“Esto es realmente increíble”, dijo Hall. “Hacía años que no veía algo así”.

En Tallahassee, la capital de Florida, se fue la luz mucho antes de que llegara el centro de la tormenta.

El alcalde de Tallahassee, John Dailey, le pidió a todo el mundo refugiarse en su lugar. Se había ordenado a los residentes de Florida que vivían en zonas costeras vulnerables que hicieran las maletas y se marcharan a medida que Idalia ganaba fuerza en las cálidas aguas del Golfo de México.

“No pongan su vida en riesgo haciendo algo tonto en este momento”, dijo el gobernador Ron DeSantis el miércoles en una conferencia de prensa. “Esta cosa es poderosa. Si estás dentro, solo cúbrete hasta que pase”.

El oleaje de la tormenta podría elevarse hasta 16 pies (4.9 metros) en algunos lugares. Algunos condados aplicaron toques de queda para mantener a los residentes fuera de las carreteras.

Diane Flowers estaba profundamente dormida a la 1 a.m. del miércoles en su casa del Condado Wakulla, pero su esposo estaba despierto viendo el tiempo en la televisión cuando recibió un mensaje de texto de su hijo después de que la tormenta se elevara a categoría 4. Él es bombero y paramédico en el Condado Franklin, también en la costa del Golfo.

“Me dijo: ‘Tienen que irse”, cuenta Flowers. “Y no es de los que exageran, así que cuando nos dijo que nos fuéramos, solo recogimos nuestras cosas, nos metimos en el auto y nos fuimos”.

Rápidamente empaquetaron algo de ropa, medicinas, comida para sus dos border collies, una computadora, documentos importantes y una bolsa de Cheetos. Los moteles estaban abarrotados hasta Alabama, donde acabaron encontrando una habitación en Dothan.

El Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee llamó a Idalia “un acontecimiento sin precedentes”, ya que ningún huracán de gran intensidad registrado había pasado nunca por la bahía colindante con el Big Bend. El estado, que seguía sufriendo los daños del huracán Ian del año pasado, temía resultados desastrosos.

No todo el mundo hizo caso de las advertencias, y el alguacil del Condado Hernando, Al Nienhuis, dijo que las autoridades no podían garantizar el rescate de las personas que no evacuaran, ya que las carreteras costeras solo se inundarían más a medida que la marea alta empujara el agua tierra adentro.

“No va a hacer más que subir a partir de aquí”, dijo el miércoles Nienhuis, cuyo condado está al norte de la zona de Tampa.

Idalia se convirtió en un sistema de categoría 2 el martes y luego en una tormenta de categoría 3 el miércoles antes de alcanzar su punto máximo como huracán de categoría 4. Luego se debilitó ligeramente.

Se suprimieron los peajes en las autopistas fuera de la zona de peligro y se abrieron refugios. Más de 30 mil trabajadores de servicios públicos se reunieron para realizar reparaciones lo antes posible tras el paso del huracán. Se activaron unos 5,500 efectivos de la Guardia Nacional.

Tanto el gobernador de Georgia, Brian Kemp, como el de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunciaron estados de emergencia, liberando recursos y personal estatales, incluidos cientos de efectivos de la Guardia Nacional.

Mientras terminaba de amarrar unos 20 veleros y yates a motor atracados en la isla de Wilmington, al este de Savannah, Georgia, Brandon Long dijo que su mayor preocupación era que se pronosticaba que la marejada coincidiría con una marea más alta de lo normal.

“Si estos muelles flotan fuera de sus pilones o se desprenden debido a la violenta corriente y las aguas agitadas, entonces eso es lo que destruye un puerto deportivo”, dijo Long, dueño del Bull River Marina.

Preguntado por el huracán el martes, el presidente Joe Biden dijo que había hablado con DeSantis y “le había proporcionado todo lo que pudiera necesitar”.

Ian fue responsable el año pasado de casi 150 muertes. Ese huracán de categoría 5 dañó 52 mil estructuras, casi 20 mil de las cuales quedaron destruidas o gravemente dañadas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica declaró recientemente que la temporada de huracanes de 2023 será mucho más intensa de lo pronosticado inicialmente, en parte debido a las temperaturas extremadamente cálidas del océano. La temporada se extiende hasta el 30 de noviembre, y los meses de agosto y septiembre suelen ser los más intensos.