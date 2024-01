Empleadores de Estados Unidos crearon 216 mil empleos en diciembre

Trabajadores caminan entre contenedores de transporte en una terminal intermodal de BNSF, el miércoles 3 de enero de 2024, en Edgerton, Kan. El viernes, el gobierno de Estados Unidos publica su reporte de empleos de diciembre. (AP Photo/Charlie Riedel)

Un trabajador mueve un paquete en un centro de envío de entregas en el mismo día de Amazon en Woodland Park, Nueva Jersey, el lunes 18 de diciembre de 2023. El viernes, el gobierno de Estados Unidos publica su reporte de empleos de diciembre.(AP Photo/Ted Shaffrey)

Archivo - Un empleado de la tienda de caramelos Lexington prepara un flotador de Coca-Cola en la cafetería el 28 de septiembre de 2023, en Nueva York. El viernes, el gobierno de Estados Unidos publica su reporte de empleos de diciembre. (AP Photo/Mary Altaffer, Archivo)

Archivo - Agentes facturan a pasajeros y su equipaje en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 21 de diciembre de 2023, en Houston. El viernes, el gobierno de Estados Unidos publica su reporte de empleos de diciembre. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP, Archivo)

WASHINGTON – Los empleadores del país agregaron 216 mil puestos de trabajo el mes pasado, el más reciente signo de que el mercado laboral estadounidense sigue siendo resistente, incluso frente a las tasas de interés más altas.

El informe gubernamental del viernes mostró que el aumento del empleo en diciembre superó los 173 mil puestos de trabajo que se añadieron en noviembre. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.7 por ciento, lo que supone el vigésimo tercer mes consecutivo en el que la tasa de desempleo se sitúa por debajo del cuatro por ciento.

Algunos detalles del reporte, sin embargo, pueden decepcionar a los luchadores contra la inflación de la Reserva Federal, que ahora podrían inclinarse por retrasar cualquier recorte de su tasa de interés de referencia. Los salarios promedio por hora aumentaron un 4.1 por ciento con respecto al año anterior, frente al cuatro por ciento de noviembre, lo que podría dificultar a la Reserva Federal la tarea de frenar la inflación hasta su objetivo del dos por ciento.

No obstante, en conjunto, el informe de empleo de diciembre refleja una economía saludable, con un crecimiento constante del empleo, un aumento de los salarios y un enfriamiento de la inflación. Proporcionó el más reciente indicio de que la Reserva Federal puede ser capaz de lograr un “aterrizaje suave” notoriamente difícil, en el que el banco central conquistaría la inflación sin causar una recesión abrupta.

Sin embargo, a pesar de la baja tasa de desempleo y la moderación de la inflación, las encuestas muestran que muchos estadounidenses están insatisfechos con la economía. Esa desconexión, que probablemente será un tema de debate en las elecciones de 2024, ha desconcertado a economistas y analistas políticos.

Un factor clave es la exasperación del público ante el aumento de los precios. Aunque la inflación lleva un año y medio bajando de forma más o menos constante, los persistentes efectos financieros y psicológicos del peor episodio inflacionista de las últimas cuatro décadas han agriado la confianza de muchos estadounidenses en la economía. Los precios siguen siendo un 17 por ciento más altos que antes de que empezara el repunte inflacionista, y siguen al aumento.

Los encuestadores y economistas afirman que nunca ha habido una brecha tan grande entre la salud subyacente de la economía y la percepción pública. En una encuesta realizada en noviembre por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, cerca de tres cuartas partes de los encuestados calificaron la economía de mala. Dos tercios afirmaron que sus gastos habían aumentado.

A la pregunta de por qué muchos estadounidenses siguen insatisfechos con la economía, la secretaria de Trabajo en funciones, Julie Su, dijo el viernes que “parte de la desafortunada realidad es que vivimos en tiempos polarizados”.

Muchas de las políticas internas de la administración Biden, incluida su inversión en infraestructuras, son “salvajemente populares”, dijo Su en una entrevista con The Associated Press.

A pesar de su descontento declarado con la economía, los estadounidenses han seguido gastando. El salario promedio por hora ha superado a la inflación en el último año, dejando a los consumidores más dinero para gastar. De hecho, al igual que durante gran parte de 2023, los consumidores, gran motor del crecimiento económico de Estados Unidos, acudieron a las tiendas en noviembre, compraron por internet, salieron a restaurantes o viajaron.

El reporte de empleo del viernes contenía algunas notas de cautela. Paul Ashworth, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics, señaló que el Gobierno revisó a la baja su estimación anterior de aumento del empleo para octubre y noviembre en un total combinado de 71 mil puestos de trabajo. Al igual que en noviembre, el crecimiento del empleo en diciembre se concentró en solo unos pocos sectores: Las empresas de ocio y hostelería añadieron 40 mil puestos de trabajo, las de salud 38 mil y las administraciones públicas 52 mil.

De hecho, de octubre a diciembre, los empleadores del sector privado han añadido solo 115 mil puestos de trabajo al mes, el promedio de tres meses más bajo desde que las empresas estaban despidiendo trabajadores a mediados de 2020 durante los cierres patronales de COVID-19.

Además, la proporción de personas que tienen un empleo o lo están buscando cayó en diciembre al 62.5 por ciento, el nivel más bajo desde febrero. La Reserva Federal prefiere que haya más personas en la población activa para ayudar a aliviar la presión sobre los empresarios a la hora de aumentar drásticamente los salarios para atraer o retener a los trabajadores. Las empresas suelen repercutir sus mayores costos laborales en los consumidores subiendo los precios. En diciembre, el número de estadounidenses en la fuerza laboral en realidad cayó en 676 mil, la caída más fuerte desde enero de 2021.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había advertido de que se avecinaban tiempos difíciles después de que el banco central comenzara a aumentar las tasas de interés en la primavera de 2022 para atacar la alta inflación. La mayoría de los economistas predijeron que el aumento de los costos de los préstamos provocaría una recesión, con despidos y aumento del desempleo, en 2023.

Sin embargo, la recesión nunca llegó, y no parece haber ninguna en el horizonte. El mercado laboral del país sigue generando suficientes puestos de trabajo para mantener la tasa de desempleo cerca de mínimos históricos. En todo el año 2023, los empresarios crearon 2.7 millones de puestos de trabajo, un aumento saludable pero inferior a los 4.8 millones de empleos creados en 2022.

“Preveo que 2024 seguirá siendo un mercado impulsado por los candidatos, con más vacantes que candidatos”, dijo Amy Glaser, vicepresidenta senior de la firma de dotación de personal Adecco.

Aún así, Glaser sugirió que, a medida que se desacelera la contratación, es probable que los empleadores no tengan que recurrir a las primas de contratación y retención que fueron necesarias en los últimos años para atraer o mantener a los empleados.

Desde marzo de 2022, la Reserva Federal ha subido 11 veces su tasa de interés de referencia, situándolo en su nivel más alto en 22 años, en torno al 5.4 por ciento. Esas tasas más altas han encarecido los préstamos para las empresas y los hogares, pero van camino de lograr su objetivo: derrotar a la inflación.

Los precios al consumo subieron un 3.1 por ciento en noviembre con respecto al año anterior, lo que supone un drástico descenso desde el 9.1 por ciento de junio de 2022, máximo en cuatro décadas. La Reserva Federal se ha mostrado lo suficientemente satisfecha con los progresos realizados hasta ahora como para no haber aumentado las tasas desde julio y ha señalado que espera realizar tres recortes de tasas este año.

Sin embargo, las sólidas cifras de empleo y salarios del viernes podrían llevar a la Reserva Federal a retrasar el inicio de cualquier recorte de las tasas de interés si decide que la inflación tardará más en controlarse.

“El reporte de hoy habla del camino lleno de baches que tiene por delante la Reserva Federal en su viaje de regreso al dos por ciento de inflación″, dijo Andrew Patterson, economista internacional senior de Vanguard.

Patterson sugirió que la Reserva Federal podría tener que esperar a la segunda mitad del año para empezar a recortar las tasas, más de lo que esperaban muchos inversores.

Mientras tanto, muchos empresarios siguen teniendo dificultades para cubrir puestos de trabajo. Entre ellos se encuentra Isidore Kharasch, que dirige Hospitality Works, empresa que presta servicios de consultoría a restaurantes, bares y hoteles.

Según Kharasch, a sus clientes les resulta más fácil encontrar meseros que hace un año. Pero la contratación de personal culinario, incluidos chefs y cocineros de primera línea, sigue siendo difícil. A muchos de estos trabajadores no les gustaban sus horarios y han optado por otro tipo de empleos. Esta tendencia, según Kharasch, ha obligado a algunos restaurantes a simplificar sus menús o reducir su oferta.

“Hay que ajustar constantemente el menú para que se adapte a la situación del personal en cada momento”, explicó.

Kharasch cree que los aumentos del salario mínimo que entrarán en vigor este año en algunos estados darán lugar a una mayor automatización, un aumento de los precios y una reducción de las horas de funcionamiento para ahorrar dinero. A partir del 1° de abril, California exigirá a las empresas de comida rápida que paguen a sus trabajadores al menos 20 dólares la hora.

Krystle Phillips, dueña de Roll Ice Cream LLC en San Petersburgo, Florida, que vende máquinas de helados enrollados, ingredientes y suministros a camiones y tiendas de helados, tiene dificultades para encontrar trabajadores dispuestos a trabajar a jornada completa. Los candidatos a un puesto de trabajo exigen sueldos más altos.

A falta de ayuda, Phillips, que se considera experta en refrigeración y logística, ha tenido que ponerse al día en redacción de recetas y contabilidad.

“Ha sido difícil contratar estos puestos especializados”, afirma.