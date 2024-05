El IRS recomienda elevar el nivel de retención del premio mayor a 5,800 dólares

Por lo general, cualquier interacción con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) significa que algo malo pasó.

La agencia nunca le envía una carta diciendo “gracias por pagar sus impuestos”, y rara vez tiene un agente del IRS comprobar en un dueño de negocio para ver cómo estaban sus vacaciones.

Más a menudo, cuando una carta del IRS aparece en tu buzón, es un momento de infarto. En el mejor de los casos, tratar con la agencia es una molestia. Declarar tus impuestos requiere cierto esfuerzo y Hacienda tiene un poder infinito para cuestionar tus deducciones, ingresos y cualquier otra cosa.

Sin embargo, los apostadores de casino tienen un problema especial con Hacienda. Las ganancias del juego se consideran ingresos. Pero en la práctica, la mayoría de la gente no lleva un registro de sus pequeñas ganancias y pérdidas.

Los jugadores que usan tarjetas de fidelidad para seguir su juego pueden obtener un extracto de ganancias y pérdidas a final de año y deducir sus pérdidas de las ganancias.

Sin embargo, la mayor queja se produce a raíz de lo que los apostadores llaman “hand pay”, una ganancia de 1,200 dólares o más en una máquina tragamonedas.

¿Qué ocurre cuando un casino paga una mano?

Cuando eso ocurre, la máquina en la que estás jugando se congela y tienes que esperar a que te atienda un empleado. A menudo esto puede llevar mucho tiempo, ya que los casinos -ya sea en el Strip de Las Vegas, en un casino regional o en un crucero que zarpa de un puerto de Estados Unidos- no parecen tener personal recorriendo el piso en busca de la luz que se enciende.

Es un proceso frustrante: Hay que sentarse ante la máquina y esperar a que un empleado recoja la licencia de conducir y luego te traiga un W-2G, el formulario de Hacienda que informa a la agencia de tu premio y te obliga a reportarlo.

Si tienes la suerte de ganar varias manos el mismo día (o en el mismo crucero), el proceso es un poco más rápido la segunda vez, pero resulta frustrante anotar una gran ganancia.

Muchos apostadores de casinos, tanto en tierra como en el mar, se quejan del proceso específicamente porque el límite de 1,200 dólares está en vigor desde 1977. Son 46 años sin aumentos, lo que hace que la cifra no se corresponda con la inflación.

El IRS está más cerca de aumentar el límite de los formularios fiscales

A los casinos no les gusta esta regla porque tienen que dedicar mano de obra a rellenar los formularios. A los jugadores no les gusta porque tienen que permanecer en sus máquinas, pero no pueden jugar, con la esperanza de llamar la atención de un trabajador del casino,

Todos los casinos terrestres cumplen las reglas, mientras que casi todas las compañías de cruceros que zarpan de puertos de Estados Unidos lo hacen. MSC Cruceros, rival cada vez mayor de Royal Caribbean y Carnival, no participa en el programa. En teoría, cualquier ganancia de casino en un barco de MSC sigue estando sujeta a impuestos, pero en la práctica parece poco probable que alguien reporte sus ganancias sin presentar un formulario W2G.

El Concejo Asesor del IRS, sin embargo, ha recomendado que el umbral de la W2G aumente a 5,800 dólares. El comisionado del IRS Danny Werfel pareció respaldar esta medida durante una reciente comparecencia en el Congreso.

“Creo que es muy valioso cuando recibimos información de la comunidad de contribuyentes y de nuestro Consejo Asesor sobre cuándo los umbrales pueden estar desfasados”, dijo Werfel, según Casino.org. “La determinación de algo así es de naturaleza reglamentaria y, por tanto, la decisión corresponde a la Oficina del Tesoro”.

El cambio ha sido defendido por los representantes federales Dina Titus (demócrata por Nevada) y Guy Reschenthaler (republicano por Pennsylvania). Señalan que el poder adquisitivo de 1,200 dólares equivale hoy a 6,200 dólares.

“Como el umbral no ha seguido el ritmo de la inflación, se ha producido un aumento drástico de los premios mayores reportables, que suponen una carga fiscal para los ganadores y una carga de cumplimiento para los casinos”, explica Reschenthaler.

“Aumentar el umbral eliminará esta onerosa burocracia, garantizando que la industria del juego pueda seguir apoyando empleos bien remunerados y fomentando el crecimiento económico en Pensilvania y en todo el país”.