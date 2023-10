Biden podría viajar a Israel; la administración pide moderación ante el peligro de agresión

Biden considera viajar a Israel en los próximos días, pero el viaje no es definitivo, según una fuente de AP

octubre 16, 2023 - 8:51 am

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tercero por la izquierda, se reúne con el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, a la derecha, en el Palacio Al-Ittihadiya de El Cairo, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habla con los medios de comunicación antes de abandonar El Cairo, el domingo 15 de octubre de 2023, de camino a Jordania. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, segundo a la izquierda, se reúne con el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, en el centro, en el Palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, estrecha la mano de un funcionario saudita antes de abordar un avión para salir de Riad, Arabia Saudita, domingo 15 de octubre de 2023. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresa a su hotel en Riad, Arabia Saudita, tras reunirse con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

WASHINGTON – El presidente Joe Biden está considerando un viaje a Israel en los próximos días, pero ningún viaje se ha finalizado, dijo el domingo un alto funcionario de la administración.

Biden ha proclamado incondicionalmente su apoyo a Israel, y un viaje allí sería la señal más firme hasta la fecha.

Pero Biden también hizo su mayor esfuerzo público hasta ahora para contener a Israel tras el ataque del 7 de octubre de terroristas de Hamás que mató a más de 1,300 personas, entre ellas al menos 30 ciudadanos de Estados Unidos, advirtiendo en una entrevista con el programa “60 Minutes” de la CBS que se emitió el domingo que Israel no debería volver a ocupar Gaza.

“Creo que sería un gran error”, dijo Biden. “Mire, lo que ocurrió en Gaza, en mi opinión, es Hamás, y los elementos extremos de Hamás no representan a todo el pueblo palestino. Y creo que sería un error que Israel volviera a ocupar Gaza”.

Aún así, dijo, “acabar con los extremistas… es un requisito necesario”.

La visita de Biden a Israel se produciría en medio del creciente temor a que la inminente entrada israelí en Gaza desencadene una guerra más amplia con devastadoras consecuencias humanitarias.

El funcionario no pudo discutir públicamente las deliberaciones internas sobre el posible viaje presidencial y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. El secretario de Estado, Antony Blinken, ya ha estado viajando por Oriente Medio la semana pasada para tratar de evitar que la guerra con Hamás desencadene un conflicto regional más amplio.

Biden y los funcionarios de su administración se han negado a criticar a Israel o su campaña de bombardeos que ha matado a civiles en Gaza. Sin embargo, han solicitado a Israel, Egipto y otros países a que permitan la entrada de ayuda humanitaria y suministros en la zona de conflicto, que se está agravando.

“Confío en que Israel actuará conforme a las reglas de la guerra”, declaró Biden en la entrevista. “Las instituciones y los países democráticos se rigen por unos estándares. Y confío en que los inocentes de Gaza puedan tener acceso a medicinas, alimentos y agua”.