Adolescente murió por comer fritura picante como reto de redes sociales

Un Paqui One Chip Challenge chip se muestra en Boston, viernes, 8 de septiembre de 2023. Un médico forense dice que un adolescente de Massachusetts que participó en un desafío de frituras de tortilla picante murió por ingerir una sustancia "con una alta concentración de capsaicina", según los resultados de la autopsia que The Associated Press obtuvo a última hora del miércoles, 15 de mayo de 2024. La capsaicina es un extracto de chile. Harris Wolobah murió el 1° de septiembre de 2023, después de comer el chip. (AP Photo/Steve LeBlanc, Archivo)