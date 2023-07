Actores de Hollywood se unen a los guionistas en una huelga histórica que paraliza la industria

Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA (izquierda), y Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y negociador jefe de SAG-AFTRA, hablan durante una rueda de prensa en la que se anuncia una huelga del Sindicato de Actores de Cine (SAG-AFTRA) y Federation of Radio and Television Artists (SAG-AFTRA) el jueves 13 de julio de 2023 en Los Ángeles. Se trata de la primera vez desde 1960 que actores y guionistas harán manifestaciones en producciones de cine y televisión al mismo tiempo. (AP Photo/Chris Pizzello)

ARCHIVO - Meredith Stiehm, a la izquierda, presidenta de Writers Guild of America West, y Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, participan en una concentración de guionistas en huelga frente a los estudios Paramount Pictures en Los Ángeles el 8 de mayo de 2023. Los actores de Hollywood podrían estar a punto de unirse a los guionistas en lo que sería la primera huelga de dos sindicatos del sector en más de seis décadas. (AP Photo/Chris Pizzello, Archivo)

ARCHIVO - Los actores y comediantes Tina Fey, en el centro, y Fred Armisen, a la derecha, se unen a los miembros en huelga del Writers Guild of America en la fila de piquete durante una manifestación frente a Silvercup Studios, el martes 9 de mayo de 2023, en Nueva York. Los actores sindicalizados de Hollywood, al borde de la huelga, han acordado permitir una intervención de última hora de los mediadores federales, pero dicen que dudan que se llegue a un acuerdo antes de la fecha límite de negociación, el miércoles 12 de julio de 2023. (AP Photo/Bebeto Matthews, Archivo)

Mnifestantes llevan carteles fuera de Netflix durante una manifestación del Writers Guild el jueves 13 de julio de 2023, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

LOS ÁNGELES – Los líderes del sindicato de actores de Hollywood votaron el jueves a favor de unirse a los guionistas en la primera huelga conjunta en más de seis décadas, paralizando la producción en toda la industria del entretenimiento después de que fracasaran las conversaciones para un nuevo contrato con los estudios y los servicios de streaming.

Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo de la Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists (SAG-AFTRA), dijo en una rueda de prensa que la dirección del sindicato votó a favor del paro horas después de que expirara su contrato y se rompieran las conversaciones con Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa a empleadores como Disney, Netflix, Amazon y otros.

“Una huelga es un instrumento de último recurso”, dijo. Los líderes sindicales dijeron en una conferencia de prensa que votaron unánimemente a favor de una huelga que comenzaría a medianoche. Fuera de las oficinas de Netflix en Hollywood, las manifestaciones de guionistas corearon “¡Págales a tus actores!” inmediatamente después de que se anunciara la huelga.

Es la primera huelga de actores de cine y televisión desde 1980. Y es la primera vez que dos grandes sindicatos de Hollywood están en huelga al mismo tiempo desde 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del gremio de actores.

“Los empresarios hacen de Wall Street y la codicia su prioridad y se olvidan de los colaboradores esenciales que hacen funcionar la máquina”, dijo Fran Drescher, exestrella de ” The Nanny ” y presidenta de SAG-AFTRA. “Debería darles vergüenza. Están en el lado equivocado de la historia”.

Ante la inminente huelga, el estreno de la película de Christopher Nolan “Oppenheimer” en Londres se adelantó una hora para que el reparto pudiera desfilar por la alfombra roja antes del anuncio de la junta de los SAG.

La inminente huelga también ensombreció la próxima edición 75 de los premios Emmy, cuyas nominaciones se anunciaron un día antes.

El jefe de Disney, Bob Iger, advirtió el jueves que una huelga de actores tendría un “efecto muy perjudicial en toda la industria”.

“Este es el peor momento del mundo para añadirle algo a esa interrupción”, dijo Iger en una aparición en CNBC. “Hay un nivel de expectativas que (SAG-AFTRA y la WGA) tienen que solo no es realista”.

Una prórroga de casi dos semanas del contrato, y las negociaciones, solo aumentaron la hostilidad entre los dos grupos. Drescher dijo que la prórroga nos hizo “sentir como si nos hubieran engañado, como si tal vez solo fuera para que los estudios promocionaran sus películas de verano durante otros 12 días”.

Antes de que comenzaran las conversaciones el 7 de junio, los 65 mil actores que emitieron sus votos votaron abrumadoramente a los líderes sindicales para que se declararan en huelga, como hizo Writers Guild of America cuando expiró su acuerdo hace más de dos meses.

Cuando se acercaba la fecha límite inicial a finales de junio, más de mil miembros del sindicato, entre ellos Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Bob Odenkirk, añadieron sus nombres a una carta en la que señalaban a los líderes su voluntad de ir a la huelga.

Lo que estaba en juego en las negociaciones era el salario base y residual, que según los actores se ha visto reducido por la inflación y el ecosistema de streaming, los beneficios y la amenaza del uso no regulado de la inteligencia artificial.

“En un momento en el que el streaming y la IA y lo digital estaban tan extendidos, deshicieron la industria que una vez conocimos”, dijo Drescher. “Cuando hice ‘The Nanny’ todos eran parte del triunfo. Ahora es una especie de vacío”.

La AMPTP se mostró decepcionada por la ruptura.

“Esta es la decisión del Sindicato, no la nuestra. Al hacerlo, ha desestimado nuestra oferta de aumentos salariales y residuales históricos, topes sustancialmente más altos en las contribuciones de pensiones y salud, protecciones de audiciones, periodos de opción de serie acortados, una propuesta innovadora de IA que protege las imágenes digitales de los actores, y más”, dijo el grupo en un comunicado.

Añadió que, en lugar de seguir negociando, “SAG-AFTRA nos ha puesto en un camino que profundizará las dificultades financieras de miles de personas que dependen de la industria para vivir”.

SAG-AFTRA representa a más de 160 mil actores de cine, periodistas de televisión, locutores, presentadores y especialistas. El paro solo afecta a los 65 mil actores de producciones televisivas y cinematográficas del sindicato, que votaron abrumadoramente a favor de autorizar a sus dirigentes a llamar a la huelga antes de que comenzaran las conversaciones el 7 de junio. Los actores de Broadway manifestaron en un comunicado su “solidaridad” con los trabajadores de SAG-AFTRA.

Los 11,500 miembros de Writers Guild of America están en huelga desde que sus propias negociaciones colapsaron y su contrato expiró el 2 de mayo. El paro no ha dado señales de solución, ni siquiera se han previsto negociaciones.

Esa huelga provocó el cierre inmediato de los programas de entrevistas nocturnos y de “Saturday Night Live”, y varios programas con guión, como “Stranger Things” en Netflix, “Hacks” en Max y “Family Guy” en Fox, han visto interrumpidas sus salas de guionistas o su producción. Seguramente les seguirán muchas más ahora que también se ha suspendido a los actores.