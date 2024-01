Trump Hotel y el Sindicato de la Culinaria acuerdan un contrato provisional de cinco años

Se logró un contrato tentativo de cinco años entre unos 350 miembros del Sindicato de la Culinaria y Trump Hotel Las Vegas.

El anuncio se hizo a primera hora de la mañana del jueves. No se han dado más detalles.

📢 BREAKING: After 16 hours of negotiations tonight, Culinary Union is pleased to announce a Tentative Agreement on a new 5-year contract has been reached w/@TrumpLasVegas for 350 hospitality workers. Congratulations to Trump Las Vegas workers on winning the BEST CONTRACT EVER! pic.twitter.com/DmfVSepKII

— Culinary Union (@Culinary226) January 18, 2024