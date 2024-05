A un mes del cierre, algunas tiendas 99 Cents Only Stores del valle se adelantan

LV no tiene equipo de la NBA (aún), pero ¿soportaría dos proyectos de estadios?

La tienda 99 Cents Only en 3835 Blue Diamond Rd. permanece abierto pero los artículos son limitados. (Gabriel Noto/Las Vegas Review-Journal)

La tienda 99 Cents Only en 7380 S. Eastern Ave. se muestra tras sus puertas cerradas. (Gabriel Noto/Las Vegas Review-Journal)

La tienda 99 Cents Only en 9230 S. Eastern Ave. en Henderson ha cerrado permanentemente según esta nota en la puerta. (Gabriel Noto/Las Vegas Review-Journal)

mayo 11, 2024 - 8:00 am

En la página web oficial de la tienda 99 Cents Only, o típicamente conocida en la comunidad hispana como “La 99”, se encuentra una frase que dice, “La tienda…es más que un simple lugar de compras: es una parte fundamental de la comunidad de Las Vegas”. Ahora, están a punto de cerrar.

La popular tienda de ofertas, cuyos orígenes se remontan a la década de 1960 en Los Ángeles, se convirtió en un ícono entre las tiendas minoristas durante más de 40 años, ofreciendo artículos de bajo costo a todos los que cruzaban sus puertas. El 4 de abril se anunció que cerraría todas sus locales y se produciría una liquidación total de su mercancía.

Con un total de 371 ubicaciones en Nevada, California, Texas y Arizona la ciudad de Las Vegas tiene 15 tiendas, también hay 4 en Henderson, 3 en North Las Vegas y 1 en Boulder City. Según el comunicado de prensa de la compañía, el cierre definitivo de todas las sucursales está previsto para el 5 de junio, sin embargo en el valle de Las Vegas algunas ya lo han hecho tras liquidar todo.

Una semana después del anuncio del mes pasado, varias tiendas seguían funcionando y los descuentos en las tiendas oscilaban entre el 5 por ciento en bebidas hasta el 20 por ciento en juguetes. La mayoría de los descuentos se fijaron en un 10 por ciento, incluso para comestibles, alimentos congelados y artículos de salud. Ahora, parece que poco a poco están empezando a cerrarse.

La tienda ubicada en 7380 S. Eastern Ave. de Las Vegas, tiene sus puertas cerradas, y desde afuera se puede ver la tienda totalmente vacía con los muebles y carros de compra dentro de ella sin ningún tipo de señal de haber tenido algún movimiento. La misma situación se repite en la tienda al este del valle en el 9230 S Eastern Ave. en Henderson, donde hay un pequeño cartel en la puerta que dice: “Hola, a nuestros maravillosos clientes, debemos informarles con tristeza que esta tienda de 99 Cents Only Stores ahora está cerrada permanentemente.”

El letrero en la puerta informaba a los clientes de tres tiendas locales que permanecían abiertas: Tropicana Avenue y Nellis Boulevard, Boulder Highway y Major Street, Flamingo Road y Maryland Parkway.

“Ha sido un privilegio para nosotros servirles estos años y en nombre de todo mi equipo, queremos decirles, GRACIAS desde el fondo de nuestro corazón. Estamos muy tristes por lo sucedido y esperamos sinceramente que encuentre otra tienda que se encargue de todas sus necesidades. Dios los bendiga y por favor cuídense unos a otros. Respetuosamente, todo el equipo de la tienda #147 en Eastern y Serene”, decía el cartel.

Pero una realidad diferente la encontramos en su ubicación en 3835 Blue Diamond Rd. en Enterprise. Al llegar alrededor de las 6:55 p.m., se puede ver a algunos clientes ingresando, y uno de sus empleados anunciando a los clientes que llegan que la tienda cerrará por ese día. en cinco minutos a pesar de que el horario de atención publicado en línea dice que la tienda debería cerrar a las 9 p.m. Al entrar, más de la mitad de los estantes de la tienda estaban vacíos y la mayoría de los productos que estaban a la venta no eran comestibles. Sólo había una caja registradora en funcionamiento y un pequeño grupo de personas hacía línea para pagar.

Susana Ortega estuvo comprando allí y lamenta el cierre de la cadena de tiendas, “Está todo vacío, no hay nada, yo vine a buscar un obsequio para el día de las madres. Siempre voy a la 99, pero ya se va, qué podemos hacer, pienso que deberían quitar las que no están bien, pero hay algunas ubicaciones que siempre estaban llenas de personas, yo he sido cliente asidua de esta tienda”, dijo Ortega.

La icónica tienda con el azul y el rosa brillantes en su marquesina ha estado en problemas económicos durante varios años. Desde el inicio de la pandemia, los precios han ido subiendo en la tienda, dejando poca mercancía que realmente se alinee con su nombre. El cierre se atribuyó a la inflación, el aumento de las pérdidas, las presiones macroeconómicas y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 en las tiendas minoristas, dijo Mike Simoncic, director ejecutivo interino de las tiendas 99 Cents Only Stores.

Los clientes habituales están reaccionando con tristeza a la noticia, ya que muchas de las tiendas de la compañía operan en zonas consideradas “desiertos alimentarios” en todo el país, siendo a menudo un lugar donde las comunidades de bajos ingresos pueden comprar alimentos y comestibles.

Según datos publicados en 2023 por la organización nacional sin fines de lucro Feeding America, había 266,890 residentes del condado de Clark, o el 12% de la población, que padecían inseguridad alimentaria en 2021, lo que significa que no tienen suficiente para comer y no saben dónde de dónde vendrá la próxima comida. El 14% del número total de personas con inseguridad alimentaria eran hispanos.

Con cientos de tiendas preparándose para cerrar, miles de personas en comunidades que carecen de acceso a alimentos saludables y asequibles tendrán una opción menos.