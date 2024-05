700 trabajadores de la hostelería de LV en huelga en un casino fuera del Strip.

Alrededor de 700 trabajadores de la hostelería en un casino fuera del Strip abandonaron el trabajo el viernes por la mañana y no trabajarán durante dos días mientras presionan a su empleador para llegar a un acuerdo sobre su contrato de cinco años.

Los miembros del Sindicato de la Culinaria Local 226 en Virgin Hotels, ubicado en Paradise Road a una milla al oeste de Las Vegas Boulevard, planean hacer huelga hasta las 5 a.m. del domingo.

.⁦@Culinary226⁩ members have walked off the job at ⁦@VirginHotelsLV⁩ for a 48-hour #strike. #rjnow pic.twitter.com/pLBj4Ro4Pv

— Kevin M. Cannon (@kmcannonphoto) May 10, 2024