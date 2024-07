Seis horas después del incendio de un camión en la I-15, la ruta permanece cerrada

La Interestatal 15 permaneció cerrada en ambas direcciones el viernes cerca de Baker, California, después de que un camión que transportaba baterías de iones de litio volcara y se incendiara a primera hora del día.

A las 2:25 p.m., los funcionarios no tenían una estimación de cuándo podría reabrirse la principal arteria entre el sur de California y Las Vegas.

Alrededor de 25 bomberos del Departamento de Bomberos del Condado San Bernardino (SBCFD) se ocupaban del incendio, dijo el departamento.

Equipos de materiales peligrosos y funcionarios de la Oficina de Gestión de Tierras (BLM) estaban trabajando con la Patrulla de Carreteras de California y CalTrans en un plan de supresión y mitigación.

BAKER: #SBCoFD is on scene of a TRUCK FIRE, MM 113 NB I-15. ME53 advising overturned semi with fuel/oil leak, hauling connex of lithium ion batteries. Cargo now burning. Suppression efforts complicated by contents.

— San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) July 26, 2024