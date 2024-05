“Es un asunto del Tribunal de Familia”: cómo una irritante batalla de custodia se convirtió en un tiroteo fatal

Cientos de documentos judiciales no sellados revelan la polémica batalla por la custodia entre Ashley Prince y Dennis Houston que condujo a un tiroteo fatal en abril.

Durante dos años, dos familias en conflicto presentaron documento tras documento, extendiendo una polémica batalla de custodia debido a acusaciones de abuso de sustancias, mensajes amenazantes y litigios de “tierra arrasada”.

La pelea continuó hasta una audiencia de declaración a principios de abril, cuando el abogado Joseph Houston, de 77 años, se levantó y disparó a su exnuera, Ashley Prince, de 30 años, y a su nuevo marido, el abogado Dennis Prince, de 57 años, antes de apuntarse con el arma a sí mismo. Joseph Houston había actuado como abogado de su hijo, Dylan Houston, durante todo el caso.

Pero el litigio contencioso no ha cesado, ya que la familia de Ashley Prince continúa luchando contra Dylan Houston por la custodia de los dos hijos pequeños de la expareja. A medida que avanzaba el caso, los abogados y la familia de Ashley Prince pidieron repetidamente que el juez del Tribunal de Familia, Bill Henderson, declarara a Dylan Houston por desacato o lo sancionara.

Los registros judiciales revelados por Henderson muestran un caso muy irritante con riesgos personales para los abogados que representan a sus propios familiares. Pero los abogados que han practicado el derecho de familia dicen que la naturaleza polémica del caso que condujo al trágico tiroteo no es nada nuevo.

“Me sorprende que el incidente con Joe Houston no haya sucedido antes”, dijo el abogado Michancy Cramer al Review-Journal. “Y me sorprende que no suceda con más frecuencia”.

Presuntas “banderas rojas”

Ashley Prince, nacida Ashley Page, creció en Las Vegas y se graduó de Palo Verde High School. Su hermana menor, Lexie Page, le dijo anteriormente al Review-Journal que Ashley “quería la mejor vida” para sus hijos; murió dejando a sus hijos de 4 y 5 años y un bebé que tuvo con Dennis Prince.

Sus padres se negaron a hacer comentarios para este artículo. Pero durante una conferencia de prensa poco después del tiroteo, sus padres dijeron que Ashley Prince “vivió en constante miedo” durante todo el proceso de custodia.

Su madre, Julie Page, dijo que su hija soportó una “batalla judicial lenta” que “finalmente le falló”. Julie Page continuó criticando el proceso judicial y dijo que Dylan Houston sometió a su exesposa a “abuso verbal y mental”, pero “nunca enfrentó ninguna consecuencia por parte del tribunal”.

“Hubo tantas señales de alerta que el tribunal pareció pasar por alto”, dijo Julie Page a los periodistas.

El abogado de Dylan Houston, Thomas Standish, no respondió a una solicitud de comentarios. El juez se negó a hacer comentarios para este artículo a través de un secretario, quien dijo que a Henderson se le impedía comentar sobre casos en curso.

En agosto de 2021, Ashley Prince recibió una orden de restricción temporal contra su esposo, después de que Dylan Houston “cogiera un bate y comenzara a golpear cosas en la casa”, dijo su abogado durante una audiencia judicial el año siguiente. Posteriormente la orden de alejamiento fue anulada.

Sus abogados también alegaron que Dylan Houston consumía cocaína en ese momento. Documentos judiciales posteriores muestran que cuando el tribunal ordenó una prueba de drogas, Dylan Houston dio positivo en cocaína, aunque Joseph Houston argumentó que la prueba podría haber revelado el consumo de drogas meses antes.

Los dos solicitaron el divorcio dos meses después de la orden de restricción, y ésta fue concedida en noviembre de 2021. Pero en abril de 2022, Ashley Prince regresó a la corte pidiendo un cambio en su acuerdo de custodia, que el juez ordenara una evaluación psicológica y que pidiera una orden de conducta para su ahora exmarido. La evaluación psicológica aún no ha sido presentada.

Los documentos judiciales de abril de 2022 muestran los primeros casos de mensajes de texto incendiarios a los que han hecho referencia los padres de Ashley Prince desde su muerte.

En los mensajes de Dylan Houston se incluyen textos como: “No quiero verte a menos que estés en un ataúd”, “Los niños están mejor sin ti” y “Múdate a Oregon y te practicarán la eutanasia”.

John Jones, abogado de Ashley Prince, dijo que los mensajes constituían violencia doméstica.

Las grabaciones de las audiencias judiciales muestran que los textos de Dylan Houston fueron discutidos varias veces a lo largo del caso. Henderson ordenó a la expareja que se comunicara únicamente a través de un programa de mensajería administrado por el tribunal. Pero los mensajes sólo continuaron.

En noviembre de 2022, los abogados de Ashley Prince presentaron documentos solicitando al juez que declarara por desacato a Dylan Houston y lo sancionara con una multa monetaria. Los abogados de Ashley Prince afirmaron en los documentos judiciales que Dylan Houston, quien también es abogado, amenazó a su exesposa en los mensajes de texto y violó órdenes judiciales.

Los documentos también resaltan otro argumento frecuente en el caso: Ashley Prince quería que su exmarido pagara miles de dólares en honorarios de abogados; afirmó que casi no cobraba honorarios porque estaba representado por su padre. (Dylan Houston afirmaría más tarde en documentos judiciales que Ashley Prince se mantenía con el sustancial salario de su nuevo marido).

“En este caso, Dylan ha utilizado tácticas para aumentar los gastos del litigio y aumentó innecesariamente los costos de este caso por abuso de sustancias, tergiversaciones y violaciones flagrantes de órdenes”, escribieron los abogados de Ashley Prince en un documento judicial presentado en noviembre de 2022.

En una audiencia judicial en abril de 2022, el juez cuestionó por qué Dylan Houston envió los mensajes a su exesposa.

“Es espantoso”, dijo Henderson. “Es espantoso viniendo de un miembro del colegio de abogados que, por lo demás, presumiblemente es un joven de gran intelecto, potencial y futuro”.

Sin embargo, durante el resto del caso, Henderson nunca acusó a Dylan Houston de desacato por presuntas violaciones de órdenes judiciales.

Stewart Chang, profesor de derecho de la UNLV que anteriormente practicó derecho de familia en el Centro Legal Americano del área Asia-Pacífico del sur de California, dijo que los jueces normalmente buscarán otras medidas intermedias antes de declarar a alguien por desacato, lo que abre la posibilidad de que un litigante sea enviado a la cárcel.

“La orden de desacato es algo así como la opción nuclear para el juez”, dijo Chang al Review-Journal.

Cramer, que ejerció en el Tribunal de Familia durante 10 años antes de pasar recientemente al litigio civil, dijo que recuerda sólo un incidente en el que un juez declaró desacato a un litigante durante uno de sus casos. Dijo que la falta de acción del juez en los procedimientos legales de Ashley Prince y Dylan Houston no es un incidente aislado.

“Este no es un problema del juez Henderson”, dijo Cramer. “Este es un asunto del tribunal de familia”.

‘Está fuera de control’

Cramer dijo que desde su perspectiva, el Tribunal de Familia se ha convertido en “una herramienta de abusadores”, donde los jueces no “tienen la fortaleza para decirle a la gente que no”. Los casos contenciosos pueden prolongarse durante años, impulsados por litigios de abogados.

En el caso de Ashley Prince y Dylan Houston, sus abogados con frecuencia alzaron la voz y hablaron entre sí y sobre el juez. Cramer dijo que el comportamiento no es infrecuente en el Tribunal de Familia.

“Contencioso es una palabra para describirlo: está fuera de control”, dijo.

El tira y afloja entre Dylan Houston y su exesposa continuó durante años. Ashley finalmente se casó con Dennis Prince, convirtiéndose en su cuarta esposa, y él firmó como coabogado de sus abogados en mayo de 2023. Dylan y Joe Houston criticaron la medida como una táctica para evitar que Dennis Prince fuera llamado como testigo.

Luego, Dennis Prince tomó medidas para deponer a la madre de Dylan Houston y presentó una citación solicitando registros de la exnovia de Dylan Houston.

En una audiencia en febrero sobre la citación, Henderson reconoció que Dennis Prince estaba usando una táctica de “tierra arrasada” al solicitar tantos registros de la exnovia de Dylan Houston.

En enero, Ashley Prince presentó una moción para un lugar neutral de intercambio de niños, después de que Dennis Prince afirmara que Joseph Houston se estaba comportando de manera extraña durante una entrega, “mirándolo a él y a sus hijos”.

Mientras tanto, ambas partes se acusaron mutuamente de enfrentamientos en los partidos de fútbol infantil y actividades escolares.

La abogada Lisa Szyc, que ejerció en el Tribunal de Familia durante unos nueve años, dijo que, según su experiencia, los casos del Tribunal de Familia son los más personales, tanto para los clientes como para los abogados. Las audiencias que se salen de control no son infrecuentes y ella cree que Henderson es un ejemplo de un juez que tiene “mejor control en la sala del tribunal”.

“A veces casi parece que quien grita más fuerte obtiene más”, dijo Szyc.

Cramer y Szyc dijeron que al analizar el caso de Ashley Prince y Dylan Houston antes del tiroteo, ambos habían visto batallas por la custodia más extremas.

“He visto cosas peores con solicitudes (de órdenes de restricción temporales) que no han sido concedidas”, dijo Szyc.

Chang dijo que debido a que el Tribunal de Familia es inherentemente emocional, es común que los abogados hagan “todo lo posible” en sus litigios.

“Si tienes un cliente que paga por tus servicios y tus ingresos dependen de ese cliente, entonces sí, a menudo sientes que tienes que desempeñar el papel de perro de ataque”, dijo.

‘La madriguera del conejo de Alicia’

Después del tiroteo, los padres de Ashley Prince continuaron luchando por la custodia de sus dos hijos pequeños de Dylan Houston. En las horas posteriores al asesinato de Ashley Prince, sus abogados presentaron una moción para que su hermana obtuviera la custodia de emergencia.

En las mociones, los abogados de Ashley Prince alegaron que Dylan Houston tenía conocimiento previo del tiroteo, una acusación que Dylan Houston afirmó en su propia presentación era “insultante y bastante especulativa”.

El Departamento de la Policía Metropolitana ha estado investigando el tiroteo y a Dylan Houston. El sheriff del condado de Clark, Kevin McMahill, dijo al Review-Journal el miércoles que, aunque la investigación está en curso, no hay evidencia de que Dylan Houston supiera del tiroteo de antemano o tuviera alguna participación en las decisiones de su padre.

“Haré la advertencia de que no hemos terminado con toda la revisión de la evidencia”, dijo McMahill.

Durante una audiencia a finales de abril, Henderson permitió que Lexie Page continuara con la custodia de los niños, pero implementó visitas supervisadas de Dylan Houston, siempre que entregara sus armas a la policía de Las Vegas.

Henderson también dijo que lamentaba haber aprobado órdenes anteriores para extender el caso.

El martes, la jueza del Tribunal de Familia Dawn Throne aprobó una petición del padre de Ashley Prince para nombrarlo tutor del patrimonio de los niños pequeños. Poco después de presentar la petición en abril, los Pages también presentaron una impugnación perentoria básica de dos páginas contra Henderson, para impedirle supervisar el caso de tutela.

Hay pocas respuestas concretas que los abogados puedan señalar cuando se les pregunta cómo mejorar el sistema de tribunales de familia del condado Clark. Szyc dijo que esas conversaciones tienen implicaciones políticas y presupuestarias a gran escala.

“Y ahora hemos saltado a la madriguera del conejo de Alice, y nadie está realmente preparado para tener ninguna de esas conversaciones realmente difíciles e incómodas”, dijo.

Tanto Szyc como Cramer señalaron la política de Nevada de elegir jueces. En todos los tribunales, eso significa que los abogados que comparecen ante los jueces también están donando para sus campañas. Pero el Tribunal de Familia, especialmente, tiene poca supervisión pública, y los litigantes con poco dinero carecen de fondos para abogados costosos o acciones legales adicionales.

Algunos dudan en abrir el tribunal de familia a la atención de los medios y al escrutinio público, y aunque una decisión reciente de la Corte Suprema de Nevada consideró que los casos del Tribunal de Familia se presumen abiertos al público, ese caso está pendiente de revisión. Pero Cramer dijo que cree que la atención pública es una de las pocas formas de mejorar el sistema.