Encuentran a niño de Pahrump atado y con los ojos vendados; cuatro son arrestados

julio 26, 2024 - 10:16 am

Cuatro residentes de Pahrump se enfrentan a cargos relacionados con el abuso infantil después de que las autoridades dijeran que encontraron a un niño atado y con los ojos vendados y expuesto a un calor de tres grados.

De acuerdo con un reporte de arresto de la Oficina del alguacil del Condado Nye, el agente Kaleb O’Rourke junto con el agente Elias Armendariz, respondieron a una residencia después del mediodía del martes.

“El operador nos informó de que un individuo se había detenido en la misma dirección para preguntar a los dueños de la propiedad por qué no tenían sombra para sus caballos”, según O’Rourke, quien además declaró que cuando el individuo se acercó a la puerta de la casa, encontraron a un niño pequeño sentado en el porche delantero con las manos atadas a la espalda y las piernas juntas. El niño también tenía un cubrebocas que le cubría completamente la cara, según el reporte.

Ambos agentes encontraron al niño en el porche delantero y confirmaron que tenía las manos atadas a la espalda y llevaba guantes de cocina.

Las piernas del niño también estaban atadas con una tela, según el reporte.

Temperaturas de tres dígitos

“El niño también tenía tres cubrebocas cubriéndole completamente la cara”, indicó el reporte de O’Rourke. “Me di cuenta de que el niño lloraba y estaba caliente al tacto. Su piel también estaba enrojecida y seca”.

En el momento de la llegada de los agentes, la temperatura exterior era de unos 104 °F.

“También me puse en contacto con la División de Servicios Infantiles y Familiares para que acudieran al lugar”, declaró O’Rourke. “El ayudante del alguacil Armendariz le quitó las correas al niño y observó que tenía las piernas y los brazos rojos y blancos, mientras que el resto del cuerpo era blanco. También observo que el niño tenía marcas de ligaduras que se enterraban en su piel en sus muñecas y piernas donde el niño estaba atado”.

El niño fue finalmente trasladado al Hospital Desert View, según el reporte.

Después de garantizar la seguridad del niño, O’Rourke tocó a la puerta de la residencia y se puso en contacto con la madre, identificada como Jodi Tracy.

“Le pregunté a Jodi por qué el niño estaba atado fuera y Jodi declaró que era porque se había hecho pis en la cama a propósito y ella le había atado los brazos y las piernas y lo había colocado fuera como lección”, según el reporte. “Le pregunté a Jodi cuánto tiempo había estado el niño fuera y me dijo que entre 10 y 15 minutos. En ese momento arresté a Jodi y la metí en la parte trasera de mi patrulla”.

Mientras arrestaban a Tracy, sus dos hijas, identificadas por los agentes como Mellysa Byington y Courtney Flores-Tracy, se acercaron a la casa preguntando por qué los agentes estaban arrestando a su madre.

No creían que fuera maltrato

“Cuando dije que era por maltrato infantil, Mellysa y Courtney dijeron que no creían que fuera maltrato infantil y que sabían que el niño estaba atado en el porche porque decían que era peligroso. “Mellysa dijo espontáneamente que sabía que el niño estaba fuera y atado, pero que no pensaba que fuera maltrato infantil”, decía el reporte.

“Courtney fue entrevistada y declaró que vio al niño fuera cuando llegó a casa alrededor de las 11 y que sabía que el niño estaba atado en el porche, pero que no dijo nada a nadie”, decía el reporte de O’Rourke. “Courtney declaró además que no le haría esto a sus propios hijos y que, de hecho, no los dejaría salir a jugar porque hace demasiado calor. Courtney tampoco creía que estuviera bien dejar al niño fuera al sol”.

Además, los ayudantes del alguacil entraron en contacto con un hombre dentro de la casa que O’Rourke dijo era ligeramente autista pero atento, orientado y podría contestar a todas sus preguntas.

“Declaró que Jodi ata al niño casi todos los días tal y como estaba en este día”, dijo el reporte de O’Rourke. “Esto ha estado ocurriendo durante aproximadamente un año. El hombre también sabía que, por la noche, Jodi ataba al niño y lo colocaba en una jaula para perros para que no pudiera andar por la casa”.

El reporte continuó diciendo que el esposo de Tracy, identificado como Michael Tracy, también llegó a la escena.

“Nuestro detective lo entrevistó y me informó que Michael sabía del abuso y participó en el abuso del niño”. “Luego entrevisté a Jodi después de leerle sus derechos Miranda que ella declaró que entendía y deseaba hablar conmigo”.

Además, según el reporte, Jodi Tracy dijo que ella y su esposo habían tenido muchos problemas de comportamiento con el niño durante aproximadamente un año.

Metido en una jaula para perros

“Jodi dijo que se había quedado sin opciones después de que el niño comenzara a romper cosas y a acosar a los otros niños de la residencia, por lo que recurrió a ponerle guantes de cocina y atarlo para contenerlo”, señala el reporte. “Jodi declaró que tiene que atar al niño por la noche con guantes y meterlo en una jaula para perros para evitar que acose a los otros niños”.

Basándose en los hechos y circunstancias alegados, los ayudantes del alguacil declararon que Jodi y Michael Tracy habían infringido el Estatuto Revisado de Nevada 200.508, relativo al maltrato infantil, después de que la pareja admitiera haber causado intencionadamente a un niño sufrimientos mentales y físicos injustificables como consecuencia de maltrato y negligencia, según el reporte del alguacil.

Courtney Flores-Tracy y Byington también fueron puestos bajo custodia.

El importe de la fianza para los cuatro sospechosos se fijó en 20 mil dólares.