El único casino con candelabros sobre las mesas de juego: detrás del extravagante diseño del Wynn

El jefe de diseño de Wynn Resorts, Roger Thomas, publicó su primer libro, "Resort Style: Spaces of Celebration". (Crédito de la foto: Christine Alicino)

La portada de "Resort Style: Spaces of Celebration". El libro, de unas 250 páginas, fue publicado por la editorial de diseño y arte Rizzoli. (Cortesía de Rizzoli)

La evocadora arquitectura de Wynn Resorts destaca desde hace tiempo en persona y en fotos, pero un nuevo libro pone de relieve los grandes vestíbulos, las pantallas de lámparas gigantes y los acabados brillantes que definen el impacto de Roger Thomas en la marca de hoteles-casinos de lujo.

Thomas, principal diseñador de Wynn y Encore, entre otros establecimientos, acaba de publicar su primer libro, “Resort Style: Spaces of Celebration”. La editorial Rizzoli llama a este libro de 256 páginas un “tomo dorado” que explora los emotivos temas de diseño de Thomas.

El Review-Journal habló recientemente con Thomas sobre su filosofía de diseño y el libro. Esta entrevista ha sido editada por razones de extensión y claridad.

Review-Journal: Dígame en sus propias palabras lo que la gente debería saber sobre su diseño en Wynn Resorts.

Thomas: Wynn Resorts fueron los últimos 20 años de una carrera de 40 diseñando para Steve y Elaine Wynn. Eran mis únicos clientes, yo trabajaba en la empresa, así que nos conocíamos muy bien.

Cuando llegamos a Wynn Resorts, mis palabras favoritas que dijo Steve fueron: “Quiero que esto sea algo que nadie haya visto antes”. Lo que significaba que yo tenía que inventar un vocabulario de diseño nunca visto. Comprendí que mi misión no consistía en ir a comprar la piedra, la madera y los textiles más bonitos. Mi misión era crear una experiencia emocional tan evocadora que nuestros huéspedes se sintieran rodeados de ella. Si era realmente única, querrían volver a por más.

Me pregunté: “¿Cómo puedo crear dramatismo en este espacio? ¿Qué va a hacer que se sienta alegría? ¿Qué va a hacer que sea alegre? ¿Qué tipo de misterio podemos infligir? ¿Qué no debemos hacer aquí? ¿Qué no deberíamos hacer aquí en absoluto? Hagámoslo y creemos sorpresa”.

Yo uso elementos de diseño para contar una historia como tú y, al final, esa historia debe evocar en el invitado la sensación de sentirse lo mejor de sí mismo e iluminado e informado, de sentirse sofisticado y mundano, pero completamente cómodo, tanto si experimenta ese vocabulario vestido de esmoquin como si lo hace con unos vaqueros.

¿Qué se muestra en su libro?

Son mis últimos 20 años. Empieza con Wynn Las Vegas, que estableció el vocabulario, y sigue con Encore Las Vegas, Wynn Macau, Encore Macau, que fue la invención de mi estudio. Wynn Palace (en Cotai), y por último, el final de Encore Boston.

Muchos de los espacios que aparecen en el libro ya no existen. El restaurante Alex se creó para una experiencia gastronómica que estaba de moda entonces, que duraba cuatro horas. Ahora nadie tiene paciencia para eso. Todos quieren un momento Instagrameable, un coctel rápido que les dé un subidón, algo de comida que puedan fotografiar y dar envidia a tus amigos y ya están con la siguiente serie de fotografías.

¿Cómo encontrar el equilibrio para acercarse al espectro de invitados y evocar en ellos los mismos sentimientos?

Uno de los principales problemas en la construcción de cualquier proyecto de la envergadura del hotel de Las Vegas es la intimidad. Uso una enorme cantidad de detalles, y detalles a escala humana, para que todos se sientan más cómodos y más individuales.

Por ejemplo, el Wynn es el único hotel-casino que tiene candelabros sobre la mesa de juego. Eso se hizo para que no fuera una mesa de blackjack, sino tu mesa de blackjack. Para ello, tuvimos que gastar más de un cuarto de millón de dólares en desarrollar un candelabro que demostrara a la Comisión de Control del Juego de Nevada que no solo no ocultaba las cámaras de seguridad, porque contiene su propia cámara de seguridad que hemos patentado, sino que mejora la seguridad de la mesa.

Lo que estoy escuchando es que todo está en los detalles y en dejar que el trabajo de calidad hable por sí mismo.

Exacto, y para ello no solo hay que elegir al diseñador adecuado, sino que la dirección debe tener la visión y la disciplina necesarias para dedicar tiempo a ese diseñador. Cuando presentaba un restaurante, no era solo a Steve y Elaine. También al director del restaurante y al director del hotel. Esos tipos tienen otras cosas que hacer, pero el resultado era un restaurante mucho mejor.

Teníamos conversaciones muy productivas sobre cómo mejorar la experiencia. Steve siempre decía a cada diseñador y a cada uno de sus ejecutivos y a cada miembro de su personal, incluso al tipo que te lleva el equipaje a la habitación: “Piensa como el huésped”.

Hay un aumento significativo de planes y proyectos de hoteles de lujo en el Strip. ¿Tiene alguna idea sobre el futuro del diseño en Las Vegas para estos posibles resorts, cómo pueden ser únicos?

No veo a nadie creando resorts de lujo de la forma en que Steve Wynn fue capaz de hacerlo, y la magia de Steve y Elaine trabajando juntos. Creo que su forma de entender la palabra “lujo” y la nuestra difiere. Ellos intentan crear experiencias por las que puedan cobrar mucho, y eso no es lo que hacíamos nosotros.

(Steve y Elaine Wynn) estaban allí para perfeccionar el servicio. Profundizamos en absolutamente todo. A menudo se dice que el lujo es poder permitirse muchas opciones maravillosas. Yo creo, y Steve coincidió conmigo, que el lujo es tener miles de opciones hechas para ti, todas ellas hechas correctamente.