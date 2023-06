¿Quién será el próximo? Una arena prevista en Las Vegas podría albergar un equipo de la NBA

junio 16, 2023 - 10:57 am

Un terreno baldío al sur del Strip se ve en la esquina noroeste de Las Vegas Boulevard y Windmill Lane el jueves 31 de marzo de 2022, en Las Vegas. Oak View Group planea construir en el terreno un estadio y un complejo de casinos por valor de tres mil millones de dólares. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El cofundador de Oak View Group, Tim Leiweke, posa para un retrato en el piso del nuevo UBS Arena de los New York Islanders, el miércoles 7 de octubre de 2020, mientras continúa la construcción del nuevo estadio UBS de los New York Islanders, en Elmont, Nueva York. Leiweke construyó un estadio que atrajo a los Seattle Kraken. Ahora planea un estadio preparado para la NBA en Las Vegas. (AP Photo/Kathy Willens)

El máximo ejecutivo de la empresa que construye el proyecto de un resort de 10 mil millones de dólares, con un estadio preparado para la NBA de mil millones de dólares, dijo el jueves que lo construiría sin dinero público.

Tim Leiweke, presidente y director ejecutivo de Oak View Group, la empresa creadora del resort más caro jamás construido en el sur de Nevada, explicó a un grupo de unos 850 asistentes reunidos en M Resort nuevos detalles sobre el proyecto que algún día podría atraer a una franquicia de la National Basketball Association (NBA).

En su intervención en Las Vegas Global Economic Alliance 2023 Perspective, Leiweke dijo que la estrategia de la empresa es construir un estadio con capacidad para 20 mil espectadores y ponerlo a disposición de una franquicia de la NBA en caso de que la liga decida ampliar o trasladar un equipo.

Eso es lo que hizo en Seattle con la construcción del Climate Pledge Arena, donde la National Hockey League añadió la franquicia Seattle Kraken en 2021.

“En esta arena, no le pediré dinero a nadie”, dijo Leiweke mientras la multitud vitoreaba. “No iremos ante el estado, no iremos ante el condado”.

Su presentación se produjo menos de 24 horas después de que la Legislatura de Nevada aprobara un proyecto de ley que aporta 380 millones de dólares en fondos públicos para la construcción de un estadio de béisbol de 1,500 millones de dólares para los Oakland Athletics, que se espera que busquen la reubicación de Oakland a Las Vegas de la Major League Baseball.

Leiweke también dijo que su empresa espera completar el proceso de obtención de permisos para el proyecto de 66 acres en Las Vegas Boulevard y Blue Diamond Road a finales de año y poner la primera piedra el año próximo.

Siete sedes en 16 meses

Leiweke y su socio, el icono de la industria del entretenimiento Irving Azoff, formaron Oak View Group en noviembre de 2015. La empresa tiene un historial de construcción de locales de entretenimiento y estadios y el sitio web de Oak View dice que construyó siete locales de última generación totalmente nuevos en 16 meses, todo ello mientras la pandemia del COVID-19 hacía estragos.

Uno de los proyectos más recientes de la empresa ha sido la construcción del Climate Pledge Arena, con un costo de 1,150 millones de dólares. Leiweke indicó que planeaba usar en Las Vegas la misma estrategia que en Seattle: construir primero el pabellón antes de solicitar un equipo a una liga deportiva profesional. La construcción del Climate Pledge Arena estaba muy avanzada antes de que la NHL aceptara albergar allí un equipo de hockey de expansión.

“No queremos adelantarnos a Adam Silver (comisionado de la NBA) ni a la NBA. Le corresponde a la NBA tomar una decisión sobre la expansión. Somos muy cautos a la hora de hacer declaraciones”, dijo.

Dijo que él y Oak View Group han estado deliberadamente callados sobre el proyecto hasta el jueves, que fue la primera aparición pública de Leiweke en el sur de Nevada.

“La cuestión es recordar a la gente y asegurarles que cuando decimos que vamos a hacer algo, vamos tranquilamente y lo hacemos”, dijo. “No se trata de salir y crear los mayores titulares. Se trata de reunir al mejor equipo directivo posible y luego ir tranquilamente a hacer nuestro trabajo”.

Morton y Badain son ejecutivos

Oak View Group anunció ese equipo directivo hace un año esta semana.

Randy Morton, codirector ejecutivo de Foley Entertainment Group, propiedad de William Foley, propietario de los Golden Knights, y ejecutivo de Bellagio durante 20 años, fue nombrado presidente de OVG Las Vegas Hotel & Casino, mientras que Marc Badain, exdirectivo de los Raiders responsable del traslado del equipo desde Oakland y figura clave en la construcción de Allegiant Stadium, de dos mil millones de dólares, fue nombrado presidente de OVG Las Vegas Sports & Entertainment, la parte del proyecto relacionada con el estadio.

Aunque gran parte del entusiasmo de los asistentes giraba en torno al deporte y a la posibilidad de que el destino fuera un campus deportivo, Leiweke dejó claro que el estadio también albergaría conciertos y eventos musicales.

“Si echamos la vista atrás y observamos el mundo, Las Vegas es el primer mercado de entretenimiento en vivo del mundo”, afirmó. “Es la capital mundial de la música en vivo, con residencias, teatros y festivales, y T-Mobile es uno de los estadios más concurridos del mundo. Y sorprendentemente, también lo es MGM Grand Garden”.

Sabe que el recinto tendrá mucha competencia.

“Hay que construir un estadio que esté a la vanguardia de las suites premium, la hospitalidad, la mercancía y la experiencia. Tendremos que construir algo extraordinario. Pero, ¿no construirías algo extraordinario si supieras que 50 millones de personas de todo el mundo quieren venir a verlo y reconocerlo como el mejor estadio jamás construido?

“Ese es el tipo de apuesta que hacen los grandes y audaces emprendedores privados en un lugar como Las Vegas, y esa es la apuesta que vamos a hacer nosotros”, añadió.

Leiweke cuenta con que habrá gente a la que no le guste su proyecto.

“Hay gente que quiere venir a ver el desfile. Hay gente que quiere participar en el desfile”, dijo. “Y hay un pequeño grupo que quiere venir a criticar el desfile. En todas las comunidades con las que tratamos, una cosa que me ha parecido relevante en todos los lugares del mundo es que hay gente CAVE – Citizens Against Virtually Everything (Ciudadanos en Contra de Prácticamente Todo)”.