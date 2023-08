In-N-Out frente al Allegiant Stadium abrirá el jueves

agosto 31, 2023 - 10:33 am

Un restaurante In-N-Out Burger está en construcción en la intersección de West Russell Road y Polaris Avenue, cerca del Allegiant Stadium, el viernes 21 de julio de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Un In-N-Out Burger de estilo retro situado frente al Allegiant Stadium en Russell Road está programado para abrir el jueves.

El espacio de 2,243 pies cuadrados, construido para parecerse al primer In-N-Out de servicio en el auto construido en 1948 en el sur de California tiene un doble carril de servicio en el auto que puede atendern a 53 vehículos a la vez y un patio cubierto con asientos al aire libre para 88 personas.

El local no dispone de comedor interior debido a la gran afluencia de peatones prevista para los eventos del estadio.

El horario de apertura del nuevo local es de 10:30 a.m. a 1 a.m. de domingo a jueves, y los viernes y sábados permanecerá abierto hasta la 1:30 a.m., según anunció la empresa el miércoles.

El restaurante de comida rápida dará empleo a unas 80 personas y será administrado por Gus Bonell, que lleva 29 años trabajando para In-N-Out.

El In-N-Out es la primera adición al proyectado distrito del estadio que rodea al Allegiant Stadium.

Está previsto que el estacionamiento de cuatro pidos y 691 espacios, propiedad de Terrible Herbst, abra a finales de mes. En la planta baja del garaje está previsto abrir un Starbucks el 29 de septiembre y el bar WSKY el 18 de octubre. La estructura está situada justo enfrente del estadio en Polaris Avenue.