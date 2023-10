Impulsado por la F1 y el Super Bowl, un analista espera un buen semestre para Las Vegas

La Fan Fest del Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno atrae a una multitud en el Caesars Palace el sábado 5 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un analista de la industria del juego con sede en Las Vegas proyecta un volumen de visitas récord o casi récord hasta marzo y tiempos rentables para las empresas de casinos.

John DeCree, analista de renta variable de CBRE Equity Research, informó el martes a los inversores de los resultados de una serie de reuniones que mantuvo con ejecutivos del sector del juego durante la Global Gaming Expo de la semana pasada, en la que se reunió con más de 20 empresas.

“En términos generales, el mensaje que escuchamos en la G2E fue más de lo mismo”, escribió DeCree. “Los fundamentos en todos los segmentos y verticales siguen siendo sólidos a pesar de las preocupaciones macroeconómicas en curso y un retroceso significativo en las acciones de la mayoría de las empresas de casinos y juegos desde las ganancias (del segundo trimestre)”.

DeCree añadió que una de las principales preguntas y temas que se plantearon durante la G2E fue si Las Vegas estaba ganando más de la cuenta.

“El consenso parece pensar que sí, pero pocas personas, si es que hay alguna, pueden articular por cuánto”, dijo. “La demanda en Las Vegas está más que clara: se han agotado las entradas para vuelos, habitaciones, cenas y conciertos. Los precios de todos los artículos siguen al aumento, y la pregunta sigue siendo: ¿En qué momento se resiste el consumidor? De aquí a marzo, como mínimo, la agenda de grupos, convenciones y espectáculos está a reventar, por lo que la visibilidad de una fortaleza continuada sigue siendo clara. Este año se perfila como un año de grandes congresos, y 2024 está llamado a ser aún mejor”.

Un potencial sin precedentes

A principios de este mes, el presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, Steve Hill, declaró que Las Vegas tiene un potencial de crecimiento sin precedentes hasta mediados de febrero, con 17 eventos especiales, convenciones o inauguraciones de resorts que están llamados a producir entre 10 mil y 15 mil millones de dólares para la economía local. Entre los principales acontecimientos que se vislumbran en el horizonte figuran el Grand Prix de Fórmula Uno de Las Vegas, que se celebrará el 18 de noviembre, y el Super Bowl de 2024, que tendrá lugar el 11 de febrero en el Allegiant Stadium.

“El programa de ocio recibe menos atención que el calendario de convenciones, pero ha sido el principal motor de una demanda de fines de semana sin precedentes”, escribió DeCree. “Con grandes recintos como el Allegiant Stadium, que han superado las expectativas iniciales de visitantes, y nuevos recintos como el MSG Sphere, que han incrementado la demanda, la ocupación del fin de semana es máxima. Existe un claro desequilibrio entre la oferta y la demanda que debería persistir en el futuro inmediato, incluso con la apertura de Fontainebleau prevista para finales de año. Puede que Las Vegas esté ganando más de la cuenta, pero es poco probable que vuelva a ser algo parecido al 2019 a corto plazo”.

DeCree dijo que se reunió con Hill, el presidente de Bally’s Corp. presidente Soo Kim y los equipos directivos de Caesars Entertainment Inc, Penn Entertainment Inc, Golden Entertainment Inc, Full House Resorts y Genting Berhad, empresa matriz de Resorts World Las Vegas.

Detalles del reporte

Otros detalles de su reporte:

– Espera que los conflictos contractuales entre el Sindicato de la Culinaria Local 226 y los resorts locales se resuelvan antes del comienzo del Grand Prix.

“Aunque el Sindicato de la Culinaria ha autorizado una huelga y empezó a hacer manifestaciones la semana pasada, nuestras reuniones con varios operadores nos han dado la seguridad de que en las próximas semanas se llegará a un acuerdo justo sin necesidad de huelga”, escribió. “Aunque no hay un calendario definitivo, vemos la F1 en noviembre como una fecha exterior para llegar a un acuerdo. Creemos que todas las partes en Las Vegas están centradas en maximizar la oportunidad de la F1, y tener un nuevo contrato antes de ese evento debería beneficiar a todos”.

– Está previsto que Chamonix, el nuevo resort de Full House Resort en Cripple Creek, Colorado, abra sus puertas el 26 de diciembre. La pequeña empresa con sede en Las Vegas también tiene abierto un casino temporal en Waukegan, Illinois, y espera que la instalación permanente abra sus puertas en aproximadamente un año.

– La propiedad Strat de Golden Entertainment se está subiendo a la ola del éxito de las convenciones incluso sin un centro de convenciones. “El Strat también debería beneficiarse de la apertura del Atomic Golf y de las renovaciones adicionales de las habitaciones, lo que contribuirá a impulsar el tránsito de visitantes, el aumento del índice promedio diario de las habitaciones y el incremento del gasto en el establecimiento”.

– La mayor parte de la atención de Bally’s Corp. se centra en su propiedad temporal de Chicago, el nuevo casino que está construyendo allí y su apuesta por la concesión de licencias en Nueva York. DeCree cree que es posible que Bally’s busque un socio para su propiedad Tropicana de Las Vegas.

“Lo más importante del debate sobre Tropicana parece ser que la empresa tiene opciones en el sitio. El acuerdo con los Oakland A’s todavía está en proceso, pero suponiendo que se haga, Bally’s tiene una opción atractiva en el sitio de Tropicana. La inversión potencial sería significativa, pero esperamos que la empresa encuentre un socio para este caso”.