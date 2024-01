El Sindicato de la Culinaria fija un plazo para la huelga de casi ocho mil trabajadores de Las Vegas

Miembros del Sindicato de la Culinaria son arrestados mientras bloquean el tránsito durante una manifestación a lo largo de Las Vegas Boulevard el miércoles 25 de octubre de 2023, en Las Vegas. El Sindicato de la Culinaria Local 226 dijo que 75 miembros estaban preparados para ser arrestados por "desobediencia civil" en su lucha por un nuevo contrato. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El Sindicato de la Culinaria Local 226 anunció el lunes que ha fijado un plazo de huelga que afectará a casi ocho mil trabajadores de la hostelería en Las Vegas.

Los miembros del sindicato que trabajan en los operadores independientes en el Strip y el centro de Las Vegas casinos irán a la huelga a las 5 a.m. 2 de febrero si no llegan a acuerdos tentativos con sus empleadores antes de esa fecha, según un comunicado de prensa. La fecha límite es antes del Super Bowl en Las Vegas, que se celebrará en el Allegiant Stadium el 11 de febrero.

Una posible huelga afectaría a 7,700 trabajadores de la hostelería de Las Vegas, según el sindicato.

Si las negociaciones fracasan antes de la fecha límite, el comité negociador de los trabajadores del sindicato podría llamar a la huelga antes en cada establecimiento.

El Sindicato de la Culinaria dijo que planificará “manifestaciones laborales a gran escala”, incluidas manifestaciones informativas antes y después de los turnos de trabajo, antes de la fecha límite. El sindicato llevó a cabo manifestaciones similares cuando estaba negociando contratos con los tres mayores empleadores del Strip – MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts – en el otoño. Decenas de miembros del Sindicato de la Culinaria bloquearon el tránsito en Las Vegas Boulevard frente a las fuentes del Bellagio y fueron arrestados.

Los afiliados ratificaron un acuerdo con MGM, Caesars y Wynn en noviembre. El sindicato amenazó con ir a la huelga varios días antes de la carrera de Fórmula Uno, presionando a los operadores para que finalizaran el acuerdo contractual. El secretario-tesorero del Sindicato de la Culinaria, Ted Pappageorge, dijo que los negociadores sindicales se reúnen con los empresarios semanal o diariamente para trabajar en sus respectivos convenios.

Esos acuerdos, que eran prácticamente idénticos, concedían a los miembros del Sindicato de la Culinaria y del sindicato asociado Bartenders Local 165 un aumento aproximado de tres dólares por hora en el primer año para los empleados que no cobran propina y de 1.50 dólares por hora para los que sí cobran.

Los responsables del sindicato han declarado que están negociando contratos similares con el resto de operadores.

Algunos de los hoteles-casino del sur de Nevada que trabajan sin contrato son Rio, The Strat, Sahara, Circus Circus, Treasure Island, Westgate, Binion’s, Circa, Plaza, Golden Gate, The D y Four Queens.

El sindicato ha llegado a acuerdos contractuales con The Mirage, Tropicana, Four Seasons y Palms.

Según el sindicato, el calendario de las próximas negociaciones es el siguiente:

9 de enero: Hilton Grand Vacations, Strat

10 de enero: Circus Circus

11 de enero: Sahara

12 de enero: The D, Circa, Golden Gate, Treasure Island, Waldorf

16 de enero: Westgate

17 de enero: Trump Hotel Las Vegas

18 de enero: Grand Sierra Resort (Reno)