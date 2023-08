Se estudia la opción del tren ligero para el corredor de 17 millas de Charleston

Christopher Coes, subsecretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, conversa con M.J. Maynard, directora ejecutiva de la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada, y Joey Paskey, subdirectora del Departamento de Obras Públicas de Las Vegas, durante un recorrido en autobús el jueves 10 de agosto de 2023, para destacar una subvención del USDOT de 5.86 millones de dólares para planificar el futuro de Charleston Boulevard. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El subsecretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Christopher Coes, y la directora ejecutiva de la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada, M.J. Maynard, a la izquierda, saludan a la alcaldesa de Las Vegas y miembro de la junta directiva de la RTC, Carolyn Goodman, durante un evento celebrado el jueves 10 de agosto de 2023, para destacar una subvención del USDOT de 5.86 millones de dólares para planificar el futuro de Charleston Boulevard. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Millones de dólares en dinero federal ayudará a los funcionarios locales de transporte plan para el futuro de Charleston Boulevard, uno que podría incluir la primera línea de tren ligero del valle de Las Vegas.

El Departamento de Transportes de Estados Unidos (USDOT) ha concedido a la Comisión Regional de Transportes (RTC) del Sur de Nevada 5.9 millones de dólares procedentes de la ley bipartidista de infraestructuras para completar la planificación, el análisis de alternativas, la ingeniería preliminar y la autorización ambiental de una línea de transporte de alta capacidad de casi 17 millas a lo largo de Charleston.

La ruta 206 es una de las filas más concurridas del sistema de la RTC y conecta el lado este en un extremo y el centro de Summerlin en el extremo oeste a través de Charleston.

El análisis se centrará en el transporte por el centro, que podrá ser tren ligero o autobús de tránsito rápido, y en añadir elementos de calle completa, como carriles exclusivos para bicicletas, aceras más anchas, paradas de autobús cubiertas y mejor iluminación.

“Asegurarnos de que podemos hacer frente a lo que es una crisis nacional: reducir el número de víctimas mortales en las carreteras”, declaró el subsecretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Christopher Coes, durante una visita el jueves a la Facultad de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV.

Mejorar el acceso

La representante federal Dina Titus, demócrata por Nevada, coincidió con las preocupaciones de Coes, señalando que la incorporación de elementos de calle completa funcionaría especialmente bien a lo largo del corredor de Charleston, donde a menudo se producen muertes de peatones y ciclistas en las zonas del centro de la ciudad que atraviesa la ruta.

“Es estupendo que todo el dinero no se destine a ampliar el acceso, sino a mejorarlo”, dijo Titus durante el evento. “Lleva a la gente al trabajo, a la escuela y al centro médico. Tener esa opción de transporte masivo es algo que necesitamos porque algunas personas no tienen auto y no pueden llegar de otra manera”.

En 2021, la ciudad de Las Vegas anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa privada Axios para estudiar si el tren ligero funcionaría en el corredor de Charleston. Ese acuerdo ya ha finalizado y con él la asociación de la ciudad con Axios.

El proyecto de Charleston será exclusivamente público en su versión actual, pero todos los implicados están abiertos a una posible colaboración público-privada, en caso de que se presente.

El tren ligero se estudió como posible opción para el corredor de Maryland Parkway entre Russell Road, cerca del aeropuerto internacional Harry Reid, y el centro de la ciudad. El costo estimado de mil millones de dólares y la falta de financiación federal para el transporte en aquel momento llevaron a la Junta de Directiva de la RTC a optar por el transporte rápido en autobús, con un coste de 345 millones de dólares.

Se trata de un sistema de transporte rápido por autobús con carriles exclusivos para autobuses que pueden usarse como carriles de giro cuando los autobuses no circulan por ellos. Según la RTC, está previsto que las obras del proyecto de BRT de Maryland Parkway comiencen a principios del año próximo. Los autobuses de las rutas BRT miden 60 pies de largo y pueden transportar hasta 90 pasajeros. Las estaciones están separadas por un tercio de milla y el servicio es más frecuente que en las líneas de autobús tradicionales.

Cuando la ciudad de Las Vegas anunció su ya desaparecida asociación con Axios en relación con la investigación del tren ligero para Charleston, se señaló que el precio estimado oscilaba entre dos mil y tres mil millones de dólares. Aún no se dispone de un calendario sobre cuándo se elegirá la opción preferida de transporte y cuándo comenzará la construcción.

A pesar de ser una opción más cara, el comisionado del Condado Clark y presidente de la Junta Directiva de la RTC, Justin Jones, afirmó que el tren ligero es una opción viable en esta ocasión debido al dinero disponible para proyectos de transporte, en gran parte gracias al proyecto de ley bipartidista de infraestructuras.

La conectividad, clave

“¿Cómo encajamos un sistema de autobuses que ya sabemos que encaja ahí y cómo encaja un sistema de tren ligero?”, dijo Jones. “También entra en juego el costo. Sin duda, el proyecto de la autopista Maryland fue un factor muy importante. Gran parte de la financiación federal que habría estado disponible en administraciones anteriores se retiró durante la administración Trump. Creo que echaremos un vistazo a eso y a lo que tiene más sentido con este corredor y nos aseguraremos de que tenga conectividad con algunas de esas otras rutas”.

Las conexiones clave que son accesibles desde la ruta de Charleston incluyen Maryland Parkway, Las Vegas Boulevard, la estación de Bonneville en el centro, el centro de Summerlin, Red Rock Canyon y East Las Vegas.

Tener una opción de alta capacidad podría abrir nuevas oportunidades para los residentes de la zona, dijo Titus.

“Muchos de los niños de mi distrito, en la zona este, nunca han estado en Red Rock Canyon y ahora esto les permitirá salir y ver qué hay más allá de su propio vecindario”, dijo Titus. “Quizá la gente venga también en sentido contrario, para aprovechar algunas de las actividades etnográficas, eventos y restaurantes de nuestro lado de la ciudad”.