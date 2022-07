La oficina de seguridad de tránsito del Condado Clark ya está marcando la diferencia

El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, a la derecha, charla con el comisionado Michael Naft, a la izquierda, y con Andrew Bennett de Zero Fatalities, en el centro, después de asistir a una conferencia de prensa sobre la seguridad en las zonas escolares fuera de Cartwright Elementary School, el viernes 26 de febrero de 2021, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Andrew Bennett, director del recién creado Departamento de Seguridad Vial del Condado Clark, visita el lugar de "una colisión de tránsito con víctimas masivas" que tomó la vida de nueve personas en Cheyenne Avenue y Commerce Street el domingo 30 de enero de 2022, en North Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El comisionado del Condado Clark, Michael Naft, a la izquierda, bromea con el gobernador Steve Sisolak, a la derecha, el viernes 1º de abril de 2022, mientras presenta una proclama al presidente de la Fundación de la Red de Donantes de Nevada, Steven Peralta, al fondo, durante una rueda de prensa en la que se anima a los nevadenses a hacerse donantes de órganos en el Grant Sawyer State Office Building de Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Hasta junio se han producido 128 muertes relacionadas con el tránsito en las carreteras del Condado Clark, lo que supone un aumento del 19 por ciento en los primeros seis meses de 2019. Con el continuo crecimiento de la zona, la desafortunada realidad es que las colisiones mortales también están aumentando.

Ninguna entidad va a acabar con todas las muertes de tránsito, pero la recién creada Oficina de Seguridad de Tránsito del Condado Clark va a intentarlo.

Tras poco más de medio año de existencia del departamento, los funcionarios dicen estar satisfechos con los progresos realizados.

“Lo que es realmente emocionante es que por fin tenemos una voz en todas las salas que tiene control sobre los temas, la política, la investigación, y que tiene un impacto en el día a día de nuestras carreteras para todos los usuarios de las mismas”, dijo el comisionado del Condado Clark, Michael Naft, que encabezó la iniciativa de crear el departamento.

“Ahora se producen conversaciones que, francamente, no existían antes de la creación de esta oficina”, añadió. “Eso no se debe a que no fuera importante para la gente, sino a que si no tienes a alguien centrado cada día en la seguridad del tránsito, tiendes a no estar en lo más alto de la lista”.

En el Condado Clark, ese alguien es ahora Andrew Bennett, el funcionario de información pública del Departamento de Seguridad del Tráfico del estado que fue contratado como director de la oficina del condado.

La llegada de Bennett ha dado lugar a conversaciones entre las agencias y los jefes de departamento que buscan poner fin a la tendencia al aumento de las muertes en el tránsito.

“Creo que en este corto lapso, hemos de verdad sentado las bases para una colaboración realmente significativa que hará avances a largo plazo”, dijo Bennett.

Bennett señaló que en su anterior cargo estatal solo podía centrarse en el sur de Nevada, donde se producen la mayoría de las colisiones mortales y con heridos graves del estado. Poder centrarse solo en la comunidad en la que vive permite a Bennett identificar los problemas hasta el más mínimo detalle.

“En el estado lo veíamos (la seguridad del tránsito) a nivel de condado, desde el estado hasta el condado”, dijo Bennett. “Ahora vemos las intersecciones y los tramos de carretera, lo que es nuevo para mí. Poder profundizar, tratando de lograr ese impacto inmediato, pero también planificando y desarrollando políticas y procedimientos para avanzar”.

Se están manteniendo conversaciones con todos los organismos que tienen una oficina de tránsito, y todos ellos se encuentran en una sala para debatir cuestiones vitales relacionadas con la seguridad del tránsito. Eso incluye a la policía de Henderson, la policía de North Las Vegas, la Policía Estatal de Nevada, el Departamento de Policía Metropolitana, la policía de Boulder City y la policía del Distrito Escolar del Condado Clark.

“Porque al público no le importa la jurisdicción. Cuando conduces, esperas una carretera segura, esperas ingeniería y esperas que se aplique alguna ley”, dijo Bennett. “Tener ese enfoque regional y abrir los recursos que no tienen todos los organismos y poner a todos en la misma página ha sido realmente el objetivo de estos primeros seis meses”.

Naft señaló que, aunque esas reuniones multijurisdiccionales puedan parecer algo sencillo, esos organismos no se reunían regularmente de forma colaborativa antes de la creación de la oficina de seguridad pública.

“También disponen de un mecanismo para poner en marcha un cambio de política que haga avanzar una agenda que pueda facilitar la vida de todos ellos y, a su vez, hacer más seguras las carreteras”, dijo Naft.

Uno de los problemas más notables que la oficina del condado ha empezado a taclear es el de las carreras callejeras ilegales. A lo largo de los años se han difundido muchos videos en redes sociales de carreras callejeras y de conducción con obstáculos que pueden cerrar las intersecciones y causar estragos en los vecindarios cercanos.

Tras varias quejas de los residentes del Condado Clark, el condado ha empezado a tomar medidas enérgicas.

En una zona concreta de Apex, en las afueras de North Las Vegas, se estaban produciendo varias reuniones de carreras callejeras que afectaban a la capacidad de una empresa local de distribución de aceite para llevar a cabo sus tareas diarias. Bennett trabajó con los funcionarios de la zona para controlar la situación.

“Hemos podido poner en práctica contramedidas de aplicación de la ley y de ingeniería, tanto a largo como a corto plazo, para llegar al punto de que puedan volver a operar los fines de semana y las noches, que es algo que no han podido hacer durante un tiempo”, dijo Bennett. “Eso ha sido una gran victoria”.

Todos los problemas que aborda la oficina no serán tan grandes, pero serán igualmente importantes para la seguridad en las carreteras del valle de Las Vegas.

El trabajo de la oficina dará lugar a todo tipo de cambios, desde la remodelación de carreteras e intersecciones para mejorar la seguridad, pasando por la modificación de los límites de velocidad, hasta el tipo de material reflectante que se usará en las señales de tránsito del condado.

“Así que es lo grande y lo pequeño”, dijo Naft. “Nos metemos en la maleza. Llegamos a mirar intersección por intersección y carretera por carretera para averiguar qué es lo mejor para esa comunidad concreta”.