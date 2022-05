El mercado inmobiliario de Las Vegas “inusual”, las ventas caen y los precios aumentan

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva campaña de reclutamiento, “When You Grow, We All Grow” (Cuando tú creces, todos crecemos), enfocada en la contratación de personas diversas y talentosas comprometidas con el éxito de cada estudiante. Además, la iniciativa promueve oportunidades para que los empleados actuales crezcan en sus carreras y se conviertan en maestros.