¡Regresó el mariachi!

El Mariachi Joya de Las Vegas High School protagonizó un concierto para promocionar el lanzamiento de su primer disco. Viernes 28 de mayo de 2021 en The Space. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los estudiantes del Mariachi Alas Doradas de Keller Middle School hicieron su debut en un evento presencial. El Programa de Mariachi es de reciente inclusión en su escuela. Viernes 28 de mayo de 2021 en The Space. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La directora del Mariachi Alas Doradas, Miriam Vázquez, participó cantando “Cariño” al lado del Mariachi Joya de Las Vegas High School. Viernes 28 de mayo de 2021 en The Space. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El director del Mariachi Joya de Las Vegas High School, Stephen Blanco, agradeció el apoyo de los padres de familia. Viernes 28 de mayo de 2021 en The Space. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El subdirector de Las Vegas High School, Christopher Welch, subió al escenario para cantar al lado del Mariachi Joya. Viernes 28 de mayo de 2021 en The Space. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El Mariachi Joya de Las Vegas High School y el Mariachi Alas Doradas de Keller Middle School cierran el primer concierto presencial tras la pandemia, interpretando “El son de la negra”. Viernes 28 de mayo de 2021 en The Space. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Después de una prolongada espera debido a la pandemia de COVID-19, finalmente regresó una “Noche de Mariachi” protagonizada por estudiantes del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés), la cual tuvo dos acontecimientos muy importantes para los alumnos y sus familias: Un disco y un debut.

El evento se llevó a cabo el viernes 28 de mayo de 2021 en The Space y contó con la presentación estelar del Mariachi Joya de Las Vegas High School, grupo que hace algunos meses fue parte de la transmisión oficial de la toma de posesión del presidente Joe Biden.

El Mariachi Joya abrió la noche interpretando la canción “El rey”, posteriormente deleitó al público con temas como “La llorona”, “Amor eterno”, entre otros. En un momento del concierto, el profesor Stephen Blanco, director del grupo, subió al escenario para presentar el primer material discográfico del Mariachi Joya y anunció próximas sorpresas a nivel nacional para el Mes de la Herencia Hispana.

Otro momento que emocionó a los asistentes fue cuando el subdirector de Las Vegas High School, Christopher Welch, subió al escenario para cantar “You raise me up” acompañado de sus talentosos estudiantes.

La presentación del primer disco del Mariachi Joya en este evento estuvo acompañada de otro acontecimiento relevante, y es que el Mariachi Alas Doradas de Keller Middle School hizo su debut en un concierto en vivo. Ambos grupos se unieron para interpretar “El son de mi tierra”.

“Es un privilegio estar aquí, gracias Mariachi Joya por tenernos. Un saludo especial para todos los papás que hicieron esto posible”, comentó la profesora Miriam Vázquez, quien dirige al Mariachi Alas Doradas. Ella también tomó el micrófono para cantar “Cariño”, acompañada del Mariachi Joya.

Durante el último año escolar, el Mariachi Alas Doradas ha estado presente en las redes sociales, incluso realizaron un concierto virtual de invierno donde tocaron la canción “Sending our love to the world”, con la cual mandaron un mensaje positivo durante la pandemia.

“Concluimos que este concierto presencial fue algo más que solo un concierto, fue medicina a una herida emocional que toda la comunidad sufrió, en especial los programas de artes escénicas. La mayoría de estos estudiantes (Keller Middle School) nunca habían participado en algo así. El apoyo de los padres fue lo que me impulsó a atreverme a llevar este grupo a pesar de que solo tuvimos cinco ensayos antes del concierto debido a las medidas de precaución y los horarios del CCSD”, expresó la profesora Vázquez al terminar el evento.

En su canción en solitario, el Mariachi Alas Doradas interpretó “Árboles de la barranca”, y ya en la recta final del concierto, el Mariachi Joya puso a bailar a los asistentes con temas como “La bamba” y “Como la flor”. Finalmente, ambos grupos se volvieron a unir para cerrar el evento con “El son de la negra”.

El disco del Mariachi Joya también está disponible en Spotify e incluye canciones como “Si nos dejan”, “Tu solo tú”, “Tema Mariachi Joya”, entre otros.

