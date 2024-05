Dónde celebrar el Cinco de Mayo en Las Vegas

El Cinco de Mayo conmemora la victoria mexicana sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. En México, el día se celebra principalmente en el estado de Puebla. En Estados Unidos, el día es más popular, y el Cinco de Mayo se ha convertido en un escaparate general de la cultura mexicana a menudo vinculado a la comercialización de cerveza, tequila, bares y restaurantes.

A Las Vegas, por supuesto, le encanta el Cinco. Aquí tienes algunos locales con ofertas y eventos especiales. Las ofertas son solo para el 5 de mayo, a menos que se indique lo contrario.

Azul, en el Fontainebleau, ofrece un coctel Jade Rabbit con chile verde y mezcal infusionado con shiitake (21 dólares), un Bailando Pear con mezcal y pera dulce (21 dólares) y un coctel Lolita con guayaba y lima (14 dólares).

Baja Miguel’s, en South Point, ofrece un menú de tres platos por 21.95 dólares de 11 a.m. a 10 p.m. del 3 al 5 de mayo. El menú consiste en pastel de tamal o tostadas de camarón Baja; quesadilla de filete de falda, enchilada de mariscos o tacos de carnitas al pastor; y ensalada de frutas frescas o flan de chocolate con crema de Kahlua.

Borracha Mexican Cantina, en Green Valley Ranch, ofrece brunch con DJ en vivo de 11 a.m. a 4 p.m., cena de 5 a 7 p.m. con mariachi en vivo y DJ hasta tarde. Las bebidas especiales, de 16 dólares cada una, son un Berry Blanco Buck con Espolón Blanco y moras, un Grand Margarita con Espolón Blanco y Grand Marnier, y un Raspberry Fizz con Espolón Reposado y jarabe de frambuesa.

Casa Calavera, en Virgin Hotels Las Vegas, ofrece cinco platillos y cuatro bebidas especiales. Entre ellos, mole poblano (26 dólares), tacos de silencio: de lengua de res (22 dólares), flan de chocolate blanco (9 dólares), un Mexican Candy Shot (10 dólares) y una margarita picante (19 dólares).

Casa Playa, en Wynn Las Vegas, envía su menú mexicano costero, que incluye crudos (de 27 a 32 dólares), huarache de colmenilla (22 dólares), suadero de costilla corta (54 dólares) y platillos familiares como tempura de pargo entero (125 dólares), panceta de cerdo al pastor (105 dólares) y carnitas asadas (105 dólares), todo ello servido con tortillas y salsas de la casa.

Downtown Container Park está ofreciendo servicio ilimitado de cervezas Modelo, Corona, Pacífico y Modelo Fresca y margaritas con tequila El Cristiano de 7 a 10 p.m. También puede comprar comida de Pinches Tacos o comer una pizza mexicana de Mob Pie. El precio de los boletos para consumo ilimitado (bottomless) cuestan 40 dólares comprándolos por adelantado entrando a downtowncontainerpark.com/entertainment, y a continuación buscando en los eventos de mayo hasta el enlace All You Can Drink Beer and Margaritas. Los boletos cuestan más si se compran en la entrada.

Durango: Bel-Aire Backyard presenta una fiesta en el jardín que comienza a las 9 a.m., con tragos de Don Julio reposado a 8 dólares, margaritas Don Julio (15 dólares o 55 dólares la jarra) y una presentación de DJ PHNM. A las 5 p.m. la fiesta se traslada al Bel-Aire Lounge con los mismos tequilas especiales y la DJ Leah Luna. Por la noche, Mijo Modern Mexican Restaurant presenta a DJ Roger x Pepe, bailarines de fuego, mariachis y bebidas especiales, como tragos de Tres Generaciones Añejo por 14 dólares.

El Dorado Cantina, en Tivoli Village, organiza una fiesta a partir de las 11 a.m., con un puesto de tacos callejeros (7 dólares cada uno o tres por 18 dólares), cervezas de barril a 8 dólares, margaritas a partir de 16 dólares, juegos al aire libre y un DJ. La Cantina El Dorado, en el 3025 de Sammy Davis Jr. Drive ofrecerá cervezas de barril a 8 dólares y margaritas a partir de 16 dólares.

Flanker Kitchen + Sports Bar, en Mandalay Bay, celebra los días 4 y 5 de mayo con platillos especiales: tostadas de tinga de pollo (18 dólares), pozole de cerdo (28 dólares) y chocoflan con dulce de leche (15 dólares). El 5 de mayo, habrá tragos de Casamigos a 10 dólares y Dos Equis a 7 dólares.

Gold Spike presenta su fiesta Down to Fiesta a partir de las 4 p.m., con cerveza Modelo de barril a 4 dólares, latas de Pacífico a 5 dólares, tequila Teremana Blanco a 6 dólares, cocteles AMF a 11 dólares y cubetas de Corona a 20 dólares. El camión de comida Capital of Tacos empezará a vender a las 8 p.m., seguido de baile con música de los DJ Antikz y Presto One. Sólo para mayores de 21 años.

International Smoke, en el MGM Grand, ofrece un menú especial de 5 a 9:30 p.m. del 3 al 5 de mayo. El menú incluye ceviche de coco y lima (20 dólares), fajitas de solomillo a la parrilla (45 dólares), pastel de tres leches (14 dólares) y Margarita Fiesta Maya (18 dólares).

La Neta Cocina y Lounge, en el centro de Summerlin, ofrece tragos y cocteles de tequila El Alto a mitad de precio, tragos de Patrón Silver y Reposado a 5 dólares, margaritas o palomas de Patrón a 9 dólares, botellas de Patrón Silver o Reposado a 100 dólares y tacos de pollo o barbacoa a 9 dólares.

The Linq: Off the Strip Bistro + Bar ofrece papas fritas y salsa por 7.99 dólares, papas fritas y guacamole por 10.99 dólares, taquitos de pollo por 18 dólares, tres tacos callejeros por 22.99 dólares, enchiladas de pollo por 24 dólares, churros por 8.99 dólares y flan napolitano por 10.99 dólares. Virgil’s Real BBQ ofrece dos tacos por 8 dólares, nachos de falda con pico y guacamole por 16.95 dólares, margaritas heladas por 7 dólares, una cerveza Bloody Pickle por 11.50 dólares y una margarita picante por 14.50 dólares.

Luxor: Diablo’s Cantina ofrece cuatro cocteles especiales (margaritas y micheladas) por 15 dólares cada uno, cuatro cervezas especiales (8 dólares cada una o cinco por 35 dólares) y un menú de tres platillos (ceviche de camarones al aguachile, fajitas de pollo y ternera, churros rellenos de chocolate) por 65 dólares, de 11 a.m. a 11 p.m. del 3 al 5 de mayo.

Más Por Favor Taquería y Tequila, en el 3879 de Spring Mountain Road, ofrece una barra libre de 40 dólares del mediodía a las 3 p.m., tragos y margaritas a 4 dólares, dos tacos callejeros a 5 dólares y un DJ de 2 a 6 p.m. y de 8 p.m. al cierre.

Mi Casa Grill, en Silverton, ofrece ofertas especiales del 3 al 5 y del 10 al 12 de mayo. Busca un plato de fiesta con tres cervezas Modelo, ceviche de camarón, ostiones y aguacate por 50 dólares; un combo de costillas de res glaseadas con chipotle, costillas de cerdo con chile, costillas de maíz y chicharrón de cerdo por 58 dólares; un coctel de mariscos con pulpo carbonizado, ostiones, cangrejo y camarón por 52 dólares; y un cocido de camarón Modelo hecho con 2 libras de camarón por 62 dólares

Pancho’s Mexican Restaurant, en Downtown Summerlin, sirve tragos de Mi Campo Blanco o Mi Campo Reposado por 6 dólares, o un trago y una cerveza de barril por 14 dólares. Un grupo de mariachi toca desde el mediodía hasta las 4 p.m.

The Plaza organiza su fiesta del Cinco de Drinko en el Carousel Bar y sus alrededores a partir de las 4 p.m. La fiesta, de entrada gratuita, contará con un grupo de mariachis, bailarines folclóricos, un DJ, selfies con utilería festiva, churros frescos y tacos callejeros a la venta, ofertas de bebidas en el Carousel Bar y donas temáticas en la tienda Pinkbox frente al bar.

PT’s Taverns (ptstaverns.com) envía pintas de Dos Equis y tragos de Casamigos Blanco a 5 dólares cada uno. Para maridar, hay tres tacos de bistec con tortillas de harina, cilantro, pico de gallo y un gajo de limón por 7 dólares.

Rosa Mexicano, en Miracle Mile Shops, ofrece un 50 por ciento de descuento en tacos hasta el 5 de mayo.

The Strat: 108 Drinks, PT’s Wings & Sports, Remix Lounge y View Lounge ofrecen margaritas y palomas de la casa hechas con tequila Cazadores Reposado por 5 dólares y cervezas Negra Modelo por 5 dólares. Con una compra mínima de 10 dólares se ofrecen tragos de gelatina gratis.

Las ubicaciones de Tacotarian (eattacotarian.com), conocidas por sus platillos a base de plantas, sirven margaritas a 5 dólares para complementar sus tacos veganos. Sabores de margaritas: tradicional, jamaica, mango y fresa.

Toca Madera, en The Shops at Crystals, lo celebra los días 4 y 5 de mayo con tres especiales de brunch (incluido un burrito de desayuno asado de 24 dólares), del 3 al 5 de mayo con tres especiales del Cinco de Mayo (incluida una quesadilla de birria de 22 dólares) y dos cocteles del Cinco de Mayo (incluido un Triunfante de 21 dólares elaborado con tequila Dobel Diamante Cristalino).