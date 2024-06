La familia propietaria de un restaurante de LV se ve envuelta en un juicio controversial

La fachada de Lotus of Siam en el Commercial Center de East Sahara Avenue en Las Vegas. (Johnathan L. Wright/Las Vegas Review-Journal)

La dueña de Lotus of Siam, Saipin Chutima, a la izquierda, muestra un plato de gambas al ajillo con su hija Penny Chutima, el viernes 22 de julio de 2022, en su restaurante de East Flamingo Road en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal)

La empresa propietaria del restaurante original The Lotus of Siam, en East Sahara Avenue, demandó a una empresa fundada por un miembro de su familia, alegando infracción de marca registrada en relación con sus recetas secretas y sus operaciones en un nuevo restaurante con el mismo nombre.

La empresa, TChutima Inc, fue fundada por la chef Saipin Chutima y su esposo, Suchay Chutima. La demanda contra Bua Group -fundada por su hija, Penny Chutima, y un amigo de la familia- se presentó el martes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. TChutima Inc. es propietaria de la marca federal Lotus of Siam.

Penny Chutima y Lou Abin, un antiguo ejecutivo de Tao Group, crearon Bua Group en 2021 para operar un restaurante Lotus of Siam en Red Rock Resort, según la demanda.

Entre los ejemplos de presuntos usos no autorizados de la marca Lotus of Siam en Lotus Red Rock se incluyen brunchs para fiestas con champán, con bailarinas con poca ropa, que se comercializaron utilizando la marca; el servicio de una carta de cocteles ampliada unilateralmente con la marca; la creación de una presencia en internet de Bua Group utilizando la marca; el servicio de platos de influencia europea (incluido un especial de secreto de cerdo ibérico) con la marca; y la alteración material de la preparación de los platos y el contenido de la carta.

En la demanda también se alega que Bua Group ha dejado de comprar a TChutima las salsas propiedad de Lotus of Siam, tal como exigía el acuerdo de marca, y “ha intentado aplicar ingeniería inversa a las recetas de TChutima con el fin de robar las recetas familiares del chef Chutima”.

Lotus of Siam figura entre los nombres más célebres de la historia gastronómica de Las Vegas. Gourmet calificó el Lotus original como el mejor restaurante tailandés de Norteamérica, y en 2011, Saipin Chutima fue el co-ganador de la categoría Mejor Chef: Suroeste en los James Beard Awards, el reconocimiento culinario estadounidense más prestigioso. Entre sus platos estrella figuran el khao soi y los camarones al ajillo con mantequilla.

En el acuerdo de marca, fechado el 5 de mayo de 2021, según la demanda, TChutima concedió a Bua Group permiso para desarrollar el menú inicial de Lotus Red Rock, actualizar periódicamente el menú, crear la distribución inicial de la cocina de Lotus Red Rock, desarrollar e implementar las políticas y procedimientos iniciales de capacitación del personal de Lotus Red Rock y actualizar periódicamente dichas políticas y procedimientos.

Bajo la influencia del cofundador Abin, “Bua Group comenzó a alejarse tanto de la marca Lotus of Siam como de sus obligaciones en virtud del Contrato de Marca. Esto llevó al Bua Group a pisotear la marca Lotus of Siam, usando la Marca Registrada Lotus of Siam de TChutima en muchas formas que TChutima nunca aprobó”.

“Sea lo que sea lo que Bua Group sirve a sus clientes, NO es Lotus of Siam Food”, afirma la demanda.

En consecuencia, la demanda alega que las acciones de Bua Group han dañado la reputación y la buena voluntad de Lotus of Siam, han provocado una disminución de la calidad de los alimentos y han confundido a los consumidores sobre el origen de los platos servidos con la marca Lotus of Siam.

El Las Vegas Review-Journal ha solicitado comentarios sobre la demanda a los abogados del demandante y a un representante de Bua Group.