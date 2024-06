Dos pizzerías de Las Vegas, entre las 50 mejores de Estados Unidos

El campeón mundial de pizzas Michael Vakneen saca una pizza del horno en Double Zero Pie & Pub, en Chinatown Las Vegas. La pizzería ha sido nombrada entre las mejores de Estados Unidos para 2024 por la guía 50 Best Pizza, con sede en Italia. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Una pizza Romana One en Pizza Rock, en el centro de Las Vegas. El restaurante del famoso pizzaiolo Tony Gemignani ha sido nombrado entre las 50 mejores pizzerías de Estados Unidos para 2023 por la guía 50 Top Pizza, con sede en Italia. (Las Vegas Review-Journal)

50 Top Pizza, la reputada guía mundial de pizzerías fundada en Italia hace una década, anunció sus 50 Top Pizza USA para 2024. Dos pizzerías de Las Vegas han sido reconocidas: Pizza Rock en No. 28 y Double Zero Pie & Pub en No. 45.

Tony Gemignani, múltiple campeón mundial de pizza, cofundó Pizza Rock, que debutó en otoño de 2013. La pizzería se nutre del talento de Gemignani para interpretar diferentes estilos de pizza: desde la napolitana clásica y la neoyorquina hasta la siciliana y la de Detroit, pasando por la californiana, la romana y la sin gluten.

Este año, Tony’s Pizza Napoletana, la pizzería de Gemignani en San Francisco, ocupa el segundo puesto de la lista, solo superada por Una Pizza Napoletana en la Ciudad de Nueva York.

Double Zero, en Chinatown, celebra su primer aniversario. Michael Vakneen, también campeón mundial de pizza, dirige la pizzería, que debe su nombre a la harina 00 finamente molida que se usa para hacer las pizzas napolitanas. Vakneen experimenta continuamente con su masa para crear una corteza ligera, fragante, elástica y suavemente crujiente para sus progresivas pizzas napolitanas.

Inspectores anónimos

Para elaborar su lista, la guía emplea una encuesta sobre pizzerías y visitas anónimas de inspectores de pago. Las pizzerías fueron evaluadas no solo por la calidad de sus pizzas, sino también por las bebidas, el servicio y el enfoque de la hospitalidad. Además de Italia y Estados Unidos, 50 Top Pizza clasificó locales de Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica y el mundo en general. La guía también clasifica las mejores cadenas de pizzerías artesanales del mundo.

Pizza Rock y Double Zero también fueron incluidos recientemente en la lista de los 100 mejores restaurantes de Las Vegas del Las Vegas Review-Journal. Para consultar todas las clasificaciones de 50 Top Pizza para 2024, visita 50toppizza.it.