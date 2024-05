Cómo conseguir entradas de 25 dólares para decenas de espectáculos en el Strip

La promotora Live Nation ha anunciado el regreso de su “Concert Week” anual, que ofrece a los fans entradas a 25 dólares para espectáculos de música y comedia en el Strip de Las Vegas.

Según un comunicado de prensa, la “Concert Week” cumple 10 años y este año se celebrará del 8 al 14 de mayo.

Las entradas de la Semana de Conciertos incluyen todas las tasas por adelantado en el costo total de 25 dólares. Sin embargo, Live Nation señala que los impuestos se añadirán en el momento de pagar, según corresponda a cada ciudad, estado y recinto.

“Para los fans de Estados Unidos y Canadá, este programa anual marca el comienzo de la temporada de conciertos de verano, creando expectativa entre los asistentes a los conciertos mientras se preparan para llenar sus calendarios con inolvidables presentaciones en vivo de sus artistas favoritos”, dijo Live Nation.

Los espectáculos de Las Vegas que participan en la Concert Week son

Allegiant Stadium: P!NK

Bakkt Theater en Planet Hollywood Resort & Casino: Caifanes & Café Tacvba, “DJ Cassidy’s Pass The Mic Live! The Iconic Las Vegas Residency”, Gloria Trevi, I Prevail & Halestorm, Jeff Dunham “Still Not Canceled”, King Gizzard & the Lizard Wizard, Maxwell, Megadeth & Mudvayne, Shania Twain: COME ON OVER - The Las Vegas Residency - All The Hits!, Breaking Benjamin & Staind, Sum 41, y The Queens of R&B: XSCAPE & SWV

BleauLive Theater en el Fontainebleau de Las Vegas: Daryl Hall & Elvis Costello, Hootie & The Blowfish y Third Eye Blind

Brooklyn Bowl Las Vegas: Alvvays, Bombay Bicycle Club, Charles Wesley Godwin, Dark Star Orchestra, Dayseeker, Idles, Jerry’s Middle Finger, Juvenile, Karl Denson’s Tiny Universe, LP Giobbi, Phoenix y The Dead South

The Chelsea en el Cosmopolitan de Las Vegas: Brett Goldstein, Daniel Tosh y Gabito Ballesteros

The Colosseum del Caesars Palace: “Rod Stewart: The Hits”.

Dolby en vivo en Park MGM: el doctor Jordan B. Peterson, Los Bukis: The Las Vegas Residency, y Maroon 5 M5LV The Residency

Flamingo Showroom en Flamingo Las Vegas: RuPaul’s Drag Race Live!

House of Blues Las Vegas: Carlos Santana, Chaos & Carnage, Cold War Kids, From Ashes To New, Funny Marco, JODECI - THE SHOW, THE AFTER PARTY, THE VEGAS RESIDENCY, Joyner Lucas, Leo Skepi, Local Natives, Louie TheSinger, Matisse, Moenia, NEKROGOBLIKON, Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), Sean Paul, Testament, The Psychedelic Furs, y You Should Know

Jubilee Theater en Horseshoe Las Vegas: DITA LAS VEGAS: A Jubilant Revue

MGM Grand Garden Arena: Alejandro Fernández, Avril Lavigne, Five Finger Death Punch y Franco Escamilla

Michelob ULTRA Arena: Banda MS

Pearl Concert Theater en el Palms Casino Resort: DL Hughley, Jeff Foxworthy, Kountry Wayne, Rob Schneider y Tank

T-Mobile Arena: blink-182, Grupo Firme, Jennifer Lopez, Missy Elliott y Peso Pluma

The Venetian Resort Las Vegas: Celeste Barber, Chico Bean y David Spade & Nikki Glaser

Según Live Nation, las entradas para la Concert Week en Estados Unidos estarán disponibles en T-Mobile y Rakuten a partir del martes 7 de mayo.

La venta general para la Semana de Conciertos comenzará el miércoles 8 de mayo a las 10 a.m. ET hasta el martes 14 de mayo a las 11:59 pm hora local, o hasta agotar existencias en LiveNation.com/ConcertWeek.