Cuidado con el T-Rex: Dinosaur Outpost abrirá en Town Square

Los amantes de los dinosaurios y los adictos a Jurassic Park de Las Vegas pueden dar las gracias al hijo de Tim Clothier por el más reciente establecimiento abierto en Town Square.

Clothier, fundador de la empresa de utilería y exhibición de espectáculos Illusion Projects, con sede en Las Vegas, dijo que Dinosaur Outpost, que abre a la 1 p.m. del viernes, es el producto de su relación con su pariente.

“A mi hijo y a mí nos gustan mucho los dinosaurios”, explica. “Durante muchos, muchos años nos unimos en torno a este tema, así que esto tenía sentido”.

La atracción, dirigida a niños de 5 a 12 años, está ubicada en 6569 South Las Vegas Boulevard, Suite 173, y cuenta con 15 mil pies cuadrados de exposiciones interactivas de dinosaurios. Los niños atraviesan un portal del tiempo para entrar y pueden hacer de todo, desde jugar al tira y afloja con un Protoceratops y disparar coles de Bruselas desde cañones blaster a la boca de un Brontosaurus hasta montar a lomos de un Pachyrhinosoraus.

Dinosaur Outpost se encuentra en un sitio que antes fue una tienda de marcos de fotos, una zapatería, una jabonería y un centro de artes escénicas. También alberga el Fossil Fuel Cafe y tres salas de fiestas para cumpleaños y eventos privados.

Clothier dijo que eligió el lugar porque espera atender tanto a los residentes de Las Vegas como a los turistas que quieren dar a sus hijos un descanso del Strip.

“Por eso elegí Town Square. Si hubiera querido ir solo a por los residentes, podríamos haber ido a Summerlin o Henderson, pero lo bueno de Town Square desde una perspectiva local es que los residentes no tienen que ir al Strip, pero la gente del Strip puede venir aquí fácilmente. Es fácil llegar en Uber desde cualquiera de los hoteles”.

Clothier dice que tiene en nómina a un consultor de dinosaurios autónomo. Sin embargo, ha aprendido un montón de cosas sobre las criaturas extintas en el proceso de configuración y conseguir que todo esté listo para abrir.

“He aprendido mucho sobre los dinosaurios”, afirma. “El aspecto histórico es, obviamente, muy divertido, pero también he aprendido que no sabemos tanto como pensábamos y que hay muchas cosas realmente fascinantes. También he aprendido a meter un T-Rex por una puerta, y te aseguro que no es fácil”.